يأتي إطلاق المرحلة الثانية بعد نجاح تركيب ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في 28 محطة من المحطات التي يُسمح فيها بتثبيت الألواح الشمسية في إمارة دبي .

يُمثل هذا التعاون خطوة هامة لأدنوك للتوزيع نحو تحقيق أهدافها المُتعلِقة بالاستدامة، وتقليص الكثافة الكربونية الناتجة عن عملياتها بنسبة 25% بحلول عام2030 .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أدنوك للتوزيع (الرقم: AEA006101017) و(الرمز: ADNOCDIST)، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تزويد محطات الخدمة في إمارة أبوظبي بالطاقة النظيفة من خلال تركيب ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع شركة "إيميرج"، وهي مشروع مشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ومجموعة "أي دي إف".

استكمالاً للبرنامج، ستقوم شركة "إميرج" بتمويل وتصميم وتركيب وصيانة الألواح الشمسية في جميع محطات خدمة "أدنوك للتوزيع" في دولة الإمارات. يُمثل هذا التعاون خطوة هامة لأدنوك للتوزيع نحو تحقيق أهدافها المُتعلِقة بالاستدامة والمُتمثلةِ في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها، والتحول للطاقة المتجددة، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية لاستخدامات الطاقة وخفض تكاليفها، بالإضافة إلى تحسين مزيج الطاقة في محطات الخدمة، تماشياً مع هدفها الرامي إلى تقليص الكثافة الكربونية الناتجة عن عملياتها بنسبة 25% بحلول عام2030.

وعلى صعيد الالتزام بتحقيق أهداف الاستدامة ودمجها في كافة قطاعات الأعمال، يأتي برنامج تحويل محطات خدمة أدنوك للتوزيع للعمل بالطاقة الشمسية كجزء من التزام الشركة بتحقيق تلك الأهداف، وعلى رأسها تبنيها لحلول التمويل المستدام. ففي يناير 2023، حولت أدنوك للتوزيع قرضاً مدته خمس سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار إلى قرض مرتبط بالاستدامة. ترتبط القروض المستدامة والتي تتضمن حوافز/عقوبات مرتبطة بمؤشرات تحقيق أهداف الاستدامة، بما فيها التحول للطاقة الشمسية والنظيفة، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة المالية والمحاسبية لشركة أدنوك للتوزيع.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "نعتز في أدنوك للتوزيع بالتعاون مع شركة "إميرج" لتزويد محطات الخدمة في أبوظبي بالطاقة الشمسية، استنادًا على نجاحات المرحلة الأولى لتحويل محطات الخدمة في دبي للعمل بالطاقة الشمسية خلال العام الماضي. إن دمج الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة لدينا يَعكس التزامنا العميق بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة، دعمًا لتحقيق أهداف مجموعة أدنوك الطَموُحة وأهداف دولة الإمارات للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. نفخر بهذه المبادرات ونسعى دائمًا لبناء مستقبل أفضل لعملائنا ومساهمينا والمجتمعات التي نخدمها.

ومن جانبه، قال ميشيل أبي صعب، المدير العام لشركة "إيميرج": "فخورون بتعزيز الشراكة مع أدنوك للتوزيع، بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع تركيب الألواح الشمسية، وبناء على نجاح هذه الشراكة، نسعد بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تركيب ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في 100 محطة خدمة بأبوظبي. وتلتزم "إيميرج"، بدعم المؤسسات والشركات في دولة الإمارات لتحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية".

خلال المرحلة الأولى من المشروع، قامت “إيميرج” بتركيب الألواح الشمسية في محطات الخدمة التابعة لأدنوك للتوزيع والتي تسمح بتنفيذ تركيب الألواح الشمسية بها والبالغ عددها 28 محطة في إمارة دبي. بنهاية 2024، أسفر هذا التعاون المشترك عن توليد مايزيد عن 6,300 ميجاواط/ساعة من الكهرباء، ما يعادل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2,900 طن.

وخلال المرحلة الثانية، ستعمل أدنوك للتوزيع بالتعاون مع “إيميرج” على تزويد أكثر من 100 محطة خدمة في أبوظبي بالألواح الشمسية. ومن المُتوقع أن تُنتج الألواح المُقرر تركيبها ما يقارب 30,000 ميجاواط/ساعة سنويًا من الطاقة المتجددة، وهو ما يكفي لشحن ما يقارب مليار هاتف ذكي، وستسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 13,000 طن سنويًا، أي ما يعادل كمية الكربون التي تمتصها نحو 250,000 شتلة شجر على مدى عشر سنوات.

