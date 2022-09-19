تتوفر الخاصية الجديدة على التطبيق الذكي لمصرف أبوظبي الإسلامي وهي متاحة لعملاء المصرف من الموظفين الذين يتسلمون راتب شهري بحد أدنى 5 آلاف درهم

تتيح للموظفين إمكانية الحصول على 50% من قيمة الراتب الشهري قبل حلول نهاية الشهر

أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، عن اطلاق منتج "يسر" ليتيح للمتعاملين فرصة استلام قيمة محددة من راتبهم الشهري قبل موعد إيداعه في نهاية الشهر وذلك لمساعدة المتعاملين على تلبية احتياجاتهم المالية الشهرية.

ويمكن للموظفين سواء من المواطنين أو المقيمين، الذين يتم تحويل راتبهم الشهري إلى حساب في مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستفادة من هذه الخاصية من خلال التطبيق الذكي للمصرف. وتهدف هذه الخاصية إلى التيسير على الموظفين ومنحهم المزيد من عنصري الراحة والملائمة من خلال حصولهم على 50% بحد أقصى من قيمة الراتب الشهري، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للقيمة وهو 50 ألف درهم، وذلك قبل تاريخ إيداع راتب الشهري ووفق أداة ومعايير المرابحة الإسلامية.

وقال سامح عوض الله، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة: "جاء اطلاق منتج "يُسر" بناء على استراتيجية المصرف التي تتمحور حول تسهيل أمور المتعاملين، ومنحهم فرصة الاستفادة مما تقدمه لهم خدماتنا ومنتجاتنا المبتكرة. وقد استلمهنا فكرة "يُسر" من واقع موظفي الرواتب الشهرية، الذين ربما تواجههم صعوبات مؤقتة خلال الشهر، تحول بينهم وبين سداد التزاماتهم المالية قبل حلول موعد إيداع الراتب، ما يضطرهم في بعض الأحيان إلى اللجوء إلى البطاقات أو برامج تمويلية طويلة الأمد أو حتى اللجوء الى أقاربهم أو أصدقائهم على وعد برد المبلغ فور إيداع الراتب. ومن هنا جاءت فكرة "يُسر" التي تتيح لعملائنا تلبية التزاماتهم المالية الشهرية بسهولة وبشكل فوري من دون أي أوراق إضافية أو الحاجة لزيارة الفروع.

ويتوفر المنتج للموظفين الذين قاموا بتحويل راتبهم خلال آخر ثلاثة أشهر إلى حسابهم في مصرف أبوظبي الإسلامي، و تم تأهليهم للحصول على هذه الخدمة من خلال التطبيق الذكي الخاص بالمصرف.

ويحظى مصرف أبوظبي الإسلامي بمكانة رائدة في مجال ابتكارات الصيرفة الإسلامية. وكان المصرف قد أطلق خلال العام الماضي، منصة "أموالي" أول مصرف رقمي موجه لفئة الشباب وفاز بجائزة أفضل مصرف في الابتكار من قبل غلوبال فينانس

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