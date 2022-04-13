بات تداول العملات الرقمية وعلى رأسها العملات الرقمية المستقرة مثل عملة بيتكوين Bitcoin وعملة إيثريوم Ethereum وغيرها من العملات المشفرة الرخيصة نسبيًا أمرًا مثيرًا للجدل، ليس فقط على الصعيد الفردي بل على صعيد البنوك المركزية والدول جمعاء!

لذا تقدّم لك منصة AvaTrade الموثوقة هذه التدوينة التي تناقش أهم النقاط التي يجب عليك معرفتها حول شراء العملات الرقمية وبيعها، وأنواع المستثمرين فيها وأين تتم عملية التداول تلك.

بالإضافة إلى ذكر أكثر مخاطر التداول عبر الانترنت شيوعًا مع نصائح مهمة للمبتدئين تجنّبهم الوقوع في أفخاخ التداول والخسارة.

فهرس المحتويات

ما معنى تداول العملات الرقمية المشفرة Trading Cryptocurrencies؟

ما أنواع المتداولون في العملات الرقمية المشفرة؟

المخاطر الأكثر شيوعًا في تداول العملات الرقمية المشفرة

1-تقلبات أسعار العملات الرقمية

2-الاحتيال والسرقة

3-الدخول في صفقات خاسرة

4-العمولات والضرائب المفروضة على المتداولين

نصائح مهمة للمبتدئين في تداول العملات الرقمية المشفرة

ما معنى تداول العملات الرقمية المشفرة Trading Cryptocurrencies؟

بدايةً يجب أن نعرّف لك وباختصار العملات الرقمية وهي عبارة عن عملات افتراضية غير ملموسة لامركزية يمكن تداولها، أي بيعها وشراؤها واستبدالها عبر الإنترنت فقط وليس على أرض الواقع.

تتكون من رموز مشفرة مميزة موجودة على شبكة افتراضية آمنة جدًا وهي شبكة البلوكتشين وتُعرف بتقنية أو تكنولوجيا البلوكتشين Blockchain الحديثة والمعاصرة والتي أحدثت ثورة رقمية في العقدين الأخيرين.

يتم تداول العملات الرقمية المشفرة عبر منصات تداول "البورصات" التي تفرض معظمها عمولات على المستخدمين الذين يتداولون عبرها، إلا أن تلك العمولات تكون منخفضة نسبيًا. بالتالي فإن البورصات تؤمن بيئة مناسبة افتراضية تجمع المستخدمين مع بعضهم في مكان واحد ليتمكنوا من التداول في بيئة مضمونة.

يستفيد المستخدم من تداوله العملات الرقمية المشفرة في تحقيق أرباح، ويتوقف حجم الربح على عدة عوامل أهمها، الاستراتيجيات الاستثمارية التي يتبعها وحجم سوق العملة الرقمية وتقلّب سعرها.

وكما نعلم فإن التداول في العملات الرقمية هو استثمار محفوف بالمخاطر كونه لا يوفّر لك ضمانات معينة في حال خسرت أصولك الرقمية، بل يجب أن تعتمد على نفسك وتتعلّم استراتيجيات الاستثمار في هذا المجال، وبعدها يمكن أن أخبرك أن هذا المجال مربح وممتع للغاية!

ما أنواع المتداولون في العملات الرقمية المشفرة؟

أنواع مستثمرو العملات الرقمية المشفرة الرئيسية:

1. مستثمرون على المدى الطويل: يعملون على الاستثمار لسنوات في العملات الرقمية مثل عملة البتكوين، بهدف تحقيق ربح ضخم وحقيقي وهم من يساهمون في نموّ وازدهار سوق الكريبتو.

2. مستثمرون على المدى القصير: يستثمرون لفترة قصيرة قد تصل لأسابيع لا أكثر ويكون ربحهم وفيرًا نسبيًا.

3. مضاربون: يتعمدون بيع وشراء العملات الرقمية بشكل يومي ويمكن أن يدخلوا عشرات الصفقات خلال 24 ساعة بهدف تحقيق الربح الفوري السريع.

المخاطر الأكثر شيوعًا في تداول العملات الرقمية المشفرة

أمامنا الآن أكثر 4 مخاطر شائعة لمتداولي العملات الرقمية:

1-تقلبات أسعار العملات الرقمية يتوقف سعر أي عملة مشفرة على حركة السوق وبالتحديد العرض والطلب، فمثلًا عندما يتجه الناس إلى شراء عملة رقمية معينة بكثرة فإن الطلب هنا يصبح أكبر من العرض وبالتالي فإن سعر العملة ينخفض أما عند بيع الناس عملة رقمية ما بكثرة فإن العرض يصبح أكبر من الطلب وبالتالي يرتفع سعر العملة.

يحدث انخفاض وارتفاع السعر بشكل تدريجي أو مفاجئ لذا يجب على المستثمر أن يستخدم طرق التحليل الفني الشهيرة لسوق العملات الرقمية والأسهم، ومؤشرات التحليل الفني بالإضافة إلى الارتكاز على القراءة النظرية لحركة السوق والقواعد العامة للاستثمار.

ملاحظة: بناءً على تقلبات أسعار العملات المفاجئ أو حتى التدريجي، فإن حجم الخسارة يزداد كلما ازدادت ميزانية الأموال التي ترصدها في تداول العملات الرقمية.

