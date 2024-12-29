التصرفات العقارية تجاوزت 750 مليار درهم لأول مرة

المبيعات العقارية في سوق دبي اقتربت من 520 مليار درهم

القطاع شهد في الربع الرابع أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أفادت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية التي تتخذ من دبي مقرًا، بأن 2024 كان عامًا جديدًا من الازدهار العقاري في دبي مع اقتراب المبيعات من مستوي 520 مليار درهم للمرة الأولى تاريخيًا.

وقال الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن السوق العقاري في دبي يسلك مسارًا صاعدًا منذ التعافي من جائحة كورونا في عام 2020، حيث ارتفعت من 69.8 مليار درهم في 2020، إلى 149 مليار درهم في 2021، ثم إلى 265.5 مليار درهم في 2022، ثم 401 مليار درهم في 2023، ثم 517 مليار درهم في 2024 (أرقام 2024 منذ 1 يناير حتى 27 ديسمبر)، استنادًا على البيانات التاريخية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأضاف الزرعوني، أن هذه الأرقام الاستثنائية تظهر أن المبيعات العقارية في دبي تضاعفت أكثر من 7 مرات في العام الماضي، قياسًا على عام 2020، في إشارة على الزخم القوي والمستمر داخل السوق ومكانة دبي العقارية التي وصلت إليها عالميًا كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

وكشف الزرعوني، عن أن عدد الصفقات ارتفع بأكثر من 38‎% على أساس سنوي في عام 2024 إلى نحو 178.9 ألف مبايعة وهي الأعلى تاريخيًا، مقارنة مع 129 ألف مبايعة بالعام 2023.

وأشار وليد الزرعوني إلى أن قيمة التصرفات العقارية (المبيعات + الرهون + الهبات) ارتفعت في 2024 بنحو 35.8% إلى 753.6 مليار درهم مقابل 554.7 مليار درهم في العام السابق، متجاوزة بذلك مستوى النصف تريليون درهم للمرة الثالثة تواليًا، كما ارتفع إجمالي التصرفات العقارية خلال 2024 بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 223 ألف و904 تصرفات عقارية مقابل 169 ألف و720 تصرفًا عقاريًا في 2023.

وأوضح أن قيمة الرهون العقارية بلغت 185.77 مليار درهم عبر 35.677 ألف صفقة في عام 2024، ثم الهبات بقيمة 50.86 مليار درهم عبر 9319 صفقة.

أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق

وحقق القطاع العقاري في دبي خلال الربع الرابع من العام 2024 أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، مع تسجيل أكثر من 142.7 مليار درهم، موزعة على أكثر من 48.641 ألف معاملة، وذلك بعد المبيعات الشهرية الأعلى تاريخيًا المسجلة في شهر أكتوبر البالغة 61.47 مليار درهم، فيما سجلت المبيعات 43.65 مليار درهم في نوفمبر، و37.48 مليار درهم في ديسمبر.

وبذلك تزيد قيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2024 بنسبة تبلغ 0.5% على أساس فصلي، مقارنة مع المبيعات المسجلة في الربع الثالث من العام نفسه بـ 142 مليار درهم.

آفاق 2025

وحول توقعات السوق العقاري في عام 2025، قال الزرعوني، إن أرقام عقارات دبي القياسية تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الطريق سهل لتحقيق مبادرة 2033 الخاصة بالوصول إلى تريليون درهم، بعد تجاوزت في عام 2024 مستوى 750 مليار درهم.

وأضاف الزرعوني، أن السوق العقاري في عام 2024 ينظر إليه على أنه حصاد عام مزدهر مكلل بالنجاحات المحققة سواء بالمبيعات القياسية التي جاوزت نصف تريليون درهم، أو المشاريع المليارية العديدة التي أطلقها المطورون العقاريون، مرورًا بالاستراتيجيات والمبادرات الطموحة جدًا التي تضمن استمرار الموجة الصعودية للقطاع العقاري على مدار العقد القادم.

وأشار إلى أن اعتماد استراتيجية القطاع العقاري 2033 تأتي كأبرز الأحداث في السوق العقاري في عام 2024، نظرًا لأهدافها في تعزيز الريادة العالمية لإمارة دبي في أحد أهم القطاعات الحيوية من خلال ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية، وتمكين السوق العقاري لجذب المستثمرين من خلال تعزيز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات ونشر توقعات العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها جعل دبي الوجهة الأكثر جذبًا للاستثمارات و مركزًا عالميًا للاقتصاد الأكثر تنوعًا.

وتوقع الزرعوني، استمرار وتيرة النمو في السوق في العام 2025، سواء على صعيد المبيعات وإن كان بنسبة أقل تتراوح بين 10 إلى 15% ما يقرب المبيعات من حاجز 600 تريليون درهم، وكذلك التصرفات ككل والتي قد تتجاوز 850 مليار درهم.

* مبيعات عقارات دبي (الفترة من 2000 – 2024)

السنة قيمة المبيعات (بالمليار درهم) عدد الصفقات (صفقة) 2024 517 178908 2023 401 129000 2022 265.5 97446 2021 149 60213 2020 69.8 33962 2019 76.7 37657 2018 73.7 32495 2017 113.9 46501 2016 103.1 40706 2015 124.1 46643 2014 136.6 55642 2013 141.2 63555 2012 73.2 37783 2011 59.3 31107 2010 78.9 45184 2009 137.2 85716 2008 110.1 23834 2007 52.7 9209 2006 18.9 2699 2005 15.8 2594 2004 11.8 2839 2003 6.5 2071 2002 4.5 1908 2001 3.3 1440 2000 1.9 920

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المصدر: بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي

* مبيعات عقارات دبي (شهريا) خلال عام ٢٠٢٤

الشهر قيمة المبيعات (بالمليار درهم) عدد الصفقات (صفقة) يناير 35.22 11237 فبراير 36.64 11988 مارس 37.43 13685 أبريل 32.36 11661 مايو 45.73 17.454 يونيو 45.19 14072 يوليو 50.89 16458 أغسطس 47.68 16420 سبتمبر 43.57 17501 أكتوبر 61.47 20659 نوفمبر 43.65 14710 ديسمبر 37.48 13165

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المصدر: بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي

نبذة عن شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية:

تأسست "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية عام 2007، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مرخصة من اقتصادية دبي وهيئة التنظيم العقاري "ريرا دبي". وتختص في مجال التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 70 مطورًا عقاريًا.

وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.2 مليار درهم.

نبذة عن وليد الزرعوني:

وليد الزرعوني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وخبير عقاري معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، وهو أيضًا مؤلف كتاب "أسرار المستثمر العقاري الذكي".

ويعتبر الزرعوني، من أوائل الذين طوَّعوا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور المهتم بالعقار، عبر تقديم نصائح مجانية بشكل شبه يومي في القطاع العقاري، وما يخص هذا القطاع من معلومات، وذلك عبر فيديوهات ونصائح عقارية، وعبر تطبيقات منصات "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"تويتر"، التي تعتبر الأكثر نشاطًا بالنسبة له.

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