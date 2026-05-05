حافظت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) على مكانتها كشركة رائدة في سوق البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس للعام السادس على التوالي، وذلك وفق تقرير Frost Radar™ الصادر عن شركة فروست آند سوليفان، في تأكيد جديد على التزام الشركة المستمر بالابتكار والنمو، وقدرتها على دعم تطور شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم ودور الشركة في تحديد وتيرة شبكات الجيل الخامس المفتوحة والمستدامة والمعززة بالذكاء الاصطناعي.

ويُبرز التقرير تصنيف إريكسون كرائدة في كلٍ من محوري النمو والابتكار، حيث جاءت في صدارة أفضل 20 شركة تم تقييمها ضمن أكثر من 100 شركة عالمية غطاها التقرير.

ويُسلّط التقرير الضوء على محفظة إريكسون الشاملة للبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، والتي تغطي شبكات النفاذ الراديوي، وشبكات النقل، والشبكات الأساسية والطرفية. وتشمل هذه المحفظة شبكات النفاذ التقليدية، والمفتوحة والافتراضية، بالإضافة إلى شبكات النفاذ الراديوي المدعومة بالذكاء الاصطناعي والشبكات الخاصة، إلى جانب قدرة الشركة على توسيع نطاق ابتكاراتها عالمياً عبر مختلف أجيال تقنيات الاتصالات المتنقلة.

كما يشير التقرير إلى الدور المتنامي لواجهات برمجة تطبيقات الشبكات في تمكين ابتكارات جديدة في شبكات الهاتف المحمول، إضافة إلى اعتماد إريكسون على الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات الشبكة وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

ويعكس استمرار ريادة إريكسون في مؤشري النمو والابتكار استثماراتها المتواصلة في البحث والتطوير، فضلاً عن قدرتها على تحويل الابتكار إلى حلول عملية واسعة النطاق تلبي احتياجات العملاء على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن إريكسون تواصل استثمارها القوي في البحث والتطوير، حيث خصصت نحو 21% من إيراداتها لهذا المجال في عام 2025، إلى جانب دورها كعضو مؤسس في تحالف شبكات النفاذ الراديوي المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI RAN Alliance)، وتركيزها المستمر على تحسين كفاءة الطاقة عبر شبكاتها. وقد نجحت الشركة بالفعل في تحقيق هدفها المتمثل في خفض استهلاك الطاقة في مواقع محطات الراديو الجديدة بنسبة 40% بحلول عام 2025 مقارنة بعام 2021، مع توسيع هذا الهدف لتصل إلى نسبة 50% بحلول عام 2027.

وتتحقق هذه التحسينات في كفاءة الطاقة من خلال مزيج من تطوير الشبكات والابتكار عبر محفظة إريكسون، بدءاً من تحديث شبكات النفاذ الراديوي باستخدام أجهزة ذات أداء عالٍ وكفاءة في استهلاك الطاقة، إضافة إلى ابتكارات برمجية تعتمد على الأتمتة القائمة على النوايا والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التحسين المستمر للبنية التحتية السحابية وشبكات الجيل الخامس الأساسية وذلك باستخدام أحدث المعالجات في السوق التي توازن بين تقليل استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الأداء.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال بير نارفينجر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس وحدة شبكات الأعمال في إريكسون: "يعكس تصنيفنا المستمر كشركة رائدة في مجالي النمو والابتكار التزامنا الراسخ بالاستثمار في البحث والتطوير، وتركيزنا على تطوير تقنيات قابلة للتوسع. ونحن نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي عبر كامل محفظتنا، بدءاً من أنظمة "Massive MIMO" متعددة المدخلات-متعددة المخرجات ووحدات الراديو البعيدة، وصولاً إلى إدارة الشبكات، وشبكات النقل، وأنظمة دعم الأعمال (BSS) وأنظمة دعم العمليات (OSS)، والشبكات الأساسية — وقد بدأنا بالفعل في تحقيق مكاسب كبيرة بفضل الذكاء الاصطناعي، ما يمكّن من بناء شبكات جيل خامس أكثر انفتاحاً وأتمتة وكفاءة في استهلاك الطاقة، ويدعم جهود عملائنا لتطوير شبكاتهم على المدى الطويل".

من جانبه، قال تروي مورلي، كبير محللي الصناعة في مجموعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لفروست آند سوليفان: "تواصل إريكسون الحفاظ على صدارتها لسوق البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس في تقرير Frost Radar™ لعام 2026 بفضل قدرتها على الجمع بين الريادة في الابتكار والتنفيذ القوي لاستراتيجيات النمو. وتستند قوة الشركة إلى قدرتها على توسيع نطاق الابتكار عالمياً عبر أجيال مختلفة من تقنيات الاتصالات المتنقلة، مدعومة باستثمارات كبيرة ومستدامة في البحث والتطوير، إلى جانب محفظتها الشاملة لشبكات الجيل الخامس وريادتها في شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة والافتراضية، وتقدمها المستمر في مجال كفاءة الطاقة".

ويقوم تقرير Frost Radar™ بتقييم أداء الشركات من خلال قياس معدلات النمو إلى جانب الإيرادات المطلقة، ويدمجها مع مجموعة من العوامل الأخرى ضمن مؤشر النمو، كما يقيس مستوى الابتكار لكل شركة من خلال تقييم محفظة منتجاتها، وقابلية توسع ابتكاراتها، وفعالية استراتيجية البحث والتطوير، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى

عن إريكسون

