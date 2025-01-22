الشارقة - الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة أجمل مكان للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعين رئيسيين، "ذا فيو آيلاند" و "بلو بيتش ريزيدنس"، وذلك خلال معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2025"، الذي يقام في الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري في مركز إكسبو الشارقة. ويهدف المشروعان إلى دعم استراتيجية الشارقة الأوسع، الهادفة إلى تعزيز العروض العقارية، بما يتماشى مع أهدافها لدعم الاستثمار العقاري المستدام.

مشروع " ذا فيو آيلاند"

يضم المشروع 266 وحدة سكنية، بما في ذلك الفلل والمنازل، والمصممة جميعها لتوفير أنماط معيشية فاخرة بأسعار تنافسية. وتشمل الميزات الرئيسية لهذا المشروع، وجود الحدائق الخضراء، والمناطق المخصصة للعب الأطفال، ومضمار للجري. ويهدف المشروع إلى تعزيز الحياة النشطة الموجهة خصيصاً للاحتياجات الأسرية، إلى جانب دمج العناصر التي تركز على الاستدامة.

يتماشى مشروع " ذا فيو آيلاند" مع الجهود التي تبذلها إمارة الشارقة لتحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والاستدامة البيئية. ويهدف هذا المشروع الذي يشمل مساحات خضراء واسعة ومرافق ترفيهية، إلى جذب السكان والزوار على حد سواء، وترسيخ سمعة الشارقة، باعتبارها مركزاً للاستثمار العقاري المستدام والعوائد الاستثمارية المنافسة.

ويشمل المخطط الرئيسي على مسارات مناسبة للمشاة، فضلاً عن تفرّد المقيمين بشواطئهم الخاصة، ما يجعل هذا المشروع مثالياً للباحثين عن الأساليب الحياتية الراقية. وسيضم المركز المجتمعي داخل المشروع نادياً، وصالة ألعاب رياضية، وغرف متعددة الأغراض، ومنصّة خارجية عائمة، ليوفّر لمرتاديه فرصاً كثيرة لممارسة الأنشطة الاجتماعية واللياقة البدنية.

وتنتشر في أرجاء المشروع أيضاً المساحات الخضراء، كما يوفر المنزلقات المائية والمنصات العائمة، لتسهم هذه الخصائص مجتمعة في الارتقاء بتجربة المعيشة إلى مستويات مرموقة. ويؤكد هذا التكامل المدروس بين المساحات التي تخدم تطلعات أفراد المجتمع، وسهولة الوصول إلى الواجهة البحرية، على الجاذبية التي يتمتّع بها المشروع للعائلات والأفراد على حد سواء.

مشروع "بلو بيتش ريزيدنس"

كما أعلنت شركة أجمل مكان أيضًا عن "بلو بيتش ريزيدنس"، والذي يضم 222 شقة، بما في ذلك شقق البنتهاوس الفخمة ذات الإطلالات البانورامية على الخليج العربي. يوفر "بلو بيتش ريزيدنس"، الذي تحيط به المساحات الخضراء ووسائل الراحة الترفيهية المخططة بعناية، أسلوب حياة متميزًا مع إمكانية الوصول المباشر إلى الواجهة البحرية.

كما يجمع المشروع أيضا بين المعيشة الفاخرة والطبيعة، ويوفر للسكان ممشى على شاطئ البحر ومناطق ذات مناظر طبيعية ومرافق ترفيهية، إضافة إلى الحياة الساحلية الهادئة ووسائل الراحة الحديثة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع جزيرة الثريا، وهو مشروع سكني فاخر يقع في الحمرية على الواجهة البحرية لإمارة الشارقة، والذي أطلقته شركة أجمل مكان في وقت سابق، قد حقّق اهتماماً كبيراً من قبل المشترين عند إطلاقه. ويمتد المشروع على مساحة خمسة ملايين قدم مربع، ويتضمن شواطئ خاصة وعدداً من الفلل والقصور، إضافة إلى أكثر من 1.3 مليون قدم مربع من المساحات الخضراء. ويُبرز نجاح هذا المشروع مدى الجاذبية المتنامية التي تحظى بها إمارة الشارقة كوجهة للعيش على الواجهة البحرية.

التوافق الاستراتيجي مع رؤية الشارقة

قال سلطان الشكره الرئيس التنفيذي لشركة أجمل مكان للتطوير العقاري: "يُعد المشروعان، " ذا فيو آيلاند" و "بلو بيتش ريزيدنس"، خطوة مهمة في إطار دعم رؤية الشارقة للنمو الحضري المستدام. ويعكس المشروعان التزامنا إزاء إنشاء مجتمعات سكنية يمكن الوصول إليها بسهولة، وتتكامل فيها عناصر التصميم الحديث مع البيئة الطبيعية في الشارقة."

من جهته، قال نواف عبيد الرئيس التنفيذي لشركة معرض الشارقة العقاري "إيكرس": "إن المشروعين يؤكدان الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في الشارقة. ومن خلال دمج الاستدامة والمعيشة التي تركّز على تلبية احتياجات المجتمع، تُسهم مثل هذه المشاريع في تحقيق أهداف الإمارة في مجال قطاع العقارات".

نبذة عن شركة أجمل مكان للتطوير العقاري:

تعتبر "أجمل مكان للتطوير العقاري" شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تلتزم بتقديم تعريف مبتكر للمشهد العقاري. مع التركيز على دمج التصميم المتطور والممارسات الصديقة للبيئة والمرافق التي تركز على المجتمع، إلى جانب حرصها على إرساء معايير جديدة في دمج الهندسة المعمارية الحديثة مع البيئة الطبيعية. ونظراً لوجود مجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك الفلل المطلة على الواجهة البحرية، والمنازل متعددة الطوابق، والشقق الفاخرة المطلة على الشاطئ، تواصل أجمل مكان تأكيدها على إضافة معايير جديدة للحياة الحضرية المستدامة، والمساهمة في الارتقاء بسمعة الشارقة كمركز عقاري عالمي المستوى.

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