2-الاحتيال والسرقة

كما سبق وذكرنا أن العملات المشفرة تُبنى على تقنية البلوكتشين الآمنة لكن هذا لا ينفي احتمالية تعرّضك للنصب والاحتيال، علمًا أن تعرّضك لهذا سيكون حتمًا بسبب خطأ بشري أو قلّة خبرة منك كمستثمر.

مثلًا يجب أن تستخدم طرق تخزين آمنة لأصولك الرقمية باستخدام محافظ إلكترونية مضمونة وتعتمد التخزين البارد وهي طريقة في تخزين العملات دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، والابتعاد كليًا عن المحافظ الإلكترونية الساخنة المتصلة بالإنترنت.

الأهم من ذلك هو أن تحترف استخدام محفظتك خوفًا من وصول أي أحد آخر إلى الرقم السري لها وسرقة كل ما فيها من مدخرات أو نسيان عبارة مفتاح التشفير لمحفظتك الباردة.

يمكن أيضًا تداول العملات الرقمية عن طريق افضل منصات تداول العملات الرقمية الموثوقة والمضمونة 100%، وأمامنا الكثير من المنصات التي ذاع صيتها ولوائح قوانينها باتت معروفة للجميع.

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أما الفخ الأخير الذي يقع فيه معظم المبتدئين هو عدم التأكد من القصة المخفية وراء ظهور عملة معينة بشكل مفاجئ وغالبًا يكون سعرها رخيص جدًا وبالتالي تكون جذابة لكثير من المستخدمين الذين قد لا يدركون مخاطر شرائهم تلك العملة المزيّفة.

3-الدخول في صفقات خاسرة

يُسارع الناس إلى شراء عملة رقمية معينة عندما يرتفع سعرها بشكل مفاجئ وكبير، آملين أن هذا السعر سيستمر بالارتفاع وبالتالي عندما يعاودون بيعها سيحققون أرباحًا كبيرة وهذا غير صحيح بالضرورة.

إذ أن سعر العملة سينخفض بشكل مفاجئ بعد ذلك وهذا ما يسمى "تصحيح السعر" والذي يلعب دورًا مهمًا فيه المستثمرون المحنّكون طويلو الأمد وليس المضاربون.

ملاحظة: شاع ذكر اسم فوبيا الخوف من تفويت الفرص "FOMO" وهو بالفعل شائع في سوق تداول العملات المشفرة، إذ أن المبتدئ يبقى مصرّا على دخوله صفقة خاسرة علمًا أن النتيجة معروفة ولا يدرك أن فرصة الربح قد فاتته وانتهى الأمر.

4-العمولات والضرائب المفروضة على المتداولين

تفرض منصات التداول على المتداولين عمولات معينة على كل عملية تداول تتم عبرها، وتكون العمولات منخفضة أو مرتفعة نسبيًا وهذا ما يُمكن أن يسبب هلعًا للمستثمرين، ليست المنصات فقط بل الدول كذلك.

إذ تفرض بعض الدول ضرائب على المعاملات المالية بالعملات الرقمية وتخضع تلك المعاملات لقانون الضرائب والقيمة المضافة، وذلك بعد أن سمحت للأفراد والكيانات مثل الشركات بتداول العملات الرقمية بشكل قانوني بموجب قانون تفرضه الدولة.

نصائح مهمة للمبتدئين في تداول العملات الرقمية المشفرة

إليكَ أهم النصائح التي يقدمها لك AvaTrade ويمكن أن تجنّبك الوقوع في فخ الخسارة أو الربح اللحظي الضعيف:

● تعرّف على قصة ظهور أي عملة رقمية جديدة وادرس عدد مستخدميها وحجمها السوقي وتقلبات سعرها قبل أن تفكّر في شرائها فقد تكون مزيّفة ومن نشرها مجرد محتال.

● ابتعد عن أي عملة مشفرة تثير الكثير من الضجيج في سوق الكريبتو ولا تسارع في شرائها لأنها ومن المحتمل أن تكون مجرد فقاعة رقمية ستنفجر قريبًا لا أكثر.

● ابتعد عن شراء أي عملة رقمية فقط لكونها رخيصة جدًا، إذ يمكن أن تكون بلا قيمة فعلية وبالتالي لا يمكنك الاستثمار بها.

● اسعى للاستثمار في العملات الرقمية المستقرة، مع العلم أن ليس كل العملات المستقرة مرتفعة السعر.

● عليك أن تكون قادرًا على تحمّل الخسارة قبل الربح، لذا تراجع عن التداول إن لم تكن جاهزًا كفايةً.

● استثمر في أكثر من عملة رقمية ولا تعتمد على عملة واحدة فقط، لأن تقلبات السعر هي سمة العملات الرقمية المشفرة وبالتالي عندما تستثمر في أكثر من عملة تضمن الربح من إحداها أو أكثر.

● استثمر على المدى الطويل وابتعد عن المضاربة لتحقق أرباح ضخمة.

● عندما يتجه الكل لشراء عملة رقمية معينة ابتعد أنت عن شرائها ولا تلحق الركب، لأن نتيجة هذا الأمر لن تكون مُرضية أبدًا.

تداول العملات الرقمية المشفرة هو السهل الممتنع لكثير من المبتدئين وفيه سلبيات وإيجابيات كثيرة، ولكن وكونك مستثمر محترف عليك أن تتجنب الوقوع في فخ السلبيات والاستثمار في الإيجابيات لتحقيق الربح.

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