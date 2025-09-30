"واحة أدنوك" هي إحدى العلامات التجارية العريقة والأكثر انتشاراً في الإمارات عبر 379 موقعاً في مختلف أنحاء الدولة

الهوية الجديدة تُساهم في دعم نمو قطاع التجزئة غير الوقود في الشركة، والذي سجل زيادة في إجمالي الأرباح بنسبة 15% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بارتفاع أرباح متاجر التجزئة بنسبة 21%

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "أدنوك للتوزيع"، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة (الرقم AEA006101017) (الرمز ADNOCDIST)، والتي تمتد عملياتها منذ أكثر من 50 عاماً، اليوم عن الهوية الجديدة لعلامتها التجارية الشهيرة "واحة أدنوك"، تحت المسمى الجديد "واحة من أدنوك"، وذلك في إطار إعادة إطلاق شاملة للعلامة التجارية الرائدة تدعم تقديم تجربة مُبتكرة وعصرية في عالم الأطعمة والمشروبات ترتقي بجودة الخيارات وتنوّعها، ضمن مفهوم "غورميه عالدرب" الذي يجسد التزام "أدنوك للتوزيع" بتقديم أعلى مستويات الجودة والابتكار والراحة، ويعزز مكانتها الريادية في قطاع متاجر التجزئة والتنقل في دولة الإمارات.

ومنذ انطلاقتها، رسّخت "واحة أدنوك" مكانتها كعلامة تجارية إماراتية عريقة، تخدم ملايين العملاء سنوياً عبر شبكة متنامية تضم 379 موقعاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، إلى جانب حضورها في مصر والمملكة العربية السعودية. كما تُعد أكبر سلسلة متاجر محلية مُتخصصة في تحضير القهوة، من حيث عدد الفروع، والتي تشتهر بتقديم تجربة أطعمة ومشروبات متنوعة وعالية الجودة أثناء التنقل، حيث أثبتت نتائج استطلاع حديث أن قهوة “واحة أدنوك” تحظى بثقة 81% من العملاء الذين تم استطلاع آرائهم والذين صنفوها كأفضل قهوة في الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع": "نفخر بمسيرة ’واحة أدنوك‘ في خدمة المجتمع، حيث ظلَّت منذ عقود جزءاً أساسياً من حياة الناس اليومية. واليوم، ومع إطلاق الهوية الجديدة ’واحة من أدنوك‘ نعيد تقديم هذه العلامة برؤية متجددة ترتكز على الجودة والتنوع وسهولة الوصول، مع الحفاظ على جوهر الهوية الإماراتية الأصيلة. وتؤكد الهوية الجديدة التزامنا بتقديم مساحات تنبض بالحياة، حيثُ يلتقي الناس في أجواء مريحة ومُلهمة تُثري لحظاتهم اليومية وتُعزّز الروابط الإنسانية فيما بينهم".

وتعكس الهوية الجديدة لمتاجر "واحة من أدنوك" تطور العلامة التجارية بأسلوب عصري، مع الحفاظ على جذورها الإماراتية الأصيلة. وضمن هذا التحديث، تم إطلاق مفهوم "غورميه عالدرب" المتميز لتلبية الطلب المتزايد من العملاء على الأطعمة والمشروبات الفاخرة الجاهزة. ويجمع هذا المفهوم بين الجودة العالية والسرعة وسهولة الوصول، مما يُعزز مكانة متاجر "واحة من أدنوك" كوجهة مفضلة في دولة الإمارات لتجربة طعام متميزة أثناء التنقل.

وتتضمن قائمة الطعام المحدَّثة في متاجر "واحة من أدنوك" مجموعة من الإضافات الجديدة، من بينها مشروبات مُبتكرة مثل القهوة المُتخصصة، والماتشا، ومخفوقات البروتين، إلى جانب مجموعة من الاطعمة والمشروبات الصحية المضافة حديثاً مثل السلطات والشطائر الصحية والمأكولات المتميزة. كما تستمر "واحة من أدنوك" في تقديم الأصناف المفضلة مثل "الهوت دوغ" الفاخر وبيتزا "أرتيسان"، وذلك لضمان تجربة متميزة تُلبي مختلف الأذواق. وفي إطار التزامها بدعم رواد الأعمال الإماراتيين والصناعة المحلية، تُسلط "واحة من أدنوك" الضوء على المنتجات المصنوعة في دولة الإمارات والمكونات المحلية، وتعرض علامات تجارية وطنية في قطاع المأكولات والمشروبات عبر متاجرها.

ويأتي تحديث العلامة التجارية في وقت يشهد فيه قطاع التجزئة غير الوقود في "أدنوك للتوزيع" زخماً قوياً ونمواً مضاعفاً، ففي النصف الأول من عام 2025، ارتفع إجمالي أرباح القطاع بنسبة 15%، كما زادت المعاملات اليومية بنسبة 11%، وارتفع الربح الإجمالي لمتاجر التجزئة بنسبة 21%، مدعوماً بالزيادة في عدد المعاملات، وتحسّن معدلات التحويل، وإدخال منتجات جديدة. وشهدت العروض الفاخرة، مثل مشروبات القهوة المُتخصصة، نمواً في المبيعات اليومية بنسبة 25% على أساس سنوي، مما يجسد الرؤية المبتكرة في تطوير قائمة الطعام وتحسين تجربة العملاء.

جدير بالذكر أن إطلاق العلامة الجديدة "واحة من أدنوك" يأتي تماشياً مع استراتيجية "أدنوك للتوزيع" للنمو الممتدة لخمس سنوات (من 2024 إلى 2028)، والتي تهدف إلى زيادة معاملات قطاع التجزئة غير المرتبطة بالوقود بنسبة 50%، وترسيخ مكانة محطات الخدمة كوجهات مفضلة للتسوق السريع، إلى جانب التوسع في افتتاح متاجر "واحة من أدنوك" خارج نطاق المحطات، بما يُعزز حضور العلامة التجارية في السوقين المحلي والإقليمي.

لاستفسارات وسائل الإعلام، يرجى التواصل عبر: media@adnocdistribution.ae

حول “أدنوك للتوزيع"

“أدنوك للتوزيع” هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح “أدنوك للتوزيع” وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير “أدنوك للتوزيع” محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 47 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 52 عاماً من تأسيسها، تدير “أدنوك للتوزيع” نحو 940 محطة خدمة، 556 محطة خدمة في دولة الإمارات و70 محطة خدمة في السعودية (بالإضافة إلى 70 محطة تحت التطوير) و243 محطة خدمة في مصر. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 379 متجر واحة أدنوك و37 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية، ولدي الشركة أكثر من 300 نقطة شحن كهربائي مُثبتة في جميع أنحاء الإمارات. “أدنوك للتوزيع” هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 30 يونيو 2025. تهدف “أدنوك للتوزيع” إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.adnocdistribution.ae.

