بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 4.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 638 مبايعة بقيمة 1.85 مليار درهم، منها 72 مبايعة للأراضي بقيمة 401.74 مليون درهم و566 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.45 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 57 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة ديرة بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 77 مليون درهم بمنطقة ام سقيم الثالثه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 266 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 112 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.69 مليار درهم منها 24 رهونات أراضي بقيمة 310.33 مليون درهم و106 رهونات فلل وشقق بقيمة 2.38 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الخيران بقيمة 2 مليار درهم وأخري في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 71 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 218.56 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 160 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 19 مليون درهم.

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