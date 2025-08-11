"إتش كيو جميرا ليك تاورز فيو" و"إتش كيو جميرا آيلاندز فيو سنترز" "إتش كيو سينترال بلازا"، الذي إطلاقه قريباً، هي مساحات رئيسية رائعة، مُجهزة بمساحات عمل مشتركة، ومكاتب خاصة، وقاعات اجتماعات، ومساحات إبداعية

افتتاح المساحات الثلاث يتزامن مع تزايد الطلب على نموذج العمل المرن والمنصات المتعددة، حيث تُوفر الشركات من جميع الأحجام لموظفيها إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من المواقع للحفاظ على إنتاجيتهم ورضاهم

يأتي الافتتاح عقب اتفاقيات شراكة مع مُلّاك المباني، الذين استثمروا في منصة "آي دبليو جي" لإنشاء مساحات عمل مرنة تحمل علامتهم التجارية في المباني

تأتي هذه المواقع عقب توقيع "آي دبليو جي" عقود 899 مركزاً جديداً حول العالم في عام ٢٠٢٤، وتحقيقها أرقاماً قياسية في الإيرادات، والتدفقات النقدية، والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

تعتزم إنترناشيونال وورك بليس جروب (آي دبليو جي)، أكبر مزود عالمي لحلول العمل بعلامات تجارية رائدة مثل "سبيسز" و"ريجوس"، افتتاح مساحتي عمل مرنتين ومتطورتين في منطقتي أبراج بحيرات جميرا (جي إل تي)، مع الإعلان عن مساحة عمل جديدة في مجمّع دبي للاستثمار. وفي ظل التحول المستمر نحو أنماط العمل المرنة، تعمل "آي دبليو جي" على توسيع شبكتها لمواكبة الطلب المتزايد على مساحات العمل المرنة في دولة الإمارات.

تأتي هذه الخطوة بعد أن سجلت "آي دبليو جي" إيرادات وتدفقات نقدية وأرباح غير مسبوقة في تاريخها، وحققت نمواً سريعاً في شبكتها، حيث وقعت عقود 899 مركزاً جديداً ضمن شبكتها خلال عام 2024 وافتتحت 624 مساحة عمل جديدة.

وبالتعاون مع "مركز دايموند للأعمال، التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، تم افتتاح مركزي "سنترال بلازا" في الطابقين السادس والثامن عشر من مبنى "مزايا بيزنس أفينيو" في منطقة "جي إل تي" خلال أغسطس الجاري. وسيتبع ذلك افتتاح مساحة عمل إضافية بمساحة 2,435 متراً مربعاً، بالشراكة مع شركة ديلاني القابضة، في الطابق الأرضي من مبنى سنترال بلازا في مجمع دبي للاستثمار، في ديسمبر المقبل.

تلبي هذه المراكز احتياجات الشركات من كافة الأحجام وعبر مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات والضيافة والتكنولوجيا، مع إمكانية تخصيص المساحات من خلال خدمة "صمم مكتبك بنفسك". وتتضمن المساحات الجديدة مرافق عالية الجودة تشمل مكاتب خاصة، غرف اجتماعات، مساحات عمل مشتركة، وأخرى مخصصة للإبداع.

يأتي هذا التوسع في وقت تتزايد فيه قناعة الشركات بمزايا نموذج العمل المرن والمنصات متعددة المواقع، الذي أثبت جاذبيته الكبيرة للموظفين من حيث تحسين التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتعزيز مستويات الرضا والإنتاجية. وفي المقابل، يوفر هذا النموذج فوائد ملموسة للشركات، من خلال إتاحة الوصول إلى آلاف المواقع حول العالم وتقليل التكاليف التشغيلية.

وقد أظهر نموذج العمل الخاص بـ"آي دبليو جي" فعاليته في دعم هذا التحول، حيث يتيح للشركات والموظفين العمل بكفاءة أكبر من أي مكان. ووفقاً لتقرير "الرسم البياني الاقتصادي" الصادر عن "لينكد إن"، شهدت إعلانات الوظائف الهجينة نمواً سنوياً بنسبة 83.9%، وهي النسبة الأعلى المسجلة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ومع تزايد اعتماد الشركات بمختلف أحجامها على نماذج العمل المرنة، من المتوقع أن تمثل مساحات العمل المرنة نحو 30% من إجمالي العقارات التجارية عالمياً بحلول عام 2030.

وانطلاقاً من كونها أكبر مزود عالمي لحلول العمل، تتيح "آي دبليو جي" للشركاء الاستفادة من شبكتها الواسعة التي تضم آلاف المواقع في أكثر من 120 دولة، تتيح للأعضاء الوصول إلى جميع المساحات وخدمات الأعمال عبر تطبيق واحد شامل. وفي عام 2024، أضافت "آي دبليو جي" 899 موقعاً جديداً إلى شبكتها، وتضم قاعدة عملائها 83٪ من شركات "فورتشن 500"، ما يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في نموذجها.

ومع استمرار التحول العالمي نحو أنماط العمل المرنة، تبرز فرص نمو هائلة في سوق يُقدّر بأكثر من 1.2 مليار عامل من ذوي الياقات البيضاء حول العالم، وبقيمة سوقية قابلة للاستهداف تتجاوز 2 تريليون دولار. ومن المتوقع أن تمثل مساحات العمل المرنة 30٪ من إجمالي العقارات التجارية بحلول عام 2030، ما يرسّخ مكانة "آي دبليو جي" كشريك استراتيجي في مستقبل العمل.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال مارك ديكسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "آي دبليو جي": "نعمل على تعزيز حضورنا في دبي بخطوة استراتيجية جديدة، إذ تُعد المدينة مركزاً اقتصادياً حيوياً ونقطة جذب عالمية للأعمال، وقد شكّل نموها المتسارع في السنوات الأخيرة بيئة مثالية لتوسيع شبكتنا. ويسعدنا التعاون مع ’مركز دايموند للأعمال‘ (التابع لمركز دبي للسلع المتعددة) وروسلاند شاخبازوف، لتطوير علامة المقر الرئيسي ضمن اتفاقيات إدارة تضيف مساحات عمل حديثة ومتطورة إلى مبانيهم المنتشرة في مختلف أنحاء دبي."

وأضاف: "يأتي افتتاح مراكز ’إتش كيو إمباير هايتس‘ و’إتش كيو جميرا ليك تاورز فيو‘ و’إتش كيو سنترال بلازا‘، المزمع افتتاحه قريباً، في وقت يتزايد فيه توجه الشركات نحو اعتماد نموذج العمل المرن والمنصات متعددة المواقع، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين ورفع مستويات الرضا لديهم. وفي الوقت نفسه، يوفر هذا النموذج مزايا كبيرة للشركات، تشمل تعزيز الإنتاجية، وتسهيل التوسع أو التقليص بمرونة وبتكاليف أقل، إلى جانب إمكانية الوصول إلى آلاف مواقع العمل حول العالم".

