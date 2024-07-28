القطاع العقاري وصل لحالة من النضج ساهمت في دعم النمو واختراق مستويات غير مسبوقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، توقع تقرير صادر عن "دبليو كابيتال" الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، تسليم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في سوق دبي العقاري في النصف الثاني من عام 2024، مع تسارع تنفيذ الشركات العقارية للمشاريع قيد التطوير.

وأفادت "دبليو كابيتال" في تقرير توقعات سوق دبي العقاري للنصف الثاني من العام 2024، بأن التسليمات المرتقبة للمشاريع العقارية في دبي سترتفع في النصف الثاني من العام من مستويات أكثر من 17 ألف وحدة، مما سيرفع إجمالي الوحدات إلى ما يقارب 48 ألف وحدة خلال العام ككل، بما يتوافق مع التوقعات بشأن التسليمات الجديدة.

وأشار التقرير، إلى أن السوق لازال يشهد حالة من عدم التوازن بارتفاع الطلب عن المعروض، فيما تشير التقديرات إلى تحقيق التوازن في السنوات القليلة القادمة.

ورصد التقرير، أن العام المقبل قد يشهد تسليم أكثر من 65 ألف وحدة، بينما تتجاوز التسليمات 70 ألف وحدة بالعام 2026.

وتعليقًا على التقرير، قال وليد الزرعوني رئيس شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن سوق دبي أثبتت نفسها مجددًا خلال عام 2024 وسجلت مبيعات قياسية وتسليمات جديدة وافقت التوقعات في النصف الأول من العام، ووصل السوق لحالة من النضج ساهمت في دعم النمو واختراق مستويات غير مسبوقة، ويبدو أنه سيواصل الارتفاع ولن تهدأ وتيرة ارتفاعه قربيًا.

وأكد أن قطاع العقارات في دبي يواصل حالة الازدهار والنمو غير المسبوقة مع ثقة المستثمرين التي يعززها عدد من المطورين العقاريين الذين يطلقون مشاريع ضخمة في جميع أنحاء الإمارة.

وأشار إلى أن قطاع العقارات على المخطط في دبي يحافظ على زخم السوق العقاري، حيث أن المستثمرين يفضلون شراء العقارات على المخطط بدلًا من المشاريع العقارية الجاهزة، للاستفادة من عوائد الاستثمار في مثل هذه العقارات، والتي من الممكن أن تصل إلى 10% بناءً على الموقع وجودة البناء والمرافق الموجودة.

وكشف أن دبي تشهد رواجًا عقاريًا غير مسبوق وسط إقبال واسع من الأجانب الراغبين في الاستفادة من مزايا الاستثمار الآمن في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع العقارات، ومن جهة أخرى الحصول على إقامة مقابل تملك عقار وفق الاشتراطات التي أقرتها حكومة دبي.

وبيَّن الزرعوني، أن مسار نمو سوق العقارات في دبي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 يعد مُذهِلًا، متوقعًا أن يواصل هذا الأداء في النصف الثاني من العام.

وأضاف الزرعوني، أن الطلب لا يزال غير مسبوق من كل مكان، مدفوعًا بجاذبية الإمارة للمقيمين الجدد والمستثمرين والأفراد الباحثين عن عقار باعتبارها موطن لأفخم العقارات وأكثرها طلبًا في العالم مع تقديم عوائد إيجارية أعلى من العديد من أسواق العقارات الأخرى العالمية.

نبذة عن شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية:

تأسست "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية عام 2007، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مرخصة من اقتصادية دبي وهيئة التنظيم العقاري "ريرا دبي". وتختص في مجال التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 70 مطورًا عقاريًا.

وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.2 مليار درهم.

نبذة عن وليد الزرعوني:

وليد الزرعوني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وخبير عقاري معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، وهو أيضًا مؤلف كتاب "أسرار المستثمر العقاري الذكي".

ويعتبر الزرعوني، من أوائل الذين طوَّعوا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور المهتم بالعقار، عبر تقديم نصائح مجانية بشكل شبه يومي في القطاع العقاري، وما يخص هذا القطاع من معلومات، وذلك عبر فيديوهات ونصائح عقارية، وعبر تطبيقات منصات "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"تويتر"، التي تعتبر الأكثر نشاطًا بالنسبة له.

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