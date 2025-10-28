رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، إحدى أكبر وكالات العقارات وأكثرها موثوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق سوق العقارات في رأس الخيمة نمواً قياسياً في عام 2025. وكانت الإمارة قد سجلت أقوى أداءٍ لها حتى الآن، حيث ارتفع عدد المعاملات بنسبة 250% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وذلك على خلفية تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وطرح مشاريع تطويرية جديدة مهمة، وتزايد الطلب من مستثمرين دوليين.

ويتماشى هذا النجاح مع نمو نشاط القطاع العقاري في الإمارة، والذي ارتفعت قيمته إلى 13.06 مليار درهم إماراتي (3.56 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 862% مقارنة مع 1.36 مليار درهم إماراتي (370 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2017 وفقاً لمركز إحصاء رأس الخيمة. وتشير بيانات شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10-15% منذ بداية العام، كما ارتفع متوسط ​​مبيعات الشقق والفلل بنسبة 15-20% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024. ويتركز الطلب الأكبر في جزيرة المرجان، والمينا، وقرية الحمرا، وراك سنترال، والتي تشهد إطلاق مشاريع تطويرية جديدة تُسهم في تنويع السوق.

وتعليقاً على هذا النشاط، قال مكسيم نوفيكوف، رئيس فرع رأس الخيمة لشركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: "برزت رأس الخيمة كواحدة من أكثر وجهات الاستثمار حيويةً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شهدت نموًا في الأسعار بنسبة تراوحت بين 30% و50% في العديد من المناطق، لا سيما في قطاع العقارات الفاخرة والعقارات على الخارطة والعقارات ذات العلامات التجارية. ومع طرح شركات التطوير العقاري الكبرى مشاريع سكنية ذات علامات تجارية مرموقة، مثل أنانتارا ريزيدنسز وإنتا مينا من رأس الخيمة العقارية، وفيرمونت ريزيدنسز من أردي للتطوير، وسوتو غراندي من إلينغتون العقارية، إلى جانب تحديثات البنية التحتية ومشاريع مميزة مثل منتجع وين، فإن الإمارة تجذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين العالميين. ونحن نرى أن هذه مجرد بداية لقصة نمو القطاع العقاري في رأس الخيمة".

ومن الاتجاهات البارزة التي شهدها القطاع العقاري هذا العام في رأس الخيمة:

إقبال كبير على العقارات قيد الإنشاء (على الخارطة)، والتي تُمثل حاليًا 95% من المعاملات.

نمو نشاط إعادة البيع في سوق العقارات قيد الإنشاء (على الخارطة)، ما يعكس ثقة المستثمرين.

مجمعات سكنية رئيسية جديدة، بما في ذلك جزيرة المرجان ومنطقة المعيريض، إلى جانب إطلاق "راك سنترال"، ما يُوسّع النسيج الحضري للمدينة.

زيادة الاستثمار الدولي، لا سيما من مشترين من الهند وأوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف نوفيكوف: "كان عام 2025 عامًا مميزًا بالنسبة لقطاع العقارات في رأس الخيمة، ونحن نشهد أعلى طلب على المبيعات في جزيرة مرجان، تليها منطقة المينا، والحمرا، وراك سنترال. كما ساهمت المنافسة المتزايدة في تعزيز السوق، حيث تميّز المطورون بمشاريعهم من خلال طرح مساكن تحمل علامات تجارية عالمية، وتصاميم داخلية فاخرة، وأنظمة دفع مرنة للمستثمرين بعد التسليم. ولا تزال أسس السوق متينة للغاية، ويعزز مزيج الجمال الطبيعي والتراث الثقافي والمرونة الاقتصادية للإمارة من جاذبيتها ويجعلها فريدة من نوعها بين وجهات الإمارات العربية المتحدة. وبالنسبة لنا، فإن قصة رأس الخيمة ما زالت في بدايتها."

هذا وسلطت شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز الضوء على العديد من مشاريع التطوير العقاري البارزة التي تسهم في تشكيل مستقبل رأس الخيمة:

إنتا مينا: أول مشروع سكني يحمل علامة تجارية، يضم 2000 متر مربع من مرافق العمل المشترك، ويجسد مفهوم "العش والعمل والانتماء".

أنانتارا ريزيدنسز من رأس الخيمة العقارية: مشروع فاخر على شاطئ البحر، يُجسّد علامة أنانتارا المرموقة في رأس الخيمة.

فيرمونت ريزيدنسز من أردي للتطوير العقاري: مشروع سكني حصري بعلامة تجارية مميزة، مصمم وفق أعلى المعايير العالمية.

: مشروع سكني حصري بعلامة تجارية مميزة، مصمم وفق أعلى المعايير العالمية. مشروع سوليفا من شركة الحذيفة العقارية: ويضم وحدات سكنية مفروشة فاخرة بلمسات تصميمية مميزة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعزز المشاريع القادمة مثل بالازو تيسولي، وموندريان ريزيدنسز، وهارد روك هوتيل، وفور سيزونز، وفلل أرماني، مكانة رأس الخيمة كوجهة مهمة لأسلوب الحياة الفاخر والاستثمار.

واستشرافاً للمستقبل، تتوقع متروبوليتان بريميوم بروبرتيز أن يكون الربع الرابع من العام هو الأفضل أداءً، وهو الموسم الأكثر نشاطًا في صفقات العقارات. وقد وقّعت الشركة مؤخرًا عقدًا كوسيط رئيسي لمشروع إنتا مينا في منطقة المينا، ما يؤكد التزامها بتوفير فرص استثمارية فريدة في السوق.