يُعد التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، إحدى المبادرات الرئيسية التي تستهدف الحد من الانبعاثات الكربونية التي تبنتها أدنوك للتوزيع، والتي تشمل استخدام تطبيقات وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة والحد من كثافة الانبعاثات، بالإضافة إلى استخدام الوقود الحيوي لتشغيل أسطول مركبات الشركة والعديد من المبادرات الأخرى.

في عام 2024، عززت أدنوك للتوزيع مكانتها كشركة رائدة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن قطاع التنقل وتجارة التجزئة، حيث أصبحت الآن ضمن النسبة الأعلى تصنيفًا في مؤشرات بلومبيرغ وS&P Global وبورصة لندن ومؤشر FTSE Russell. وفي أكتوبر 2024، حصلت أدنوك للتوزيع على علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، لتصبح بذلك أول شركة في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة في الشرق الأوسط تحصل على هذا التقدير.

وفي غضون ثلاث سنوات فقط منذ تأسيسها، نجحت شركة “إيميرج” في تطوير مشاريع طاقة شمسية تصل قدرتها الإجمالية إلى أكثر من 200 ميجاواط، وذلك ضمن قطاعات تجارية وصناعية متنوعة. وتُقدم الشركة لعملائها حلولاً شاملة من خلال اتفاقيات التعاون في مجال الطاقة الشمسية دون أي تكلفة مُسبقة على العميل. كما حصلت “إيميرج” على العديد من الجوائز خلال تلك الفترة. وتلتزم الشركة ببناء مستقبل أكثر استدامة من خلال مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها المُتعلقة بالاستدامة.

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حول "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح أدنوك للتوزيع وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير أدنوك للتوزيع محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 43 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 51 عاماً من تأسيسها، تدير أدنوك للتوزيع أكثر من 855 محطة خدمة، 543 محطة خدمة في دولة الإمارات و69 محطة خدمة في السعودية و243 محطة خدمة في مصر. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 366 متجر واحة أدنوك و34 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 30 سبتمبر 2024. تهدف أدنوك للتوزيع إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.adnocdistribution.ae

حول شركة "إيميرج"

شركة "إيميرج"، هي مشروع مشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ومجموعة "إي دي إف". تم إنشاؤها لتطوير حلول الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والحلول الهجينة في الشرق الأوسط. تدعم الشركة شركاءها في مختلف القطاعات لتحقيق أهدافهم للاستدامة. تأسست إيميرج في عام 2021 كشركة محلية، واستطاعت منذ ذلك الحين تحقيق أداء متميز. توفر "إيميرج" لعملائها حلول طاقة متجددة متكاملة من خلال اتفاقيات للطاقة الشمسية. لا يتعين على العملاء تقديم أي التزامات مالية أولية، مما يمكنهم من التركيز على عملياتهم الأساسية مع تقليل نفقات التشغيل والطاقة. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.emerge-energy.com /

لمحة عن "مصدر"

تُعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 31.5 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.masdar.ae أو صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي: www.facebook.com/masdar.ae و www.twitter.com/masdar

حول مجموعة EDF

تعد مجموعة EDF لاعبًا رئيسيًا في انتقال الطاقة، باعتبارها مشغل طاقة متكامل يعمل في جميع جوانب مجالات الطاقة: توليد الطاقة وتوزيعها وتداولها وفي مبيعات وخدمات الطاقة. تعد المجموعة رائدة عالميًا في مجال الطاقة منخفضة الكربون، ذو إنتاج منخفض الكربون 434 تيراواط في الساعة، وهو مزيج توليد متنوع يعتمد بشكل أساسي على الطاقة النووية والمتجددة (بما في ذلك الطاقة الكهرومائية). كما أنها تستثمر في التقنيات الجديدة لدعم تحول الطاقة. هدف EDF هو بناء مستقبل طاقة خال من الكربون من خلال الكهرباء والحلول والخدمات المبتكرة، للمساعدة في إنقاذ الكوكب وتوجيه الرفاهية والتنمية الاقتصادية. تقوم المجموعة بتزويد الطاقة والخدمات لحوالي 40.9 مليون عميل (1) وحققت مبيعات موحدة بقيمة 139.7 مليار يورو في عام 2023. (1) يتم حساب العملاء لكل موقع تسليم. قد يكون لدى العميل نقطتي تسليم. لمزيد من المعلومات www.uae.edf.com كما يمكنكم متابعتنا عن طريق منصة لينكد إن www.linkedin.com/showcase/edf-middleeast

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