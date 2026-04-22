رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، أصدرت شركة سيراميك رأس الخيمة، إحدى أبرز شركات السيراميك المتخصصة في منتجات نمط الحياة، تقريرها الخاص بالاستدامة لعام 2025، والذي يستعرض أداءها وإنجازاتها عبر مجالات رئيسية، ويحدد خططها وتوجهاتها للعام المقبل. لاتزال الاستدامة تشكل جزءاً جوهرياً من عمليات سيراميك رأس الخيمة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بمبادرات استراتيجية ورؤية طويلة المدى تسعى لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام.

ومن أبرز إنجازات عام 2025، إعادة تدوير 95% من النفايات في قطاعات البلاط والأدوات الصحية والصنابير وأدوات المائدة، وإنشاء أول منشأة صناعية في دولة الإمارات لاستعادة الكربون وإعادة استخدامه، إلى جانب دمج تقنية "كونتينوا بلس" (Continua+)، وهي تقنية تصنيع من الجيل الجديد، في أحد منشآتها الحديثة. كما عززت المجموعة إدارة الموارد المائية من خلال الاستخدام الكامل لمحطة معالجة مياه الصرف (ETP) في المصنع. واستمرت الشركة في تنفيذ استثمارات استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات، وترشيد استهلاك الموارد، وإجراء تحسينات تشغيلية ملموسة لتقليل الأثر البيئي.

وفي عام 2025، حظيت جهود المجموعة في مجال الاستدامة بتقدير واسع، حيث حصلت سيراميك رأس الخيمة على جائزة التميز في برنامج القيمة الوطنية المضافة (ICV) ضمن جوائز "اصنع في الإمارات 2025"، ونالت المجموعة أيضاً جائزة العلامة البيئية (EcoLabel) من هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، بالإضافة إلى جوائز المباني الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

افتتحت سيراميك رأس الخيمة أول منشأة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة الكربون وإعادة استخدامه، وذلك بالشراكة مع جلف كرايو (Gulf Cryo). ويقوم هذا المشروع بالتقاط 17,000 طن من ثاني أكسيد الكربون (CO₂) سنوياً، وتحويله إلى ثاني أكسيد كربون مطابق لمعايير الاستخدام الغذائي، يُستخدم في عدة قطاعات.

ويشكل دمج تقنية "كونتينوا بلس" (Continua+) نقلة نوعية في تحسين كفاءة إنتاج ألواح البورسلين الكبيرة الحجم، ويلعب دوراً كبيراً في خفض استهلاك الطاقة وترشيد استهلاك المواد الخام.

وخلال العام، حققت الشركة الاستفادة المثلى من محطة معالجة مياه الصرف (ETP)في المصنع، مما يعزّز إدارة الموارد المائية ويرفع كفاءة استخدام الموارد.

وعلى صعيد قطاعاتها الأساسية، طورت المجموعة ممارسات التصنيع الدائري لديها من خلال تبني نهج منظم لتحسين استخدام الموارد، حيث تمت إدارة أكثر من 75,000 طن من النفايات غير الخطرة عبر إعادة تدويرها وإعادة الاستخدام.

قطاع البلاط: إعادة تدوير 95–98% من المواد الأساسية؛ وتوفير 18,000 م³ من المياه؛ وطرح مجموعتي Re-Use Quartz و Re-Use Minerals باستخدام مواد مُعاد تدويرها بالكامل قبل الاستهلاك .

و باستخدام مواد مُعاد تدويرها بالكامل قبل الاستهلاك قطاع الأدوات الصحية: توفير 569,000 كيلوواط/ساعة من الطاقة؛ وإعادة استخدام 100% من المخلفات الخضراء، وإعادة استخدام 2% من المواد المحروقة .

الصنابير: إعادة استخدام 100% من المكوّنات؛ وتوفير 1,600 م³ من المياه.

قطاع أدوات المائدة: إعادة تدوير 100% من مياه الصرف؛ وتوفير 83,000 م³ من المياه العذبة؛ وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 13%.

في عام 2025، سجّلت شركة سيراميك رأس الخيمة صفر وفيات بين أكثر من 7,000 موظف لديها، وذلك بفضل تطبيق بروتوكولات سلامة متطورة، وتعزيز أنظمة المراقبة الدورية، والتحسين المستمر في العمليات.

