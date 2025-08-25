دبي، الإمارات العربية المتحدة – استضافت آمال، شركة التطوير العقاري الإماراتية الرائدة التي تُعيد تعريف مفهوم الحياة الفاخرة، جولة ترويجية رفيعة المستوى في بودروم، تركيا بحضور نخبة من المستثمرين ذوي الثروات الطائلة، وعشاق العقارات، والباحثين عن نمط حياة فاخر من جميع أنحاء المنطقة وذلك للتعريف بمشروع "منصوري ريزيدنسيز"، أول برج من نوعه في العالم والذي يمثل انطلاقة منصوري في عالم العقارات والتصميم المعماري.

استمر هذا الحدث الحصري على مدار يومين من 16 و 17 أغسطس في فندق ماندارين أورينتال بودروم المرموق ، بالشراكة مع "أيانا للعقارات" وشركة "سيمبل تشويس" على خلفية الطبيعة الساحلية لمدينة بودروم. أثناء الحدث، تعرّف الضيوف على مشروع "منصوري ريزيدنسيز" الذي تبلغ تكلفته 1.8 مليار درهم إماراتي، وهو ثمرة تعاون فريد بين آمال وشركة منصوري، دار تصميم السيارات الألمانية العريقة.

خلال الفعالية، استكشف الحضور التصميمات الداخلية الحصرية للمشروع، وهندسته المعمارية المتطورة، ومجموعة من المرافق الفريدة المصممة لتلبية متطلبات الحياة الراقية. كما قدّم خبراء شركة آمال وشركائها استشارات شخصية للحضور في جلسات وفّرت لهم الوصول المباشر إلى فرص الاستثمار وعروض الإطلاق الحصرية.

يقع مشروع "منصوري ريزيدنسيز" ضمن مشروع ميدان هورايزون في دبي، ويمثل انطلاقة منصوري في عالم العقارات والتصميم المعماري. يضم البرج، المكون من 48 طابق، شققاً تتراوح بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، وثمانية شقق بنتهاوس ممتدة على طابق كامل، تجمع كل منها بين لمسات منصوري الجمالية المميزة بأدائها العالي والراحة السكنية الراقية والجودة منقطعة النظير.

أعرب عبدالله لاحج، رئيس مجلس إدارة شركة آمال، عن حماسه لنتائج الجولة الترويجية، قائلاً: "تمثل مشاركتنا في بودروم فرصة استثنائية للتواصل مع مجتمع يقدّر التميز والحرفية والتصميم المُبتكر. لقد كان رد فعل المستثمرين الأتراك والمستثمرين من المنطقة ملحوظاً، مما يؤكد تفرّد منصوري ريزيدنسيز في سوق العقارات الفاخرة العالمي. لقد عززت هذه الجولة الترويجية علاقاتنا في المنطقة وفتحت آفاقاً شاسعة لشراكات واستثمارات جديدة."

استقطب المعرض، الذي استمر يومين، جمهوراً متفاعلاً للغاية، وحقق نتائج إيجابية، حيث أبدى الضيوف حماساً كبيراً للمفهوم المميز والقيمة الاستثنائية التي يقدمها مشروع منصوري ريزيدنسيز. كما أبدى غالبية العملاء اهتماماً كبيراً بزيارة دبي لتجربة الوحدات السكنية شخصياً قبل اتخاذ قرار الشراء، وأبدى الكثير منهم اهتماماً خاصاً بخيارات الدفع المرنة بعد التسليم. يعكس هذا الاستقبال الإيجابي الهائل، إلى جانب الحملات الترويجية التي بدأت فور انتهاء المعرض، قدرة المشروع على جذب اهتمام العملاء المتميزين الراغبين في استكشاف الفرص المتاحة في سوق العقارات الفاخرة في دبي.

يواصل قطاع العقارات في دبي نموه القوي، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في النصف الأول من عام 2025 أكثر من 431 مليار درهم إماراتي. كما تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للثروات، حيث تضم الآن أكثر من 130,500 مليونير، من الإمكانات الاستثمارية القوية للعقارات المصممة بعناية للنخبة، مثل منصوري ريزيدنسيز.

تشكل جولة بودروم الترويجية خطوة رئيسية في استراتيجية شركة آمال لتعزيز تواجدها على الصعيد الدولي وتعزيز جاذبية دبي كوجهة للمشترين العالميين الأثرياء، مما يمهد الطريق لعروض مماثلة في وجهات دولية أخرى في الأشهر المقبلة.

تتوفر شقق منصوري ريزيدنسيز للبيع الآن. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mansory-residences.com

-انتهى-

