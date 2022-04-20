من المُقرر انعقاد منتدى مشاريع مستشفيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 9- 10 يونيو

في دبي، الإمارات، وسيضم عددًا من الفرص تُقدر بمبلغ 243.6 مليار دولار في الشرق الأوسط

من المُتوقع أن ينمو سوق الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 11.7 % من مبلغ 185.5 مليار دولار في عام 2019 إلى 243.6 مليار دولار في عام 2023.

تُقدر مشاريع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمبلغ 45 مليار دولار، تليها إطارات التخطيط المُسبق وأطر التخطيط التي تُقدر بمبلغ 23.8 مليار دولار

تُنفق الإمارات حاليًا بما يُقدر بنسبة 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لديها على الصحة؛ ومن المتوقع أن تُنفق إجمالي الرعاية الصحية لمنطقة الخليج مبلغ يصل إجماليه 89 مليار دولار في عام 2022؛ وحتى نسبة 50 بالمائة من عام 2013

تُخطط المملكة العربية السعودية لإنشاء 20,000 سرير مستشفى وعدد 224 مركز صحي في جميع أنحاء المملكة بالتوازي مع رؤية 2030 وتُقدر المشاريع بمبلغ 48 مليار ريال سعودي (46.99 مليار درهم)

سيُشارك أكثر من 250 مندوب بما في ذلك كبار الموظفين الحكوميين ومالكي مشاريع ومطورين وخبراء في قطاع الرعاية الصحية ومُساهمين أساسيين في منتدى مشاريع المستشفيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القادمة والتي من المُقرر انعقادها من 9- 10 يونيو 2022 في دبي، الإمارات؛ وذلك للتركيز على زيادة الفرص في قطاع الرعاية الصحية التي تُقدر بمبلغ 243.6 مليار دولار والذي يحتاج إلى أسرة إضافية للمستشفيات وأطباء وممرضات ومُسعفين وصيادلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سينعقد المؤتمر الدولي رفيع المُستوى الذي يدوم ليومين في وقت يشهد فيه قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرحلة من النمو الهائل بسبب الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية. ويُشير تقرير حديث صادر عن جريدة Fitch Solutions بأنه من المُتوقع نمو سوق الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب يُقدر بنسبة 11.7 بالمائة من مبلغ 185.5 مليار دولار في عام 2019 إلى مبلغ 243.6 مليار دولار في عام 2023

وأضاف التقرير أن إحصائيات التحضر والشيخوخة والعبء المتزايد للأمراض المزمنة ستُعزز بشكل سريع الطلب على الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يُعزز القطاع الخاص مثل النمو في قطاع الرعاية الصحية مثل الحكومات التي تحاول تنويع الاقتصاد لديها والحد من التعرض لتقلب أسعار النفط. بسبب هذه العوامل، من المُرجح أن يتحمل القطاع الخاص بعض من أعباء الرعاية الصحية، بما في ذلك المشاريع التي تكون بها شراكات بين القطاع العام والخاص.

كنتيجة لذلك، يتم إنشاء عدد من مشاريع الرعاية الصحية التي ستُساعد في تلبية الطلب المتزايد. وتبلغ قيمة مشاريع الرعاية الصحية الجماعية قيد التنفيذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مبلغ 45 مليار دولار؛ تليها إطارات التخطيط المُسبق وأطر التخطيط التي تُقدر بمبلغ 23.8 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير صادر من مشاريع ميد، لتتبع مشاريع البناء الإقليمية. وتُخطط المملكة العربية السعودية لإنشاء 20,000 سرير مستشفى وعدد 224 مركز صحي في جميع أنحاء المملكة بالتوازي مع رؤية 2030 وتُقدر المشاريع بمبلغ 48 مليار ريال سعودي (46.99 مليار درهم)

"ينمو قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخُطى سريعة بسبب عددًا من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك عدد السكان المُسنين وانتشا التأمين الصحي الإجباري وزيادة القوة الشرائية وتحمل التكاليف. بسبب هذه العوامل، يبني مُقدمي خدمات الرعاية الصحية مستشفيات جديدة للتعامل مع العدد المتزايد من المرضى في جميع أنحاء المنطقة؛ وذلك قيادة دول مجلس التعاون الخليجي." صادر بلسان ليلى ماسيناي، شريك إداري، إدارة حدث جريت مايندس- ومنظمة منتدى مشروع مستشفيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

علاوًة على ذلك، تجذب السياحة الطبية المتزايدة المزيد والمزيد من المرضى إلى الشرق الأوسط حيث تحاول المنطقة أن تصبح مركزًا سياحيًا للعلاج في العالم. وتحرص دول الخليج على تنويع اقتصادها بعيدًا عن الهيدروكربونات والآن تُطور قطاع الرعاية الصحية لديها لتُقدم رعاية طبية على مستوى عالمي إلى المواطنين وتعزيز السياحة الطبية والابتعاد عن الرعاية الصحية المدعومة من الحكومية لمُشغلي القطاع الخاص."

اعتاد مُعظم سكان دول مجلس التعاون الخليجي على طلب العلاج في الهند وسنغافورة وتايلند. وعلى الرغم من ذلك، تُحاول دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى عكس هذا الاتجاه من خلال تعزيز السياحة والطبية باعتبارها المُحرك الاقتصادي في الأعوام القادمة.

