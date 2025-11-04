الذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، والأتمتة المدعومة بالبرمجيات سمات الجيل التالي من البنى التحتية

كفاءة التكلفة والقدرة التنافسية من أبرز محفزات التحول نحو عمليات أكثر استقلالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الطاقة، اليوم عن نتائج دراسة جديدة تظهر أن نحو 80% من قادة قطاع الطاقة في الشرق الأوسط يؤكدون توفر جاهزية تشغيلية متقدمة لديهم، تواكب طموح المنطقة للتحول نحو العمليات المستقلة في هذا القطاع الحيوي.

وتشير نتائج الشرق الأوسط من بحث "الخريطة الحرارية للعمليات المستقلة" من "شنايدر إلكتريك" إلى تطور نوعي في الاستعدادات والجاهزية للتحول إلى نماذج الاستقلالية في عمليات قطاع الطاقة في المنطقة. وتشير العديد من المؤسسات المشاركة في الدراسة إلى أنها عند المستوى الرابع المتقدم ضمن نموذج نضج العمليات المستقلة (ARC).

ويعكس هذا المستوى استقلالية انتقائية، حيث تعمل الأنظمة بشكل مستقل في سيناريوهات محددة مع تدخل بشري محدود. ويتميز هذا التقدم الإقليمي عن قطاع الطاقة العالمي المتواجد بالمعدل العام عند المستويين الأول أو الثاني، اللذين يتميزان بأنظمة متصلة وبيانات مرئية، ومع ذلك لا يزالان يعتمدان على اتخاذ القرارات يدوياً.

ويتسارع الزخم نحو الاستقلالية الكاملة في العمليات في الشرق الأوسط، حيث تهدف نصف مؤسسات الطاقة تقريبًا إلى الوصول إلى المستوى الخامس من الاستقلالية خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ترتفع هذه النسبة إلى 58% - وهي الأعلى على مستوى المنطقة.

ويشكل توفير التكاليف أهم دافع للتحول نحو الاستقلالية في العمليات، حيث يتوقع حوالي نصف المشاركين في الدراسة ارتفاع تكاليف التشغيل من دونها، وهو ما يشير إلى تحول نحو الابتكار تقوده كفاءة الأعمال، بدلاً من التحول القائم على مجرّد الامتثال لمعايير السلامة والقيادة المستدامة.

وتشمل أهم الفوائد المتوقعة للتحول نحو العمليات المستقلة في قطاع الطاقة تحسين الأداء المالي، وتعزيز القدرة التنافسية، وإدارة عمليات أذكى تعتمد على البيانات.

وقال ديفان بيلاي، رئيس الصناعات الثقيلة في شنايدر إلكتريك: "ينظر إلى العمليات المستقلة بشكل متزايد على أنها عامل تمكين استراتيجي في جميع القطاعات، مما يعزز المكاسب في الكفاءة والمرونة وقابلية التوسع. وفي قطاع الطاقة، حيث تشكل السلامة والموثوقية والاستدامة معايير مهمة جداً، يمكن للأنظمة المستقلة أن تقوم بالرصد والاستجابة في الوقت الفعلي، وتقليل التدخل اليدوي في البيئات الخطرة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً استنادًا إلى البيانات. والأهم من ذلك، أنها تدعم أيضًا العمليات في الداخل والخارج، مما يقلل من الحاجة للتنقل خارج الموقع ويحسن التوازن بين العمل والحياة."

بدوره، قال غوراف شارما، محلل مستقل لأسواق الطاقة وكاتب أول في مجلة فوربس، والذي قدم رؤىً استراتيجية ضمن الدراسة: "مع تطور أنظمة الطاقة العالمية، تعد الاستقلالية أمرًا أساسيًا لتحسين الموارد، وتقليل زمن التعطل، وتحقيق الأهداف البيئية. ويؤكد بحث شنايدر إلكتريك أن المؤسسات والمناطق التي تتبنى مستويات أعلى من استقلالية العمليات تتمتع بالأفضلية على صعيد الابتكار، وخفض التكاليف، والحفاظ على القدرة التنافسية. والأهم من ذلك أن التقرير يشير إلى تحول استراتيجي، حيث أصبحت الحلول المستقلة التي تعزز الكفاءة وتقلل الانبعاثات أولوية الآن لمنطقة تعد أحد أبرز مراكز الطاقة في العالم."

