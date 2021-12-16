الإمارات العربية المتحدة: عيّن مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني السيد رحيل أحمد كرئيس تنفيذي جديد. سينضم السيد رحيل إلى بنك رأس الخيمة الوطني في الثالث من يناير 2022 وسيتولى مهام منصب الرئيس التنفيذي خلال الربع الأول من عام 2022، بعد انتهاء فترة التسليم المحددة. يخلف السيد رحيل السيد بيتر إنجلاند، الذي سيتقاعد في أستراليا بعد أن قاد البنك بنجاح لأكثر من ثمانية أعوام.

يعد رحيل أحمد مصرفي متمرس وقائد في التغيير و يتمتع بخبرة مصرفية واسعة تزيد عن ثلاثين عاماً تشمل أوروبا ، آسيا، الشرق الأوسط و إفريقيا. كما شغل مناصب تنفيذية عليا في ستاندرد تشارترد وسيتي جروب وباركليز، كما شغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة في شركات لستاندرد تشارترد وباركليز.

ينضم السيد رحيل إلى بنك رأس الخيمة الوطني من باركليز المملكة المتحدة حيث كان عضواً في اللجنة التنفيذية ورئيس المنتجات والتحليلات، ومسؤولاً عن الإستراتيجية والأداء التجاري للمنتجات المصرفية للأفراد. كما كان الراعي التنفيذي للتنوع والشمولية في باركليز المملكة المتحدة، وهو موضوع شغف له. خلال الفترة التي قضاها في باركليز، قاد رحيل التحول الرقمي والتحليلات لإنشاء منتجات وخدمات مخصصة ولا تلامسية لأكثر من عشرين مليون عميل. بنى وقاد شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا المالية وساهم بشكل كبير في أتمتة ورقمنة باركليز المملكة المتحدة.

لا يُعد رحيل غريباً عن دولة الإمارات العربية المتحدة، فقبل انضمامه إلى باركليز، شغل رحيل من مقره في دبي مع بنك ستاندرد تشارترد منصب الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للأفراد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

بصفته الرئيس التنفيذي الجديد للبنك، يهدف رحيل إلى تعزيز رؤية بنك رأس الخيمة الوطني من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجيات ستمكّن البنك من زيادة الربحية وكسب حصة أكبر في السوق في بيئة تتسم بسرعة تغيّر توقعات العملاء؛ بينما نطمح إلى أن نكون الأفضل في إشراك العملاء.

ومن جهته، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: "رحيل قائد بارع ونحن سعيدون جداً بانضمامه إلى البنك. يتميّز رحيل بكونه متعدد المهارات ومصرفي متمرّس، ينضم إلينا من بنك باركليز في المملكة المتحدة حيث كان رئيسًا للمنتجات والتحليلات، ومسؤولاً عن الإستراتيجية والأداء التجاري للمنتجات المصرفية للأفراد وأعمال باركلي كارد. ويتمتع رحيل بنهج استراتيجي مصحوباً بالتركيز في التفاصيل؛ ويمتلك القدرة على قيادة فرق عالية الأداء. نحن على ثقة من أنه سيساعد في تعزيز وزيادة تواجد مصرفنا في الإمارات العربية المتحدة، وخصوصاً في رأس الخيمة. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السيد بيتر إنجلاند على قيادته لبنك رأس الخيمة الوطني لأكثر من ثمانية أعوام. خلال تلك الفترة وتحت قيادته، نما البنك وازدهر بشكل ملحوظ. إن مساهمة بيتر في تحقيق الربحية المستدامة وتنوع تدفقات الإيرادات والحوكمة المؤسسية الرشيدة، جديرة جداً بالثناء. أتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية."

علّق الرئيس التنفيذي الجديد لبنك رأس الخيمة الوطني، رحيل أحمد، قائلاً: "شرّفني مجلس الإدارة باختياري لمهمة قيادة بنك رأس الخيمة الوطني للمرحلة التالية من النمو والتحول. يشتهر بنك رأس الخيمة الوطني بالإبتكار و التركيز على العملاء. أتطلّع قدماً إلى الفرص المتاحة أمامنا لدعم العملاء والأعمال التي نخدمها بشكل أكثر تأثيرًا. يتمثل جزء كبير من مهمتي في تمكين فريقنا من تقديم منتجات وخدمات مبتكرة إلى السوق بسرعة، وبالتالي تعزيز مكانتنا في الإمارات العربية المتحدة وفي رأس الخيمة. سنهدف إلى القيام بذلك من خلال توفير منتجات وخدمات هي "ببساطة الأفضل" من خلال الاستفادة من القوة المشتركة لزملائي البارعين والتكنولوجيا الرقمية والتحليلات المتقدمة، المصحوبة بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن البنك

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول تركيزه من تقديم الخدمات المصرفية للأفراد فحسب ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة. إضافة إلى تقديمه مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد، رفع البنك حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات خلال السنوات الأخيرة. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر قسم "الخدمات المصرفية الإسلامية"، من خلال فروعه الـ 27 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الخدمات المصرفية الرقمية. يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في "سوق أبوظبي للأوراق المالية". ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابط www.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني على "تويتر" و"فيسبوك" من خلال twitter.com/rakbankliveوfacebook.com/rakbank.

للتواصل مع قسم العلاقات العامة في بنك رأس الخيمة الوطني:

جيرالدين داغر

بريد إلكتروني: geraldine@rakbank.ae

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