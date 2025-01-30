الرياض، أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز قرارًا بتعيين م. ثامر المهيد رئيسًا تنفيذيًا للشركة وذلك ابتداءً من تاريخ 02 شعبان 1446هـ الموافق 1 فبراير 2025م. يمتلك المهندس المهيد خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً، شغل خلالها منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في الشركة الكيميائية السعودية القابضة، حيث أدار بنجاح مبادرات تطويرية شاملة، بالإضافة إلى توليه مناصب رفيعة في شركات بارزة مثل شركة سابك وشركة المراعي ووزارة التجارة والصناعة. وتعكس خبرته في القيادة الدولية والمبادرات الاستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ والبحث والتطوير وتعزيز الشراكات الدولية، قدرته على قيادة المؤسسات نحو تحقيق النجاح والنمو المستدام.

وسيعمل المهندس ثامر المهيد على قيادة شركة SAMI لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة، وتحفيز الابتكار ودعم مبادرات رؤية المملكة 2030. وتهدف الشركة، تحت قيادته، إلى مواصلة التزامها للإسهام في توطين أكثر من 50% من إجمالي الإنفاق العسكري في المملكة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتحقيق مستهدفات الشركة.

نبذة عن SAMI:

شركة SAMI، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تأسست في مايو 2017م، تعنى بتطوير ودعم ‏الصناعات الدفاعية في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتلعب دورًا رئيسيًا للمساهمة بتوطين 50% من إنفاقها الدفاعي ضمن أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتطمح لتكون ضمن ‏أفضل 25 شركة في هذا القطاع على مستوى العالم.

تستند الشركة إلى أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات الوطنية بهدف تطوير منتجاتٍ وخدماتٍ دفاعيةٍ مبتكرةٍ ‏بمواصفاتٍ عالميةٍ، وذلك من خلال وحدات قطاعاتها الخمس الرئيسية، وهي: الأنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية، والأنظمة الدفاعية، والإلكترونيات المتقدمة. وتركز الشركة على الإسهام في زيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع ‏الصناعات الدفاعية الوطني.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي: sami.com.saأو التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@sami.com.saأو عبر الرقم (920000977)

لاستفسارات وسائل الإعلام أو إجراء المقابلات الصحفية، يرجى التواصل مع:

فريق العلاقات العامة في شركةSAMI

البريد الإلكتروني: PR@sami.com.sa

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