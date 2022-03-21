أولوية في فحوصات تحديد المستوى والتأكيد المسبق على توفر المقاعد خلال الانتقال لتلقي أفضل مستويات التعليم بكل سلاسة

دبي،: أعلنت الشركة الهندية الرائدة رايتر ريلوكيشنز (أحد فروع رايتر بيزنس سيرفيسز)، التي تتمتع بحضور راسخ في الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونها مع مجموعة جيمس للتعليم، إحدى أكبر المؤسسات التعليمية الخاص من رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الثانوي في العالم، لتوفير عملية قبول سلسة لأطفال العائلات المنتقلة إلى الإمارات العربية المتحدة. ويتمثل الهدف من ذلك التعاون في تخفيف الضغط عن المئات من العائلات التي تنتقل إلى أماكن أخرى مستعينة برايتر ريلوكيشنز وتأمين المقاعد المدرسية لأطفالهم ضمن شبكة جيمس التعليمية التي توفر خيارات واسعة للمدارس في الدولة.

شهدت رايتر ريلوكيشنز، التي تتولى أكثر من ٨,٠٠٠ عملية انتقال كل عام، زيادة هائلة في هجرة وانتقال العائلات إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ إعادة فتح الحدود بعد رفع الحجر الصحي والإغلاق. وسيعمل هذا التعاون مع مجموعة جيمس على تبسيط عملية البحث عن المدارس لعملاء رايتر ريلوكيشنز ومنهم الوافدين الحكوميين ومدراء الشركات والعائلات، مما يقلل من مواجهة أي عقبات محتملة في الرحلة التعليمية لأطفالهم. كما سيحصل الآباء على الأولوية في فرصة حجز مقاعد أطفالهم في مدارس جيمس التعليمية.

وإحد المشاكل الأساسية التي تواجهها الكثير من العائلات أثناء الانتقال من بلد إلى آخر هي العثور على المدرسة المناسبة التي توفر لأطفالهم تعليمًا جيدًا. سنعمل جاهدين على حلها من خلال التعاون مع مجموعة جيمس للتعليم، سيستفيد عملاء رايتر ريلوكيشنز من سهولة التواصل مع مديري المدارس وقادة التعليم الذين سيكونون قادرين على تقديم رؤى حول الخيارات والمسارات المتوفرة.

قال السيد/ سايمون مايسون، مدير العمليات ومدير الإيرادات لدى رايتر ريلوكيشنز تعليقاً على هذا التعاون: "نساعد كل عام أكثر من ١٢٠٠ أسرة على الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. مهمتنا تحسين تجربة العميل منذ بدايتها و تقديم المساعدة خلال فترة الانتقال. من خلال هذا التعاون، نريد معالجة الفجوات التعليمية التي يواجهها العديد من الأطفال أثناء عمليات الانتقال من بلد إلى آخر ونود أن نوفر لعملائنا تأمينًا سلسًا لقبول أطفالهم في أفضل مؤسسة تعليمية. نحن فخورون بأن تكون جيمس شريكًا تعليميًا ونأمل أن نرى هذا التعاون مثمرًا لكلينا."

وقالت السيدة/ إلماري فنتر، مديرة العمليات لدى مجموعة جيمس للتعليم: "منذ أكثر من 60 عامًا، ندعم الوافدين في الإمارات العربية المتحدة ونوفر لأطفالهم أعلى مستويات التعليم والفرص. يسعدنا أن نتعاون مع رايتر ريلوكيشنز لتقديم خدماتنا للعائلات وإمكانية الوصول إلى مدارسنا المتميزة. إن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة سباقة من ناحية العمل والترفيه وتربية الأسرة، ونتطلع إلى دعم كل من يبدأ حياته هنا من خلال مساعدته على معرفة خيارات التعليم المتوفرة وإيجاد المدرسة المناسبة والاستقرار في بيئتهم الجديدة".

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نبذة عن رايتر ريلوكيشنز:

لطالما كانت رايتر ريلوكيشنز رائدة في مجال الانتقال عالميًا لأكثر من 60 عامًا، حيث تقدم خدمات شاملة تغطي كل جانب من عملية الانتقال. تدير رايتر ريلوكيشنز كل عام أكثر من ٨,٠٠٠ عملية انتقال في ١٩٠ دولة، مما يجعلها واحدة من أفضل مقدمي خدمات الانتقال في هذا القطاع. بفضل أكثر من ٥٠٠ موظف متفاني ويتمتع بالخبرات المتميزة تدير الشركة عمليات النقل لموظفي أكثر من ٣,٠٠٠ شخص و٥٠٠ شركة في جميع أنحاء العالم بطريقة سلسة ومهنية، لتيسير خطوة الانتقال.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة https://www.writerrelocations.com/

رايتر ريلوكيشنز هي أحد الفروع لدى رايتر بيزنس سيرفيسز، إحدى مجموعات الأعمال الرائدة في الهند التي تقدم أفضل خدمات الانتقال وإدارة المعلومات وإدارة النقد والأعمال العقارية. لدى رايتر بيزنس سيرفيسز فروع في ٦ دول، وتقدم خدماتها لأكثر من ١٠٠٠ عميل عالمي مع قوة عاملة تضم أكثر من ١٠,٠٠٠ موظف محترف.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة https://www.writercorporation.com

نبذة عن جيمس

مجموعة جيمس للتعليم واحدة من أقدم وأكبر موفري خدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الثانوي في العالم. إنها خيار يحظى بتقدير كبير لجودة التعليم الخاص التي تقدمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كشركة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام ١٩٥٩، لديها سجل حافل منقطع النظير في توفير مناهج وخيارات تعليمية متنوعة بجميع الوسائل الاجتماعية والاقتصادية. تمتلك جيمس للتعليم اليوم ٦٣ مدرسة وتقوم بتعليم أكثر من ١٣٠,٠٠٠ طالب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ومن خلال شبكتها المتنامية من المدارس والمساهمات الخيرية، فإنها تحقق رؤية مؤسسها والمتمثلة في توفير التعليم الجيد لكل طفل.

لمزيد من المعلومات عن مجموعة جيمس للتعليم ، تفضلوا بزيارة www.gemseducation.com