دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، إحدى أكبر الوكالات العقارية الرائدة وأكثرها موثوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل سوق العقارات في دبي أداءً مذهلاً في الربع الثالث من هذا العام، وذلك على خلفية المبيعات الاستثنائية للمشاريع قيد الإنشاء، واستمرار ثقة المستثمرين بالسوق.

وشكلت معاملات البيع على الخارطة في سوق العقارات الأولية 75.3% من إجمالي مبيعات العقارات، بزيادة قدرها 26.4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، ما يعكس استمرار قوة النشاط العقاري الذي يتصدره شركات تطوير في جميع أنحاء الإمارة. وبلغت قيمة معاملات البيع على الخارطة للعقارات الأولية 96 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 21.9% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الأسعار الإجمالية، للعقارات على الخارطة ومعاملات إعادة البيع، إلى 134 مليار درهم إماراتي.

واستحوذت الشقق على معظم معاملات البيع على الخارطة، حيث تصدرت قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري نشاط المبيعات. وحققت المناطق المطلة على الواجهة البحرية، مثل لا مير وجميرا وقناة دبي المائية، أعلى متوسط ​​سعر، ما يعكس إقبال المستثمرين على المشاريع الفاخرة التي تركز على أسلوب الحياة.

وربما كان نمو مبيعات العقارات على الخارطة في الربع الثالث من هذا العام مدفوعًا بالعديد من العوامل المحفزة، بما في ذلك تقديم خصومات لفترة محدودة من قبل المطورين، وخطط الدفع المرنة، والعمولات الأعلى للوكلاء.

وفي تعليقه على هذه الأداء، قال نيكيتا كوزنيتسوف، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: "يواصل قطاع العقارات على الخارطة في دبي تحقيق أداء يفوق التوقعات، مستمراً في كونه حجر الزاوية بالنسبة لزخم سوق العقارات في المدينة. كما أن المطورون يستجيبون لهذا النشاط من خلال طرح مشاريع مبتكرة وتقديم أنظمة سداد مرنة تجذب المستثمرين الدوليين والمستخدمين النهائيين المحليين على حد سواء. ويؤكد الطلب المستمر على الشقق على الخارطة تنامي الثقة في أسس سوق دبي على المدى الطويل ودورها كمركز عقاري عالمي".

وبينما يهيمن قطاع العقارات على الخارطة على سوق العقارات الأولية، إلا أن سوق إعادة البيع شهد في الربع الثالث من عام 2025 ديناميكية مختلفة، حيث استحوذت العقارات الجاهزة على 84% من المعاملات، بينما شكلت العقارات على الخطط 16%. وبشكل عام، انخفضت معاملات إعادة البيع بنسبة 10.7% على أساس سنوي، بينما ارتفع متوسط ​​الأسعار بنسبة 11.3% ليصل إلى 1,656 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع الواحد، ما يدل على نضج السوق وتوجهه نحو المستخدم النهائي. ويزداد تمسك المشترين بالعقارات مع نمو عدد سكان دبي، وتزداد قيمة المنازل الجاهزة في المجمعات السكنية القائمة.

واستحوذت العقارات الجاهزة للسكن في الربع الثالث من عام 2025، على 97% من معاملات إعادة بيع الفلل، ما يعكس تفضيل المستخدمين النهائيين للإشغال الفوري. وشهدت أسعار إعادة بيع الفلل في نخلة جميرا ارتفاعًا بنسبة 18.7% للقدم المربع، بينما ارتفعت أسعار إعادة بيعها في المرابع العربية 3 بنسبة 20%، وسجلت الأسعار في منطقة الينابيع ارتفاعًا بنسبة 17.4%. أما في المناطق الناشئة، فقد ارتفعت أسعار إعادة بيع شقق تاون سكوير بنسبة 25.1%، وسجلت منطقة دبي الجنوب ارتفاعًا بنسبة 18.8% في أسعار إعادة بيع الشقق.

وأضاف كوزنيتسوف: "نحن نشهد تجزئة واضحة للسوق، حيث تهيمن المبيعات على الخارطة على العروض الجديدة وعلى نشاط المستثمرين، بينما تزداد محدودية الفلل والمنازل الجاهزة وترتفع قيمتها. وهذه القوة المزدوجة بين القطاعات تُعزز مكانة دبي كواحدة من أكثر أسواق العقارات مرونةً وتنوعًا في العالم".

إلى ذلك، استمر ارتفاع متوسط أسعار الإيجارات، حيث زادت بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 83 درهماً إماراتياً للقدم المربع، حتى مع تراجع إجمالي معاملات الإيجار قليلاً بنسبة 4.2%، ما يشير إلى فترات إيجار أطول وارتفاع معدلات احتفاظ المستأجرين بوحداتهم.

حول متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

متروبوليتان بريميوم بروبرتيز (MPP) هي الشركة العقارية الرائدة في مجموعة متروبوليتان ومقرها في دبي. وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات تقدم حلولًا مخصصة للمطورين والمالكين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز قيمة أصولهم العقارية الفاخرة. وتقدم الشركة حلاً عقاريًا كاملاً تحت سقف واحد، ولديها أكبر محفظة عقارات فاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

