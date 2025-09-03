الامارات العربية المتحدة : أعلنت شركة آدامز ستريت بارتنرز Adams Street Partners, LLC، إحدى الشركات العالمية الرائدة في إدارة استثمارات الأسواق الخاصة والتي تدير أصولاً تزيد على 62 مليار دولار أمريكي، عن افتتاح مكتبها الجديد في أبوظبي ليكون أول مكتب إقليمي للشركة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويقع المكتب ضمن سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، أحد المراكز المالية العالمية المتطورة والرائدة في المنطقة. ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز علاقاتها الراسخة مع المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، ودعم قاعدة عملائها المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ستتولى ليلى القيسي، التي انضمت إلى الشركة بصفتها الرئيس الأول لعلاقات المستثمرين، قيادة المكتب الجديد، حيث ستركّز مهامها على تطوير وتعزيز العلاقات مع المؤسسات الاستثمارية والمستشارين، إلى جانب دعم العملاء في إدارة محافظهم الاستثمارية، والمساهمة في تصميم ومتابعة برامجهم في مجال الأسهم الخاصة.

وقال جيفري ديل، الشريك الإداري ورئيس قسم الاستثمارات في آدامز ستريت: يمثل افتتاح مكتبنا في أبوظبي محطة بارزة في مسيرة توسعنا العالمي، وخطوة طبيعية ضمن مسار نمونا المتواصل. إن وجودنا المباشر في المنطقة يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية طويلة الأمد في دول مجلس التعاون الخليجي."

من جانبها، علّقت ليلى القيسي، الرئيس الأول لعلاقات المستثمرين ورئيسة مكتب أبوظبي: يسعدني قيادة جهود آدامز ستريت في الخليج. يتطلع مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي إلى الوصول إلى فرص استثمارية في مجالات رأس المال الاستثماري، وأسهم النمو، وصفقات الاستحواذ، وأسواق الائتمان الخاص. تمتلك آدامز ستريت خبرة طويلة وسجلاً ناجحاً في ابتكار وتقديم فرص استثمارية متميزة في هذه القطاعات. أتطلع إلى الاستفادة من الطلب المتنامي في المنطقة وتعزيز علاقاتنا القائمة مع شركائنا."

وأضاف جون كريمِر، شريك ورئيس قسم علاقات المستثمرين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: انضمام ليلى إلى فريق آدامز ستريت في المنطقة يعد إضافة قوية لتوسيع وتعزيز أعمالنا في المنطقة. ان مجلس التعاون الخليجي يعد منطقة استراتيجية لأهدافنا العالمية ويتيح لنا مكتبنا الجديد في أبوظبي خدمة عملائنا الحاليين بشكل أفضل، وتعميق علاقاتنا الاستراتيجية معهم، والاستفادة من الفرص النوعية التي تتماشى مع طموحاتنا للنمو."

وقال أرفيند رامامورثي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في سوق أبوظبي العالمي (ADGM): إن اختيار شركات عالمية رائدة مثل آدامز ستريت لتأسيس مكاتب إقليمية في أبوظبي يعكس حجم الفرص الكبيرة التي توفرها العاصمة الإماراتية. وباعتبارها واحدة من أبرز المراكز الاقتصادية على مستوى العالم، تتمتع أبوظبي بموقع استراتيجي يمكّنها من استقطاب الشركات الدولية الرائدة في قطاع إدارة الأصول. ويفخر سوق أبوظبي العالمي بدعم هذا التوجه، ويسعدنا الترحيب بآدامز ستريت الى منظومتنا المتنامية، ونتطلع إلى متابعة تنفيذ استراتيجيتها للتوسع والنمو في أبوظبي والمنطقة."

وقبل انضمامها إلى آدامز ستريت، شغلت ليلى القيسي منصب نائب الرئيس في "شركة جلف كابيتال" حيث كانت مسؤولة عن إدارة علاقات المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والشركات، والمكاتب العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم. كما لعبت دورًا فعالاً في تطوير استراتيجية علاقات المستثمرين في جلف كابيتال، وإدارة فرص الاستثمار المشترك، والإشراف على العناية الواجبة بالمستثمرين.

لمحة عن آدامز ستريت بارتنرز

تعدّ "آدامز ستريت بارتنرز" شركة عالمية لإدارة الاستثمارات في الأسواق الخاصة، تتولى مجموعة واسعة من الاستثمارات في أكثر من ثلاثين دولة عبر القارات الخمس. الشركة مملوكة بالكامل للموظفين، وتدير أصولاً تتجاوز 62 مليار دولار أمريكي. تسعى "آدامز ستريت" إلى صياغة رؤى استثمارية قابلة للتنفيذ تتماشى مع الاتجاهات والأنماط المتغيرة عبر دورات السوق، بالاعتماد على ما يقرب من خمسين عامًا من الخبرة في الأسواق الخاصة، وذكاء الأعمال المملوك للشركة، وعلاقاتها الموثوقة. تمتلك "آدامز ستريت" شبكة عالمية من المكاتب تشمل: أوستن، بكين، بوسطن، شيكاغو، لندن، مينلو بارك، ميونيخ، نيويورك، سيول، سنغافورة وطوكيو.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.adamsstr

