مسقط، سلطنة عُمان، أطلق ميناء صحار والمنطقة الحرة تقرير الاستدامة للفترة 2024-2025، وذلك خلال مشاركته في أسبوع عُمان للاستدامة، بحضور المهندس عبدالله البوسعيدي، مدير عام مركز عُمان للوجستيات. ويُشكل هذا التقرير ترجمة حقيقية لالتزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بتعزيز المفاهيم والممارسات المستدامة كركيزة أساسية ضمن توجهاته الاستراتيجية وخططه للنمو والتطوير المستقبلي. كما يبرز حرص المنظومة المتكاملة على دعم مستهدفات سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، والمساهمة في تسريع مسار التحول نحو مستقبل منخفض الكربون.

ويعد التقرير محطة مهمة في مسيرة ميناء صحار والمنطقة الحرة نحو ترسيخ ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، من خلال إطار شامل يسلط الضوء على الأداء والتقدم الذي حققته المنظومة المتكاملة عبر مختلف المحاور ذات الصلة. ويعكس أيضًا نهجًا يربط بين الكفاءة التشغيلية والحوكمة والابتكار بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز القيمة طويلة المدى.

كما يستعرض التقرير عددًا من المؤشرات والنتائج تشمل مبادرات تبني حلول الطاقة النظيفة وتسريع التحول منخفض الكربون، ودعم مشاريع الهيدروجين بقدرة تصل إلى 100 ميجاواط ضمن جهود إزالة الكربون الصناعي. ويتضمن ذلك ما حققه ميناء صحار والمنطقة الحرة فيما يتعلق بربط 30% من مؤشرات الأداء بأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب تنفيذ 30 برنامجًا للمسؤولية المجتمعية استفاد منها أكثر من 100 ألف شخص.

وقال الدكتور عبدالله العبري، نائب الرئيس للاستدامة والصحة والسلامة والأمن والبيئة في ميناء صحار والمنطقة الحرة: "نجح ميناء صحار والمنطقة الحرة خلال العقدين الماضيين، في ترسيخ مكانته وحضوره كمركز صناعي ولوجستي استراتيجي يرتكز على رؤية طويلة المدى ونهج يهدف إلى التطوير المستمر وتعظيم القيمة وتعزيز استدامتها. وأصبحت مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية اليوم جزءًا أساسيًا من طريقة التخطيط والتشغيل والتوسع، بما يعزز مرونتنا التشغيلية. كما نواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة تواكب المستقبل وتسهم في دعم النمو الصناعي وتعزيز الأثر الاقتصادي والتنموي المستدام".

هذا، ويلتزم ميناء صحار والمنطقة الحرة بتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 والأولويات الوطنية، من خلال دعم الصناعات منخفضة الانبعاثات، وتطوير التصنيع الأخضر، وإيجاد حلول لوجستية أكثر كفاءة واستدامة بما يسهم في التنويع الاقتصادي ورفع تنافسية القطاعات الحيوية.

نبذة عن ميناء صحار والمنطقة الحرة

ميناء صحار والمنطقة الحرة هو أحد أسرع المشاريع الصناعية واللوجستية المتكاملة نموًا في العالم؛ إذ يتمتع بموقعٍ استراتيجيٍ يجعل منه مركزاً لربط الشركات والمشاريع إلى العالم وتسهيل حركة التجارة عبر القطاعات المختلفة. ويعد ميناء صحار والمنطقة الحرة أحد أبرز المشاريع الضخمة في سلطنة عُمان وهو نتاج التعاون الاستراتيجي بين مجموعة أسياد وميناء روتردام، ويقدم خدمات متنوعة في اللوجستيات، والبتروكيماويات، والمعادن، فضلاً عن كونه يضُم أول محطة متخصصة في المنطقة للبضائع الزراعية السائبة.

ومع مرور أكثر من 20 عامًا منذ تشغيله، أصبح ميناء صحار والمنطقة الحرة البوابة الرئيسية لواردات وصادرات سلطنة عُمان، مساهمًا بنسبة 2.6% في الناتج المحلي الإجمالي. وتتبنى المنطقة الحرة بصحار استراتيجية تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكامل بين الصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والتجارة.

يُعد ميناء صحار مركزًا حيويًا متعدد الوظائف، يدفع عجلة الابتكار والكفاءة في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل البحري والتجارة في سلطنة عُمان. وتتماشى جهود التحديث والتطوير في ميناء صحار والمنطقة الحرة مع أهداف التنويع الاقتصادي المرسومة ف في رؤية عُمان 2040.