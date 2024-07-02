عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة عجمان للصرف الصحي الخاصة المحدودة اليوم عن تسميتها كأفضل مكان للعمل® 2024-2025، وهو إنجاز يوضح التزام الشركة المستمر بتطوير تجربة الموظفين وثقافة العمل.

تعتبر هذه الجائزة المرموقة، والتي تُعد بمثابة "المعيار الذهبي" في تقييم ثقافة مكان العمل، تتويجاً لعملية تقييم صارمة، والتي تشمل استطلاعاً مستقلاً يقيس تصورات الموظفين.

تقدم مؤسسة جريت بليس تو وورك® شهادات وقوائم أماكن العمل الأكثر احتراماً، بالإضافة إلى بيانات ومقاييس لا مثل لها وبحوث ورؤى رائدة في القطاع، وجميعها مدعومة بمجموعة كبيرة من الموارد ومجتمع مزدهر.

حققت شركة عجمان للصرف الصحي، في أول مشاركة لها على الإطلاق، نسبة كبيرة بلغت 97% في مؤشر بيانات جريت بليس تو وورك ®، حيث صرّح غالبية الموظفين البالغ عددهم 30 موظفاً بأن الشركة كانت مكاناً رائعاً للعمل لعدة أسباب، منها المساواة والاحترام والإنصاف بغض النظر عن خلفية الموظف، وهي عوامل تساهم في خلق بيئة عمل مواتية.

وفقاً لاستطلاع "جريت بليس تو وورك ®"، كانت آراء الموظفين المتميزة هي:

يؤمن 97٪ من الموظفين بشدة بأنه "بناءً على كل شيء، يمكن القول بأن عجمان للصرف الصحي مكان رائع للعمل".

يعتقد 97٪ من الموظفين أنهم يُعاملون بعدل بغض النظر عن عرقهم.

قال 97٪ من الموظفين أنهم يُعاملون بعدل بغض النظر عن الجنس والعمر.

يؤمن 97٪ من الموظفين بأن المرافق المتاحة لهم تساهم في بيئة عمل جيدة.

يعتبر هذا الإنجاز، وفقاً لهم، رفعاً للمعايير ويدل على تفاني دولة الإمارات العربية المتحدة الجماعي في توفير تجربة عمل استثنائية لقوتها العاملة.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز قال إلياس صفير، المدير العام لشركة عجمان للصرف الصحي: "بينما يعد هذا إنجازاً رائعاً، تظل عجمان للصرف الصحي ثابتة في التزامها بالتحسين المستمر لبيئة العمل. إن التصنيف كمكان رائع للعمل يعكس التزامنا المستمر ببناء مكان عمل يجعل موظفينا وشركائنا يشعرون بالاحترام والتقدير والأهم من ذلك كله، التفويض بالنمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة".

على مدار السنوات القليلة الماضية، كانت عجمان للصرف الصحي في طليعة تطبيق مجموعة من مبادرات الرفاهية وتجارب الموظفين المبتكرة التي تعطي الأولوية للسعادة والشمول. تهدف هذه المبادرات المستمرة إلى بناء ثقافة عمل مستدامة، حيث يمكن لموظفي عجمان للصرف الصحي أن يكونوا على طبيعتهم، وإظهار خبراتهم، والمساهمة، وأن يكونوا جزءاً من شيء أكبر. وفي مواجهة احتياجات الموظفين المتطورة، توفر نماذج العمل المحددة لشركة عجمان للصرف الصحي لموظفيها المرونة والدافع والإلهام اللازمين لأداء واجباتهم بجد واجتهاد وبأقصى درجات الولاء والفخر.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا