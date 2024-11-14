98% من أصحاب الأعمال في دولة الإمارات واثقون من النمو المستقبلي

تعتبر المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من الخيارات الأولى لرواد الأعمال في دولة الإمارات ممن يفكرون باحتمالية نقل أعمالهم إلى الخارج

دبي، الإمارات العربية المتحدة: عبّر 98% من رواد الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، وهي من النسب الأعلى عالمياً، عن ثقتهم من أن أعمالهم سوف تزدهر، على الرغم من الظروف الجيوسياسية غير المستقرة والأوضاع غير المواتية للاقتصاد الكلي العالمي، وذلك وفقاً لنتائج أحدث استطلاع أجراه بنك HSBC. كما يتوقع 95% من رواد الأعمال زيادة ثرواتهم الشخصية على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وتستند نظرتهم التفاؤلية إلى أداء محافظهم الاستثمارية وفرص الأعمال وثقتهم في قدراتهم والتقدم التكنولوجي وتنويع مجالات أعمالهم، وفقاً لتقرير HSBC العالمي السنوي لثروات رواد الأعمال لعام 2024. ولقد استطلع التقرير آراء ما يزيد على 1800 من رواد الأعمال ممن لديهم أصول قابلة للاستثمار تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار أمريكي أو صافي ثروة إجمالي يزيد عن 20 مليون دولار أمريكي، وذلك عبر عشر أسواق بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهونغ كونغ والهند والصين،

الطموحات الدولية

يتمتع أصحاب الأعمال في الإمارات العربية المتحدة بالقدرة العالية على التنقل، وأن سبعة من أصل كل عشرة (65 في المائة) يعيشون بشكل جزئي في أكثر من مكان واحد، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 53 في المائة. وبالنسبة لأولئك الذين يفكرون في نقل أصولهم وأعمالهم، فإن المملكة العربية السعودية المجاورة تعتبر هي الخيار الأول لتأتي بعدها المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال فرزاد بيليموريا، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة العالمية في الإمارات العربية المتحدة، لدى بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: "يتميز رواد الأعمال في الإمارات العربية المتحدة بأنهم مدفوعون بشغفهم واهتماماتهم الشخصية مقارنة بنظرائهم العالميين، ومع أن حرية تحريك الأموال وإعادة الاستثمار تشكل أولوية هامة بالنسبة لهم، فإنهم يحبون أيضاً السفر والاستجمام والاستمتاع بأنماط الحياة الفاخرة. إلا أن ما يلفت الانتباه مثل نظرائهم العالميين، هو أن حوالي نصف أصحاب الأعمال من الأثرياء في الإمارات العربية المتحدة ليس لديهم خطط لإدارة وانتقال ثرواتهم. وهنا يمكن لخبراء تخطيط الثروة المحترفين التدخل للمساعدة من أجل ضمان استمرار إرثهم بالازدهار للأجيال القادمة من خلال وضع الهياكل المناسبة والتخطيط على المدى الطويل."

بيئة الأعمال المؤيدة للأعمال في الإمارات العربية المتحدة

يحتل رواد الأعمال في الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأعلى عالمياً من حيث الثقة في مستوى وجودة الدعم الذي تقدمه الحكومة لأصحاب الأعمال في دولة الإمارات. إذ يوافق 86 في المائة منهم على أنه يتوفر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة اللوائح التنظيمية والقوانين والسياسات الضريبية المناسبة لتشجيع أصحاب الأعمال.

وقال ريتشارد فان دير مير، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في الإمارات العربية المتحدة، لدى بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: "تعمل سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز نظام بيئي مزدهر لريادة الأعمال على المستوى المحلي وكذلك جذب رواد الأعمال العالميين الحريصين على إطلاق أعمالهم فيها أو حتى نقل مقارهم الرئيسية إليها. ويعتبر هذا النمو أمراً حيوياً في قطاع التكنولوجيا بشكل خاص، إذ أننا نقوم بمساعدة الشركات على النمو بسرعة وتوسيع نطاق أعمالها على المستوى الدولي. ومن خلال توفير الحلول الرقمية مثل إدارة الخزانة العالمية المدعومة بواجهة برمجة التطبيقات، والحسابات الافتراضية، وعرضنا الجديد للسندات الاستثمارية للشركات التكنولوجية في مراحلها المتوسطة والمتقدمة، فإننا نقوم بدعم رواد الأعمال في تحقيق طموحاتهم. وإنه لأمر مثير للغاية أن نشهد استمرار هذا الزخم في الإمارات العربية المتحدة بشكل واضح."

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر إتش إس بي سي مساهماً بنسبة 31٪ في البنك الأول السعودي (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك إتش إس بي سي السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وبلغت قيمة الأصول المدارة لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 69 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2023. www.hsbc.ae

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