سجّلت دبي 18,564 صفقة مبيعات (+15% على أساس سنوي) بقيمة 50.7 مليار درهم (+7% على أساس سنوي)

ازداد حجم المعاملات الأولية للوحدات على الخارطة بنسبة 20% مع مكاسب ملحوظة في منطقة الخليج التجاري بنسبة 377% من حيث الحجم و290% من حيث القيمة

وصلت المبيعات الثانوية إلى 22.6 مليار درهم، بزيادة 15% في القيمة و7% في الحجم، مع تفوّق مناطق مثل وادي الصفا 4 والبرشاء جنوب 4

ظلت الشقق الخيار الأبرز (80% من عمليات البحث عن الإيجار، و59% من الطلب الشرائي)، مع تزايد الاهتمام بالوحدات الصغيرة - الاستوديو والشقق بغرفة نوم واحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت بروبرتي فايندر، البوابة العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبرز مؤشرات أداء سوق العقارات في دبي لشهر أغسطس 2025، مسجلة استمرار النمو في سوق المبيعات. وسجّلت المدينة 18,564 صفقة بقيمة 50.7 مليار درهم، بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 15% في الحجم و7% في القيمة مقارنة بأغسطس 2024.

وجاء هذا الزخم مدفوعاً بالارتفاع الحاد في نشاط سوق العقارات على الخارطة إذ ارتفع حجم المعاملات بنسبة 25% على أساس سنوي، فيما نمت قيمتها بنسبة 11%. وظهر تزايد الطلب الاستثماري بوضوح في المعاملات الثانوية للوحدات على الخارطة حيث سجّل السوق 4.1 مليار درهم إماراتي عبر 1,978 صفقة، بزيادة 59% في الحجم و69% في القيمة مقارنة بأغسطس 2024.

السوق الأولي

مثّل السوق الأولي الجزء الأكبر من نشاط شهر أغسطس، مع تسجيل 12,106 صفقة، بزيادة 20% عن العام الماضي. وسيطر قطاع الوحدات الاولية على الخارطة على هذا السوق، إذ شكّل 91% من إجمالي المعاملات الاولية . وفي حين ارتفعت قيمة هذا القطاع بنسبة أكثر اعتدالاً (4%) على أساس سنوي، برزت منطقةالخليج التجاري كمحطة بارزة، مساهِمةً بنسبة 11% من إجمالي الحجم و12% من إجمالي القيمة مع نمو بلغ 377% و290% على التوالي. كما تصدّرت منطقة مجمع دبي للاستثمار قائمة الأداء المتميز، مساهِمةً بنسبة 9% من القيمة والحجم الإجماليين.

نظرة عامة على مبيعات السوق الثانوي

سجّل السوق الثانوي 22.6 مليار درهم إماراتي عبر 6,458 صفقة، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 15% في القيمة و7% في الحجم. وشكّل زيادة الطلب في المجتمعات الناشئة خاصة مبيعات الوحدات الثانوية على الخارطة داعماً كبيراً لهذا النمو. وتصدّرت منطقة وادي الصفا 4 المشهد، حيث سجلت 786 مليون درهم في المبيعات مقارنة بـ 26 مليون درهم إماراتي فقط في أغسطس 2024، فيما شهدت منطقة البرشاء جنوب 4 ارتفاعاً في القيمة بنسبة 154% وفي الحجم بنسبة 142%.

تفضيلات المستهلكين

تبقى الشقق الخيار الأبرز للمستأجرين والمشترين، وتمثل نحو 80% من عمليات البحث عن الإيجار و59% من اهتمام المشترين. وتستمر الوحدات الصغيرة في اكتساب مزيد من الإقبال، فالاستوديوهات استحوذت على 22% من عمليات البحث عن الإيجار مقابل 16% فقط من الطلب على الشراء، في حين تشكّل الشقق بغرفة نوم واحدة 36% من عمليات البحث على الشراء و40% من اهتمام المستأجرين. ويزداد الطلب على الاستوديوهات ووحدات غرفة النوم الواحدة بوتيرة أسرع مقارنة بالعقارات الأكبر، مع تحوّل المستأجرين نحو امتلاك مساكن أكثر اقتصادية لمواجهة ارتفاع الإيجارات وتأمين قيمة طويلة الأمد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى بروبرتي فايندر: "تقدّم أرقام أغسطس صورة واضحة عن قوة سوق العقارات في دبي، مدفوعة بارتفاع نشاط الوحدات على المخطط ودعم مستمر من أداء السوق الثانوي القوي. وما يميز هذا الشهر هو الأداء المتفوق لمناطق مثل الخليج التجاري ووادي الصفا 4 مقارنة بالاتجاه العام، ما يدل على استمرار ثقة المستثمرين وارتفاع الطلب على المجتمعات الناشئة. ويتعزز ذلك من خلال مؤشرات أوسع في السوق، بما في ذلك إعلان إعمار عن نمو بنسبة 33% في أرباح النصف الأول، ما يعكس الطلب في القطاعات الفاخرة، إلى جانب توجه المطورين لإدارة عمليات البناء داخلياً لتلبية الطلب المتزايد وضمان سرعة التسليم. وتؤكد هذه التحركات على الإدارة الاستباقية لسوق دبي وجاذبيته لكل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين. ومع استمرار المطورين في تعديل استراتيجياتهم، واتخاذ السياسات لإحكام استقرار السوق، تؤكد بروبرتي فايندر استعدادها لتزويد الأطراف المعنية بمعلومات وتحليلات فورية تساعدهم على اتخاذ قرارات ذكية ومستقبلية".