وتعد التكنولوجيا محورية لهذا التحول، حيث يحدد قادة قطاع الطاقة عوامل التحكم المتقدم في العمليات، والروبوتات، والتوائم الرقمية بوصفها أهم عناصر تمكين هذا الانتقال. وتحدث التوائم الرقمية، على وجه الخصوص، نقلة نوعية في توفير محاكاة آنية وتكامل سلس عبر البنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي المسال، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل ترسيخ المنطقة مكانتها كمركز عالمي للغاز الطبيعي المسال.

وتوسّع الأتمتة والبرمجيات والذكاء الاصطناعي نطاق الاستقلالية في بيئات معقدة، بالإضافة إلى تحسين الأداء. ويدعم هذا التحول الأتمتة المفتوحة المدعومة برمجيًا، والتي تنقل قرارات التحكم من الأجهزة إلى البرمجيات، وتمكّن العمليات من الانتقال من المستوى الثالث، حيث تبدأ الأنظمة بالتحسين الذاتي، إلى المستوى الرابع، حيث تدمج الاستقلالية في جميع الأصول بأقل تدخل بشري. وفي هذه المرحلة، لا يقتصر الأمر على مراقبة الأنظمة وإعادة تصميمها عن بعد فحسب، بل يشمل أيضاً قدرات الإصلاح الذاتي، وتحديد الأخطاء وتصحيحها دون تدخل بشري، مما يؤدي إلى عمليات أكثر أمانًا ومرونة.

كما تتماشى النظرة المتفائلة التي أوضحها استطلاع شنايدر إلكتريك مع تقرير حديث وجد أن المديرين التنفيذيين في دولة الإمارات هم من أكثر الواثقين في إمكانات الذكاء الاصطناعي، حيث أعرب 72٪ عن تفاؤلهم بفرصه، وأكدوا أن أكثر من ربع القوى العاملة مدربة بالفعل على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما أن مقياس نضج الذكاء الاصطناعي ضمن التقرير يضع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في مرتبة "المنافسين الصاعدين بقوة"، كونهما يتمتعان بجاهزية قوية ويقللان مخاطر التطبيق إلى حدها الأدنى، مما يعزز الريادة المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط في مجال استقلالية العمليات عالميًا.

وترجمةً لهذا الزخم، عقدت شنايدر إلكتريك شراكة مع "أدنوك للتكرير" لتجربة تطبيق العمليات المستقلة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مصنعها في أبوظبي. وبالاستفادة من منصة شنايدر إلكتريك المتقدمة "إيكوستركشر" EcoStruxure™، تمكّن الشركة أنظمة المصنع من العمل بأقل تدخل بشري. ومن خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتقدم، فإن الحل يتابع العمليات ويتحكم بها ويحسنها باستمرار، ويدعم المشغلين بتوصيات ذكية، ويتطور من خلال التعلم المستمر. ومن المتوقع أن يحقق المشروع التجريبي فوائد ملموسة، تشمل خفض استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات، وتحسين الكفاءة والأداء التشغيلي.

وقال وليد شتا، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تكامل عمليات التحوّل الكهربي والأتمتة والرقمنة يُسرّع الانتقال نحو العمليات المستقلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا". وأضاف: "مع توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 50%، يتصدره الطلب على التبريد بأكثر من 500 تيراواط في الساعة بحلول عام 2035، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، لم تعد التقنيات المستقلة مجرد خيار، بل ضرورة. فهذه الأنظمة الذكية تمكّن مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية والشبكات ذاتية الصيانة من تحقيق عمليات أكثر أمانًا ومرونة وكفاءة من حيث التكلفة في مختلف مكونات البنية التحتية للطاقة على مستوى المنطقة".

