دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة إيسترن فورتشن للاستثمارات (ذ.م.م) التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، عن تولي برابهبريت سينج جيل، المعروف باسم هاري جيل، منصب رئيس مجلس إدارة شركة Pay 10 لحلول الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية، ما يفتح آفاقاً جديدة من الابتكار والريادة في مسيرة الشركة في قطاع التكنولوجيا المالية، ويضاف المنصب الجديد إلى مهام جيل كرئيس مجلس إدارة شركة إيسترن فورتشن للاستثمارات.

وتُعدَ إيسترن فورتشن للاستثمارات الجيل الأحدث من المكاتب المختلطة لإدارة ثروات العائلات والشركة القابضة التي يديرها هاري جيل، وهي تدعم تنويع محفظة الأعمال ودفع عجلة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

ويقع المقر الرئيسي لإيسترن فورتشن للاستثمارات في مبنى ذا أوبوس من أمنيات في الخليج التجاري بدبي، وتقدم الشركة خدمات التوجيه الاستراتيجي وتلتزم بالاستثمار في أحدث الحلول التي من شأنها إعادة تعريف طرق تداول واستثمار وإدارة الأموال، وتركز محفظة التكنولوجيا المالية للشركة بشكل أساسي على إعادة رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية والخدمات المالية، وتضع مشاريع الشركة في صميم مبادراتها الرؤيتين الاقتصادية والرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2024 – 2030.

وانطلاقاً من التزامه الراسخ بالتميز ومنهجية التفكير التقدمي في مزاولة الأعمال، سوف يواصل هاري جيل قيادة التوسع العالمي للمشاريع النوعية لدى إيسترن فورتشن للاستثمارات، بما في ذلك Pay 10، شركة التكنولوجيا المالية المعروفة، في إطار سعيه لجعل خدمات المحفظة الإلكترونية والخدمات المالية أكثر كفاءة وأماناً وإتاحتها للجميع.

هذا وكانت Pay 10 قد انطلقت من الهند كمزود لحلول الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية، وسرعان ما وسّعت نطاق خدماتها عالمياً من مقرها الرئيسي الجديد في الإمارات، وتحديداً من دبي الخليج التجاري ضمن برج يوبورا في الطابق العاشر.

وتقدم منهجية Pay 10 المبتكرة مستوى جديد من الجاهزية والخبرة والتركيز على خطط المدفوعات المحلية وطرق الدفع في قطاع التكنولوجيا المالية، وتحرص الشركة على مواءمة أعمالها مع رؤية وأجندة مختلف الدول التي تنشط فيها لدعم المخططات المحلية.

وتتصدر Pay 10 محفظة شركة إيسترن فورتشن للاستثمارات وتساهم في تمكين منظومة شاملة للدفع الإلكتروني، والتي تركز على الحلول المالية وتساعد التجار والأفراد على إنجاز تحولهم الرقمي من خلال مجموعة واسعة من حلول الدفع الإلكتروني، وتحظى Pay 10 بالقدرة على قيادة الجهود الرامية لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر شمولية للجميع، لا سيما مع تزايد الاعتماد العالمي على التكنولوجيا المالية بصفتها وسيلة عالمية للتقدم والابتكار.

وبفضل القيادة الاستراتيجية التي يمتاز بها جيل، بدأت Pay 10 بالتوسع بصفتها منصةً للابتكار بوسعها إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المالية على مستوى العالم. ويأتي نجاح الشركة، بدءاً من انطلاقها كشركة ناشئة في الهند وصولاً إلى نموها السريع لتصبح شركة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية.

هذا ويحظى هاري جيل بمسيرة مهنية تتسم بالسعي الدؤوب لتحقيق التميز والالتزام بقيادة التغيير الإيجابي في قطاع التمويل، وبصفته رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لسبع شركات، يتمتع جيل بمكانة مرموقة في قطاع التكنولوجيا المالية، لا سيما مع نجاحه في إعادة تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية والمالية من خلال الحلول المتقدمة والتقنيات النوعية.