تُنفق دولة الإمارات مؤخرًا ما يقارب من 4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لديها على الصحة؛ ومن المتوقع أن تُنفق إجمالي الرعاية الصحية لمنطقة الخليج مبلغ يصل إجماليه 89 مليار دولار في عام 2022؛ وحتى نسبة 50 بالمائة من عام 2013؛ وذلك وفقًا لآخر تقرير ورد عن مجموعة كايزر بيرماننتي الطبية KPMG

يشهد قطاع الرعاية الصحية هذه الأيام نموًا هائلًا على الصعيد العالمي، خاصًة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بسبب نمو السكان وتفشي وباء كوفيد 19 والرؤى المستقبلية للحكومية والتي تركز على تحسين جودة الحياة لمواطنيها.

تماشيًا مع ذلك، سينعقد منتدى مشاريع مستشفيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 9- 10 يونيو 2022 في دبي، الإمارات لتوفير أول منصة في المنطقة تُركز على المشاريع في المستشفى. وسيعرض هذا المؤتمر الحصري المشاريع القادمة الأساسية في المنطقة والتي تسلط الضوء على دور الحكومات وسلطات الرعاية الصحية ومُقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص تأكيدًا على مستقبل أفضل لقطاع الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

سيُناقش أكثر من 30 مُتحدث؛ يمثلون أكثر من 30 من الرعاة والعارضين من 15 دولة مشاريع جديدة تخص المستشفى وكيف سيعود ذلك بالفائدة على مُقدمي خدمة الرعاية الصحية والموردين. وسيكتمل المؤتمر الذي سيدوم يومين مع معرض واجتماعات بين الشركات ومجلس كبار الشخصيات ومجلس إعلامي ومنطقة إعلامية لإجراء مقابلات حصرية وإصدار إعلانات إخبارية وفرص البث المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرعاة الحدث والمشاركين في المؤتمر.

سوف يُسلط المؤتمر الذي يدوم يومين الضوء على تكنولوجيا جديدة في الرعاية الصحية وذكاء المشاريع وفرص العمل لمُشغلي الرعاية الصحية، وذلك فضلًا عن التغييرات في مشهد الرعاية الصحية في المنطقة. وتتضمن بعض المواضيع الأساسية التي تتصعد إلى مناقشات- رؤية وخطط تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعرض المشروع الجديد للمستشفى وتحديثات المشروع المستمرة وتوسعة المستشفى وتجديدها والمشاريع الرقمية ولمحة عامة عن أحدث التقنيات المتقدمة في المستشفى والمعدات والأثاث وغيرها

جدول

المشاريع القادمة للمستشفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اسم مشروع المستشفى القدرة الاستيعابية الدولة مالك المشروع

مستشفى حمدان بن راشد للسرطان- دبي

250 سرير الإمارات مؤسسة الجليلة

مشروع مستشفى خصب

150 سرير عمان وزارة الصحة

مشروع مستشفى السويق

260 سرير عمان وزارة الصحة

السلطان قابوس الجديدة- صلالة

700 سرير عمان وزارة الصحة

مدينة الملك خالد الطبية

1500 سرير السعودية وزارة الصحة

مدينة الملك فيصل الطبية

1024 سرير السعودية وزارة الصحة

مدينة الملك فهد الطبية

1024 سرير السعودية وزارة الصحة

مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية 422 سرير السعودية وزارة الصحة

مستشفى الولادة الجديد

789 سرير الكويت وزارة الأشغال العامة

مستشفى الأطفال في الكويت

792 سرير الكويت وزارة الصحة

جامعة صباح السالم، مركز العلوم الصحية

690 سرير الكويت مدينة ساس الجامعية

مستشفى جامعة الكويت التعليمي

200 سرير الأردن العقبة

مستشفى ابن سينا

844 سرير المغرب شركة ابن سينا

المدينة الطبية- مدينة بدر

350 سرير مصر خدمات الرعاية الصحية الممتدة

المستشفى والمركز الطبي الدولي

12,00 متر مربع مصر اواجيك للتطوير

الخواتيم

ملاحظات المُحرر

عن منتدى مشاريع مستشفى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

سينعقد منتدى مشروع مستشفيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يُركز على تطوير مشروع الرعاية الصحية الحالية والمستقبلية، في 9- 10 يونيو 2022 في دبي، الإمارات؛ وذلك بغرض تقديم المنصة الأولى في المنطقة التي تُركز على مبنى المستشفى ومشاريع المستشفى وتطوير المستشفيات الحالية.

سيعرض هذا الاجتماع الحصري مشاريع بناء مستشفيات أساسية قادمة في المنطقة تُسلط الضوء على دور الحكومات وسلطات الرعاية الصحية ومُقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص تأكيدًا على مستقبل أفضل لقطاع الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

يشهد قطاع الرعاية الصحية هذه الأيام نموًا هائلًا على الصعيد العالمي، خاصًة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بسبب نمو السكان وتفشي وباء كوفيد 19 والرؤى المستقبلية للحكومية والتي تركز على تحسين جودة الحياة لمواطنيها.

سيجمع المنتدى كبار الموظفين الحكوميين والإقليميين والدوليين ومدراء الرعاية الصحية ومديري المشروع الذي سيُشاركون خطط بناء مستشفياتهم القادمة ومناقشة أحدث الابتكارات في بناء المستشفيات وتكامل الأدوار والمنصات الرقمية وتقنيات ومُعدات الرعاية الصحية المُتقدمة.

التواصل الإعلامي

الاسم آرني ديفيد شافاري إسلام

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التخصص

مدير التسويق مدير حسابات

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