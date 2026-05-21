دبي : أعلنت شركة آي ديلز هولدينغ، الشركة الإماراتية الرائدة ومقرها دبي، والمتخصصة في نموذج “تسوّق واربح” العالمي، عن توقيع اتفاقية امتياز جديدة في فنزويلا، في خطوة تمثل محطة جديدة ضمن مسيرة توسعها الدولي المتسارع، وتعكس نجاح قصة ابتكار انطلقت من دبي إلى الأسواق العالمية.

ويؤكد هذا التوسع المكانة المتنامية التي ترسخها دبي كمركز عالمي لإطلاق نماذج الأعمال الرقمية القابلة للتوسع دولياً، في وقت تواصل فيه آي ديلز هولدينغ تصدير منصتها التجارية المعتمدة على التحفيز والمكافآت إلى أسواق واعدة وعالية النمو حول العالم.

ومنذ انطلاقتها في دبي عام 2016، نجحت آي ديلز هولدينغ في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة ضمن فئة جديدة في قطاع التجارة الإلكترونية، من خلال ابتكار نموذج يجمع بين التسوق اليومي وتجارب المكافآت التفاعلية. وقد تم تطوير هذا النموذج في دبي وصقله ضمن واحدة من أكثر الأسواق الاستهلاكية ديناميكية في العالم، ليبرهن على قدرته العالية على التوسع والتكيف مع مختلف الأسواق والثقافات.

وتدير الشركة اليوم عملياتها ضمن شبكة عالمية متنامية تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمكسيك ولبنان، إلى جانب توسعات تم توقيعها في العراق وكردستان وسوريا، فضلاً عن اتفاقات أولية تم تأمينها في كل من كولومبيا وباراغواي.

ومن خلال منصات مثل “دريم دبي”، التي تم تطويرها بالتعاون مع القطاع الحكومي في دبي، بالإضافة إلى علاماتها التجارية العالمية “Idealz” و“Winnrz”، تواصل آي ديلز هولدينغ تجسيد طموحات دبي في ريادة الابتكار الرقمي وتعزيز تجربة العملاء وصناعة مستقبل التجارة الحديثة.

وحتى اليوم، نجحت الشركة في بناء قاعدة عملاء عالمية تتجاوز 6.5 مليون مستخدم، كما صنعت أكثر من 15 ألف فائز حول العالم، وقدمت جوائز تتجاوز قيمتها 450 مليون درهم إماراتي، ما يجعلها واحدة من أبرز الشركات في دبي المصدّرة للمفاهيم الرقمية الموجهة للمستهلكين على مستوى العالم.

وفي تعليقه على هذا التوسع، قال جاد طبيلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آي ديلز هولدينغ: "لطالما كانت دبي في صميم رحلتنا، فهي مدينة تمنح الأفكار الطموحة القدرة على النمو والتوسع خارج الحدود. تمثل فنزويلا خطوة طبيعية ضمن استراتيجيتنا للتوسع في أمريكا اللاتينية، حيث نرى انسجاماً كبيراً مع نموذج أعمالنا وإمكانات واعدة على المدى الطويل. ما قمنا ببنائه هو مفهوم يتمتع بجاذبية عالمية، ويملك القدرة على التواصل مع مختلف الثقافات عبر تحويل المعاملات اليومية إلى تجارب أكثر قيمة وتأثيراً. طموحنا يتمثل في مواصلة توسيع نموذجنا على مستوى العالم وترسيخه كمعيار جديد في قطاع التجارة العالمية.”

ومع استمرار آي ديلز هولدينغ في تنفيذ خطط نموها الدولية، تظل رؤيتها طويلة الأمد واضحة، والمتمثلة في بناء المنصة الرائدة عالمياً التي تجمع بين التسوق وفرص الفوز ضمن تجربة متكاملة.

