باكو، أذربيجان: أعلنت شركة "أتكنز رياليس" (AtkinsRéalis)، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الهندسية والتصميم، عن اختيارها من قبل شركة أذربيجان للتطوير (ADEC) لتطوير شبكة الطرق في الحي الشرقي ضمن مشروع مدينة باكو البيضاء. وجرى توقيع الاتفاقية خلال أعمال المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (World Urban Forum 13) الذي نظّمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في العاصمة باكو، في خطوة تؤكد المكانة المتنامية للمشروع باعتباره نموذجاً بارزاً في مسار التنمية الحضرية المستدامة عالمياً. وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للتعاون الممتد بين شركة أذربيجان للتطوير (ADEC) وشركة "أتكنز رياليس" (AtkinsRéalis)، بما يعزز حضور الشركة ودورها في تنفيذ أحد أضخم مشاريع التحول العمراني في المنطقة.

ويمثّل مشروع مدينة باكو البيضاء (Baku White City) تحولاً مفصلياً في المشهد العمراني لمدينة باكو. فبعد أن كانت المنطقة تُعرف تاريخياً بـالمدينة السوداء، التي ضمّت على مدى أكثر من قرن تجمعاً صناعياً واسعاً من مصافي النفط ومستودعات التخزين والمساحات الصناعية المتدهورة، تشهد المدينة اليوم عملية إعادة إحياء شاملة ضمن برنامج تطوير حضري واسع النطاق ينسجم مع المرسوم الرئاسي الأذربيجاني الرامي إلى تحسين الواقع البيئي. وينطلق المشروع من رؤية ترتكز على الاستدامة، حيث يجري تحويل واحدة من أكبر المناطق الصناعية الملوثة في العالم إلى حي حضري متكامل ومخطط بعناية، يهدف إلى توفير مستوى معيشة عالي الجودة، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.

هذا وتولت شركة "أتكنز رياليس" (AtkinsRéalis) إعداد المخطط الرئيسي للموقع الممتد على مساحة 220 هكتاراً في الجهة الشرقية من العاصمة، واضعةً رؤية متكاملة تجمع بين استخدامات الأراضي والبنية التحتية وشبكات التنقل ضمن إطار حضري موحّد. وبصفتها المستشار الرئيسي للتصميم، أشرفت الشركة على إعداد المخطط العام وتصميم المباني بالتعاون مع "فوستر آند بارتنرز" (Foster + Partners) و"إف بلس إيه أركيتكتس" (F+A Architects)، بهدف تطوير بيئة عمرانية تقوم على التنوع المعماري، والانسجام البيئي، والتكامل مع النسيج الحضري القائم.

ويقوم المخطط العام على رؤية طموحة للاستدامة تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث يركز على تحقيق توازن بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة، مع إيلاء أهمية خاصة لتوفير سكن ميسور التكلفة وسهل الوصول، إلى جانب بيئات حضرية عالية الجودة. ويركّز التكليف الجديد على تعزيز الترابط وسهولة الحركة ورفع جودة المساحات العامة على امتداد الواجهة البحرية، التي تُعد من أكثر الحواف وضوحاً وأهميةً استراتيجية ضمن المشروع. كما يتضمن المشروع إنشاء مجموعة من الأحياء الحضرية المتنوعة التي تجمع بين السكن والعمل والترفيه والتجارة، مع تمديد كورنيش باكو (Boulevard) لمسافة عشرة كيلومترات، واستحداث ما يصل إلى 240 ألف فرصة عمل جديدة.