ويستفيد جيل من منهجيته الفريدة في العمل والتزامه الراسخ بالابتكار في رسم مسار النمو العالمي للشركة ووضعها في صدارة الزخم المتنامي لقطاع التكنولوجيا المالية. وتنشط شركة إيسترن فورتشن للاستثمارات في الأسواق الرئيسية العالمية، حيث تدعم محفظة التكنولوجيا المالية لديها الأفراد والشركات على حد سواء لتحقيق النجاح وسط التوجه العالمي المتزايد نحو التحول الرقمي.

ومن جانبه، قال هاري جيل:"يتخطى مفهوم الابتكار مجرد توفير منتجات جديدة، وإنما يجسَد جوهر التقدم وإحداث التحول. وندرك في إيسترن فورتشن للاستثمارات بأن الابتكار الحقيقي لا يقتصر على تقديم منتج جديد، بل يمتد إلى إطلاق العنان لإمكانات التحول الإيجابي، كما يشتمل على الاستفادة من قوة الخيال والإبداع لإحداث تغيير جذري وإرساء مستقبل أكثر شمولية وازدهار واستدامة للجميع".

وأضاف: "يتجاوز التزامنا بالابتكار أهميته الاستراتيجية، فهو يمثل المبدأ التوجيهي الذي يندرج ضمن جميع جوانب شركتنا، ونعتقد بأهمية تمكين الابتكار من خلال توفير البيئة المواتية لتطوير وتحويل الأفكار الجريئة إلى واقع، ويأتي ذلك من ثقتنا بأن الابتكار هو الوسيلة الأفضل التي تتيح لنا إحداث تأثير هادف في قطاع التمويل وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل، ويداً بيد لا نكتفي بإنشاء الشركات بل نبني إرثاً من الابتكار والتقدم والتغيير الإيجابي".

ويفخر هاري جيل، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة إيسترن فورتشن للاستثمارات وشركة Pay10، بقيادة فريق ملتزم بتوفير إمكانات جديدة وفتح آفاق غير مسبوقة في قطاع التمويل.

نبذة عن شركة إيسترن فورتشن للاستثمارات:

تأسست شركة إيسترن فورتشن للاستثمارات على يد برابهبريت سينج جيل، المعروف باسم هاري جيل، لتصبح مركزاً للابتكار والرؤية الاستراتيجية، وهي تنشط كمكتب مختلط لإدارة ثروات العائلات وكشركة قابضة. وتعمل الشركة، من مقرها في دبي بالإمارات العربية المتحدة على تعزيز محفظتها المتنوعة والمساهمة في تنمية قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وتجمع الشركة القيم الغنية والرسالة والإرث التي تميز مكاتب إدارة ثروات العائلات مع المنهجية الحيوية والقائمة على الابتكار لأعضاء مجلس إدارتها. ويقع المقر الرئيسي للشركة في المكتب أ – 503 في مبنى أوبيوس من أمنيات في الخليج التجاري بدبي، وهي تلتزم بالاستثمار في الحلول المتقدمة التي تعيد تعريف أساليب التداول والاستثمار وإدارة الأموال.

وتركز الشركة على إعادة رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية والمالية، وتسعى إلى جعل الخدمات المالية أكثر أماناً وكفاءة وإتاحتها للجميع من خلال محفظتها من تقنيات التكنولوجيا المالية والتوجيه الاستراتيجي والسعي الدؤوب لتحقيق التميز.

نبذة عن شركة Pay10

هي شركة رائدة مزودة لحلول التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني، وتتخصص بتوفير منظومة دفع إلكتروني شاملة على المستويين المحلي والعالمي.

تقدم Pay10 حزمة متكاملة من الخدمات، بما في ذلك بوابات وروابط الدفع وعمليات الدفع الصادرة وعمليات الدفع الإلكتروني المتنوعة، حيث تسهم الشركة في تمكين الإرشاد الاستراتيجي ودعم التجار والبنوك والمؤسسات المالية لتحقيق أهدافها بالتحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمليات.

ونجحت شركة Pay10، التي تركز بشكل خاص على أنظمة وطرق الدفع المحلية، في توسيع عملياتها وحضورها خلال فترة قصيرة، حيث تتخذ حالياً من دبي مقراً لها وتدير عملياتها في مختلف أنحاء العالم٫ بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا مع خطط للتوسع في المزيد من المناطق في المستقبل.

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