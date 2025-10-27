شهد سوق المكاتب في الرياض استمراراً في أدائه المتوازن ونموه المستقر خلال الربع الثالث من العام 2025، مدعوماً بآفاق الاقتصاد السعودي القوية، وجهود التنويع المستمرة في إطار "رؤية السعودية 2030"، وفقاً لأحدث تقارير شركة "سَفِلز" الشرق الأوسط بعنوان «سوق المكاتب في الرياض في دقائق – الربع الثالث 2025».

ويواصل الاقتصاد غير النفطي في المملكة قيادة النمو، إذ تتوقع "أوكسفورد إيكونوميكس" نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في العام المقبل 2026، تقوده زيادة قدرها 5.2% في القطاع غير النفطي. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.8 نقطة في سبتمبر، مسجلاً الشهر الثامن والخمسين على التوالي فوق مستوى الـ50 نقطة المحايد، ما يعكس استمرار ثقة مجتمع الأعمال وتوسع فرص التوظيف في القطاعات الحيوية.

كما واصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعزيز حضورها في السوق السعودية، بارتفاع يقارب 25% خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت تدفقات الربع الثاني وحدها 22.8 مليار ريال مقابل 19.9 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي 2024، ما يعكس تنامي شهية المستثمرين الدوليين، وتدفق رؤوس الأموال إلى القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

وتعمل الإصلاحات التنظيمية الأخيرة على إعادة تشكيل مشهد العقار في الرياض، وذلك من خلال تعزيز الشفافية وترسيخ الاستقرار طويل الأمد. إذ يهدف قرار تجميد الإيجارات لمدة خمس سنوات، المطبق حالياً في القطاعين السكني والتجاري، إلى الحفاظ على القدرة الاستئجارية، وضمان بيئة استثمارية يمكن التنبؤ بها. كما تُسهم مبادرات موازية مثل منصة «توازن»، التي تتيح للمواطنين شراء الأراضي بسعر 1,500 ريال للمتر المربع، وإتاحة تملك العقارات للأجانب ابتداءً من العام المقبل 2026، في توسيع فرص الاستثمار ودعم مسار النمو المستدام.

وتواصل الرياض جذب الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من العاصمة مقراً إقليمياً لها، إذ إن عدد التراخيص الممنوحة حتى سبتمبر 2025 قد بلغ 660 ترخيصاً، مع إصدار 10 إلى 12 ترخيصاً جديداً شهرياً. وشهد الربع الثالث دخول علامات جديدة منها "لينوفو" و "أوري جروب" و "بلازا بريميوم جروب" و "بيوند ون"، في دلالة واضحة على تصاعد المكانة العالمية للمملكة. كما أشارت "سَفِلز" إلى أن 60% من استفسارات التأجير خلال الربع جاءت من شركات أمريكية وبريطانية، ما يعكس ثقة دولية متنامية في السوق السعودية.

وقال رمزي درويش، رئيس شركة "سَفِلز" في السعودية: "تواصل الرياض ترسيخ مكانتها كمركز أعمال عالمي رائد. فالإصلاحات الحكومية، إلى جانب الطلب القوي من المستأجرين، واستقرار الإيجارات على المدى الطويل، كلها تسهم في تهيئة بيئة جاذبة للغاية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. ومع تنامي اهتمام الشركات العالمية، أصبح مشهد المكاتب في المدينة أحد أكثر الأسواق حيوية في المنطقة".

وسجلت أنشطة التأجير أداءً ثابتاً خلال الربع الثالث، بقيادة قطاعي البنوك والخدمات المالية والتأمين وقطاع تكنولوجيا المعلومات اللذين استحوذا معاً على 57.1% من إجمالي الصفقات. كما ساهم قطاعا الاستشارات والصناعات الدوائية بنسبة 14% لكل منهما، في حين بلغت حصةالصفقات الجديدة 43% من إجمالي المعاملات.

وارتفع الطلب على المساحات المكتبية الكبيرة بشكل ملحوظ، إذ استهدفت 80% من الاستفسارات في الربع الثالث مساحات تزيد على 1,000 متر مربع، مقارنة بـ50% فقط في الربع الثاني، ما يشير إلى استمرار الطلب على المكاتب الواسعة والفاخرة من الدرجة الممتازة.

أما نسب الإشغال في المكاتب من الفئة الأولى (A)، فقد بقيت مرتفعة عند 98%، مع زيادة متوسطة في الإيجارات بلغت 1.75% على أساس فصلي و11% على أساس سنوي. وقادت المنطقة (A) نمو الإيجارات السنوي بنسبة 16%، تلتها المنطقة (C) بنسبة 14%. ورغم ظهور مؤشرات مبكرة على تباطؤ وتيرة النمو الإيجاري، فإن سياسة تجميد الإيجارات تضمن استقرار التكاليف للمستأجرين، مما يعزز خطط التوسع طويلة الأمد ويزيد من ثقة الشركات العالمية بالسوق المحلي.

وفي المستقبل المنظور، من المتوقع أن يستمر الطلب القوي على المساحات المكتبية، بينما ستسهم سياسة تجميد الإيجارات في الحفاظ على استقرار الأسعار في المباني الجديدة والقائمة. وقد يشهد الزخم السوقي بعض الاعتدال بحلول نهاية العام المقبل 2026 مع دخول نحو 900 ألف متر مربع من المساحات المكتبية من الفئة (A) إلى السوق، تقودها مشاريع بارزة مثل بوابة الدرعية ومدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية (مسك). ومع دخول قانون تملك الأجانب للعقارات حيز التنفيذ في العام 2026، يتجه سوق المكاتب في الرياض نحو مزيد من الانفتاح أمام المستثمرين الدوليين، مما يعزز السيولة وفرص النمو المستدام على المدى الطويل.

للمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على التقرير الكامل «سوق المكاتب في الرياض في دقائق – الربع الثالث 2025».

-انتهى-

#بياناتشركات