وتواصل شركة سيراميك رأس الخيمة دعم أجندة التوطين لتنمية الكفاءات الوطنية في دولة الإمارات، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

رؤية القيادة

تعليقًا على تقرير الاستدامة لعام 2025، قال عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة، "بصفتنا شركة تصنيع عالمية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، فإننا نضع الاستدامة في صميم أعمالنا، ونسعى إلى تحويل هذا الالتزام إلى قيمة حقيقية من خلال تحسين كفاءة العمليات، وتبني ممارسات تصنيع مسؤولة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يتماشى مع الأولويات الصناعية والاقتصادية للدولة." واختتم مسعد بالقول، "وبالتطلع نحو المستقبل، فإننا نسعى إلى مواصلة الابتكار على نطاق أوسع في المواد والتقنيات وعمليات التصنيع، بهدف رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وهو ما يمكننا من طرح حلول أكثر استدامة وبجودة عالية، مع تحقيق قيمة طويلة الأمد تعود بالنفع على جميع الأطراف الرئيسية المعنية."

شملت المبادرات المجتمعية والبيئية التي أطلقتها سيراميك رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة حملات التنظيف، ومبادرات زراعة الأشجار، وزراعة أشجار القرم، وذلك بالتعاون مع جهات رائدة مثل مجموعة الإمارات للبيئة (EEG) وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة (EPDA). كما تدعم المجموعة تنمية قدرات الشباب وتعزيز تبادل المعرفة عبر الشركاء المؤسساتيين، مثل مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.

ومع استمرارها في تطوير استراتيجيتها للاستدامة للفترة 2024–2030، لا تزال شركة سيراميك رأس الخيمة ملتزمة بالتركيز على الابتكار والنمو المسؤول، وتعزيز التعاون لتحقيق أثر مستدام وطويل الأمد.

للاطلاع على تقرير الاستدامة لشركة سيراميك رأس الخيمة لعام 2025، اضغط هنا.

ملحق / ملاحظة للمحررين

يوفر تقرير الاستدامة لعام 2025 الصادر عن شركة سيراميك رأس الخيمة نظرة شاملة عن الأداء السنوي للمجموعة والخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد خلال فترة التقرير الممتدة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025. ويركز بشكل رئيسي على أعمال المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسلط الضوء على أهم مساهمات عملياتها الدولية.

وقد تم إعداد التقرير بالتعاون بين فريق الاستدامة والإدارة العليا والمساهمين الرئيسيين، بما يعكس التزام شركة سيراميك رأس الخيمة بممارسات مسؤولة ومستدامة.

تم إعداد تقرير الاستدامة بالاستناد إلى معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ويتضمن إفصاحات تتماشى مع أبرز أطر الاستدامة الدولية. كما يشمل التقرير الإفصاح عن مؤشرات الأداء الرئيسية الـ 31 الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، والتي تم عرضها بالتفصيل في ملحق تقرير الاستدامة.

وتؤكد شركة سيراميك رأس الخيمة التزامها المستمر بالمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs)، ودعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات 2050، وخطة الإمارات للتغير المناخي 2017–2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

نبذة عن شركة سيراميك رأس الخيمة

تُعتبر سيراميك رأس الخيمة من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال السيراميك، حيث تتخصص في إنتاج بلاط الجدران والأرضيات المصنوعة من السيراميك والبورسلين، بالإضافة إلى أدوات المائدة، والأدوات الصحية، وصنابير المياه. تتميز الشركة بقدرتها الإنتاجية الضخمة التي تصل إلى 118 مليون متر مربع من البلاط، و5.7 مليون قطعة من الأدوات الصحية، و36 مليون قطعة من أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين، و2.6 مليون قطعة من صنابير المياه سنوياً، بفضل مصانعها المتقدمة المنتشرة في 23 موقعاً داخل الإمارات العربية المتحدة والهند وبنغلاديش وأوروبا.

تأسست شركة سيراميك رأس الخيمة عام 1989 ويقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تغطي خدمات الشركة أكثر من 150 دولة حول العالم عبر شبكة تشغيلية واسعة تشمل أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا.

شركة سيراميك رأس الخيمة مدرجة في بورصة أبوظبي للأوراق المالية وتحقق كمجموعة سنوياً إيرادات تتجاوز المليار دولار أمريكي.



