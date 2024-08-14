الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قطر: كشفت TOD، منصة البث الرياضي والترفيهي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تكشف عن ترندات المشاهدة الخاصة بالألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024. وتُظهر البيانات أن حفل الافتتاح بقي واحداً من أكثر الفعاليات مشاهدة حتى بعد مرور 12 يوماً على بثه.

كما أظهرت البيانات أن أكثر من 60% من مشتركي المنصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانوا أكثر تفاعلاً مع الأولمبياد مقارنة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم "اليورو". وعلى المستوى الإقليمي، تتصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة تحقيق أعلى نسبة مشاهدة، بينما تحتل مصر الصدارة بأعلى عدد من المشاهدين الفريدين (مشتركي المنصة). تكشف هذه البيانات عن كيفية تغير نمط المشاهدة لعشاق الرياضة في المنطقة، مما يبرز الاهتمام المتزايد بالبث الرياضي في المنطقة.

أبرز اللحظات التي أسرت الجمهور

قدمت الألعاب الأولمبية لحظات لا تُنسى عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكانت الأحداث التالية الأكثر جذبًا للاهتمام:

● كرة القدم للرجال: فرنسا X مصر

● كرة القدم للرجال: مصر X باراجواي

● حفل الافتتاح

● التنس للرجال: نوفاك ديوكوفيتش X كارلوس ألكاراز

● كرة القدم للرجال: المغرب X إسبانيا

● ألعاب القوى: نهائيات الرجال والسيدات

أكثر المنافسات تفاعلاً

الرياضة التي حققت أعلى مستويات التفاعل كانت:

● كرة القدم

● ألعاب القوى

● التنس

● الجمباز الفني

● كرة السلة

● كرة اليد

الدول الرائدة في المشاهدة

الدول التي حققت أعلى نسب مشاهدة هي:

● مصر

● الإمارات العربية المتحدة

● الكويت

● قطر

● الأردن

● البحرين

أجهزة العرض المفضلة

تابع الجمهور عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الألعاب على مجموعة متنوعة من الأجهزة، وكانت الأجهزة المفضلة هي:

● الهواتف المحمولة

● التلفزيونات الذكية

● أجهزة الاستقبال الذكية

● أجهزة الكمبيوتر

● الأجهزة اللوحية

● أجهزة العرض (Projectors)

عن TOD

تقدم منصة TOD من مجموعة beIN الإعلامية محتوى رياضي وترفيهي مميز للمشاهدين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقدم المنصة أكثر من 60,000 ساعة من المحتوى الترفيهي العربي والتركي والعالمي ومحتوى ترفيهي للأطفال بما في ذلك عناوين منمن أهم الاستديوهات العالمية .هي أيضًا منصة البث الرياضي الرائدة في المنطقة، مع حقوق حصرية للبث المباشر للمباريات من مختلف الأحداث الرياضية، بما في ذلك UEFA Champions League و Premier League و Ligue 1 و Bundesliga و Turkish Super Lig و Europa League و NBA، بطولة ONE وكأس ديفيس وجولة ATP وجميع البطولات الأربع الكبرى من بين أبرز البطولات. تعرف على المزيد حول تلفزيون TOD: www.TOD.TV

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