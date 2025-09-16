أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، المنظمة الممثلة لقطاع الكيماويات في منطقة الخليج، عن تنظيم الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر جيبكا للمغذيات الزراعية خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025 في أبوظبي. ويجمع المؤتمر، الذي تستضيفه شركة فيرتي جلوب، نخبة من القادة العالميين والإقليميين وصناع القرار لاستشراف مستقبل صناعة المغذيات الزراعية، وبحث سبل دفع عجلة الابتكار والنمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.

ويُقام المؤتمر هذا العام تحت شعار "النمو المستدام: تحويل التحديات إلى فرص"، حيث يستهل فعالياته بكلمة ترحيبية يلقيها عبد الرحمن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للأسمدة (قافكو) ورئيس لجنة المغذيات الزراعية في جيبكا، مسلطاً الضوء على دور الابتكار والاستدامة في دفع القطاع نحو آفاق جديدة. كما يتضمن البرنامج جلسة نقاشية رفيعة المستوى تجمع كبار الرؤساء التنفيذيين، من بينهم سفين توري هولسيثر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة يارا الدولية، وأحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتي جلوب، لمناقشة السبل الكفيلة بتطوير صناعة المغذيات الزراعية وتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل.

كما يشهد المؤتمر انعقاد جلسة حوار قيادي رفيع المستوى تحت عنوان "تسريع النمو: تسخير الابتكار والاستدامة وقابلية التوسع"، يشارك فيه نخبة من قادة القطاع، من بينهم ناصر العميرة، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة فرتيل؛ وفهد البتار، الرئيس التنفيذي لشركة سابك للمغذيات الزراعية، وسوريش كريشنان، عضو مجلس إدارة جمعية الأسمدة الهندية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة باراديب للفوسفات إلى جانب راكيش كابور، العضو المنتدب المشارك لشركة إفكو. وسيناقش المتحدثون الأولويات الاستراتيجية الكفيلة بدفع عجلة النمو المستدام وتعزيز تنافسية قطاع المغذيات الزراعية عالمياً.

ويتضمن البرنامج أيضاً جلسة نقاشية بعنوان "كيف يُعزز ابتكار المغذيات استدامة وجودة العلامات التجارية الغذائية"، بمشاركة الدكتورة رانيا أبو سمرة، نائب الرئيس لشؤون الابتكار والبحث في شركة نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوم هارفي، المدير العام التجاري في سبينيس، حيث يتناولان دور الابتكار في تحسين جودة الغذاء وتعزيز استدامته وبناء ثقة المستهلك. كما سيتبع هذه الجلسة عدد من الحوارات المتخصصة حول مستقبل النمو في قطاع المغذيات الزراعية، وأحدث الابتكارات التقنية لتحقيق الزراعة المستدامة، إضافةً إلى مناقشة محورية حول التحول الصناعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وفي اليوم الثاني من المؤتمر، يُلقي فهد البتار، الرئيس التنفيذي لشركة سابك للمغذيات الزراعية ونائب رئيس لجنة المغذيات الزراعية في جيبكا، الكلمة الافتتاحية، تليها كلمة رئيسية يلقيها الدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لشركة واحة الابتكار التابعة لشركة سلال، يتناول فيها قضايا الأمن الغذائي العالمي والتحديات الراهنة وسبل تحقيق التغذية المستدامة. أما اليوم الختامي للمؤتمر، فسيتضمن مناقشات معمّقة حول بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة في بيئة عالمية تتسم بالتقلب والغموض والتعقيد، إلى جانب استعراض المتطلبات التنظيمية والتجارية المؤثرة على النمو المستقبلي، واستكشاف أبرز الاتجاهات الكبرى والأسواق الناشئة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتورعبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا):" نثمّن استضافة شركة فيرتيجلوب للدورة التاسعة عشرة من منتدى جيبكا للمغذيات الزراعية في أبوظبي ويسعدنا أن نرحب بالوفود المشاركة في واحد من أبرز الفعاليات الصناعية وأكثرها تأثيراً على مستوى المنطقة. يشكل هذا المؤتمر منصة فاعلة لتعزيز التواصل وتطوير التعاون عبر سلسلة القيمة العالمية والإقليمية لقطاع المغذيات الزراعية، ونتطلع إلى مشاركة واسعة وتفاعل مثمر يعكس أهمية هذا الحدث."

تجدر الإشارة على أن ورشة عمل جيبكا تحت عنوان " التميز في التشغيل ستعود هذا العام في نسختها الثالثة يوم 29 سبتمبر، لتبني على نجاحاتها السابقة وتوفر منصة تفاعلية تتيح للمشاركين الاطلاع على أفضل الممارسات واكتساب رؤى عملية حول سبل تعزيز الكفاءة التشغيلية في مصانع إنتاج المغذيات الزراعية.

نبذة عن "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" (جيبكا)

تم إطلاق "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" في عام 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي تتبنى الاهتمامات المشتركة للشركات الأعضاء في الاتحاد بالإضافة الى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها. وتساهم الشركات الاعضاء مجتمعةً بأكثر من 95% من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي. ويعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنوياً إلى 108 مليار دولار أمريكي.

يحرص الاتحاد على الارتقاء بقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في المنطقة من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتفعيل التواصل بين المعنيين بالإضافة إلى مبادرات الريادة الفكرية التي تمد جسور التواصل البنّاء بين الشركات الأعضاء لتبادل المعارف والخبرات وتطويرها وتحسينها باستمرار، علاوةً على الحضور الفاعل في المحافل الدوليّة المعنيّة بشؤون الصناعة، وبالتالي تحقيق مساهمة ملموسة في رسم ملامح مستقبل صناعة البتروكيماويات على الصعيد العالمي.

ويلتزم "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" بتوفير منصة مثالية لجميع المعنيين بالقطاع في المنطقة، ولتحقيق هذه الغاية، تتبع له 6 لجان فاعلة تركّز في عملها على القطاعات الفرعية مثل البلاستيك، والأسمدة وأخرى تركّز على القطاعات المساندة مثل: سلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، والأبحاث والابتكار، والرعاية المسؤولة. وينظّم الاتحاد سنوياً 6 فعاليات على المستوى العالمي. ويقوم بإصدار العديد من التقارير والدراسات المتخصصة فضلاً عن النشرات الإخبارية الدورية.