وفي هذا السياق، قال ماثيو ترايب، النائب الأول للرئيس والقائد العالمي لقطاع المباني والأماكن لدى شركة "أتكنز رياليس" (AtkinsRéalis) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يعكس مشروع مدينة باكو البيضاء التحوّل العالمي في مفهوم المدن المعاصرة، حيث تُصمَّم البيئات الحضرية حول أسلوب عيش الناس وحركتهم وتواصلهم عبر الزمن. وبموجب تصميمه كمنطقة حضرية متكاملة، يجمع المشروع بين إحياء البيئة الطبيعية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الحياة المجتمعية ضمن رؤية واحدة طويلة الأمد. إن عملنا المستمر على الواجهة البحرية يبني على هذا الأساس، مستفيدين من خبراتنا العالمية وفهمنا المحلي لتطوير واجهة حضرية مفتوحة، مترابطة وقادرة على التكيّف، ومصممة لدعم نمو المدينة لأجيال قادمة".

من جانبه، قال روفات جافادوف، مدير مشروع مدينة باكو البيضاء (Baku White City)، شركة أذربيجان للتطوير (ADEC) : "يمثّل مشروع مدينة باكو البيضاء أولوية وطنية تعكس طموح أذربيجان في تحويل الأراضي الصناعية الموروثة إلى بيئة حضرية نابضة بالحياة ومستدامة. وقد شكّل تعاوننا مع شركة "أتكنز رياليس" (AtkinsRéalis) عنصراً محورياً في صياغة رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ منذ المراحل الأولى للبرنامج. وتأتي هذه المرحلة الجديدة استكمالاً لهذه الشراكة، من خلال تعزيز الترابط الحضري والنهوض بالواجهة البحرية كعنصر أساسي في مسار نمو المدينة وتطورها."

وقد حاز المخطط العام لمشروع مدينة باكو البيضاء على اعتراف دولي، من خلال فوزه بجائزة أفضل مشروع مستقبلي في منطقة آسيا الوسطى وغرب آسيا ضمن جوائز "ميبيم آسيا" (MIPIM Asia)، إضافة إلى جائزة أفضل مشروع حضري ضمن جوائز "سيتي سكيب" العالمية (Cityscape Global)، ما يؤكد طموح المشروع وجودته العالية.

لمحة عن شركة "أتكنز رياليس" (AtkinsRéalis)

تعدّ شركة "أتكنز رياليس" (AtkinsRéalis) كياناً جديداً تمّ إنشاؤه كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات الهندسية والنووية تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وسكّانه. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، وخدمات التفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسة مثل الخدمات الهندسية والطاقة النووية ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.atkinsrealis.com أو متابعتنا على "لينكدإن".

لمحة عن شركة أذربيجان للتطوير (ADEC)

تضطلع شركة أذربيجان للتطوير (Azerbaijan Development Company - ADEC) بدور محوري في تنفيذ مشاريع التطوير الحضري والبنية التحتية واسعة النطاق في أذربيجان، مع تركيز واضح على الاستدامة وبناء مدن قادرة على التطور على المدى الطويل. ومن خلال أعمالها، تسهم الشركة في إنشاء بيئات سكنية وتجارية وعامة عالية الجودة، تدعم النمو الاقتصادي مع إعطاء أولوية لإعادة التأهيل البيئي وتعزيز جودة الحياة. كما تركز مشاريعها على توسيع المساحات الخضراء، وتكامل البنية التحتية، واعتماد تخطيط حضري يستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، بما يعكس التزاماً وطنياً أوسع نحو التحول العمراني المستدام. وتُعد الشركة الجهة الأبرز في تطوير مشروع مدينة باكو البيضاء (Baku White City)، وهو أحد أكبر مشاريع إعادة التأهيل الحضري في منطقة القوقاز، حيث يتم تحويل منطقة صناعية سابقة إلى حي حضري حديث متعدد الاستخدامات يجمع بين السكن والعمل والخدمات ضمن بيئة عمرانية متكاملة.

جهات الاتصال:

الإعلام:

برافينا راجاسيكار

المستشارة الأولى لشؤون الاتصالات الخارجية، منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا

البريد الإلكتروني: Praveena.rajasekar@atkinsrealis.com

-انتهى-

#بياناتشركات