مزود التدريب المؤسسي وتقنيات التعليم الرائد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يعيّن إحدى أعضائه المؤسسين لقيادة استراتيجية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والتعليم التنفيذي، مستندةً إلى 17 عاماً من الخبرة المؤسسية وسجل حافل في بناء شراكات تعليمية عالمية المستوى عبر المنطقة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معهد LEORON، المزود الرائد للتدريب المؤسسي وتقنيات التعليم (EdTech) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن تعيين لوله بونجاكو كارابينار في منصب الرئيس التنفيذي لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والتعليم التنفيذي. وتُعد لوله إحدى الأعضاء المؤسسين للمعهد، حيث لعبت دوراً محورياً على مدار 17 عاماً في بناء LEORON ليصبح المزود الرائد للتعلم المؤسسي والتعليم التنفيذي وحلول تقنيات التعليم في المنطقة. ويأتي هذا التعيين ليكرّس قيادتها لاستراتيجية LEORON التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي ومحفظتها المتنامية في مجال التعليم التنفيذي، ويعكس طموح المؤسسة لتعزيز شراكاتها مع أكثر المؤسسات والشركات تطلعاً للمستقبل في المنطقة.

ومع تقديم أكثر من 2,000 برنامج تدريبي حضوري سنوياً وتدريب ما يزيد على 50,000 متخصص كل عام، رسّخ LEORON مكانته كشريك التعلم والتطوير الأكثر موثوقية للمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي. ومن مقره في مدينة دبي للمعرفة، يخدم LEORON قاعدة واسعة من العملاء تشمل الجهات الحكومية وصناديق الثروة السيادية والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الإقليمية الرائدة، من خلال تقديم برامج مهنية معتمدة، وتعليم تنفيذي، وإرشاد قيادي، وحلول تطوير المواهب، وبرامج تعلم رقمية مصممة خصيصاً عبر 17 مجالاً معرفياً مختلفاً.

وتُعد دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لـLEORON، حيث تحتضن المقر الإقليمي للمؤسسة وتشهد طلباً متزايداً على حلول التعلم المعتمدة دولياً والمتوافقة مع الأجندات الوطنية لتنمية رأس المال البشري. ويضع هذا التعيين واحدة من أكثر القيادات خبرةً وتأثيراً داخل المؤسسة على رأس هذا السوق في مرحلة محورية من تطوره.

لوله بونجاكو كارابينار، الرئيس التنفيذي لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والتعليم التنفيذي في معهد LEORON

وبصفتها إحدى الأعضاء المؤسسين لـ LEORON، لعبت لوله دوراً محورياً في بناء المؤسسة لتصبح المزود الرائد للتعلم المؤسسي والتعليم التنفيذي وحلول تقنيات التعليم في المنطقة، حيث عملت بشكل مباشر مع كبار التنفيذيين والجهات الحكومية والشركات العالمية لتصميم استراتيجيات التعلم، وبناء مسارات تطوير المواهب، وتعزيز قدرات القوى العاملة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي،

بما في ذلك دعم الأجندات الوطنية مثل رؤية السعودية 2030، ومشاريع الخمسين في دولة الإمارات، ورؤية عُمان 2040، ورؤية الكويت 2035.

وتنحدر لوله من مدينة سكوبيه في مقدونيا الشمالية، وتقيم في دبي منذ عام 2017. وتحمل شهادة في اللغات والثقافة والاتصال من جامعة SEE في سكوبيه، كما عززت خبراتها من خلال برامج التعليم التنفيذي للنمو المؤسسي في INSEAD، وبرنامج Executive Mini MBA من كلية لندن للأعمال والتمويل (LSBF)، بالإضافة إلى حصولها على شهادة ماجستير في إدارة التغيير. وتمتد خبرتها لتشمل استراتيجيات التعلم المؤسسي، وتنفيذ برامج التعليم التنفيذي، والتعامل المباشر مع أبرز قادة الأعمال وصناع القرار الحكوميين في المنطقة.

وفي إطار مسؤولياتها الجديدة، ستقود لوله استراتيجية النمو التجاري لـLEORON في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ستشرف على شراكات التعليم التنفيذي مع عدد من أرقى المؤسسات الأكاديمية العالمية، بما في ذلك كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد، وINSEAD، وHEC Paris، وكلية كولومبيا للأعمال، وكلية هارفارد الطبية، إضافة إلى قيادة تطوير حلول تعليمية جديدة تلبي المتطلبات المتغيرة لأكثر المؤسسات طموحاً في المنطقة.

وقالت لوله بونجاكو كارابينار، الرئيس التنفيذي لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والتعليم التنفيذي في معهد LEORON: "تمر دول مجلس التعاون الخليجي بمرحلة استثنائية، ولم يكن الطلب على التعلم العالمي المستوى أكثر إلحاحاً أو أهمية مما هو عليه اليوم. وعلى مدار الأعوام السبعة عشر الماضية، نجحنا في بناء مؤسسة أفتخر بها بكل صدق؛ مؤسسة تجمع بين الخبرات العالمية والفهم العميق لخصوصية المنطقة، واستطاعت كسب ثقة بعض من أكثر المؤسسات والشركات احتراماً على مستوى العالم. وتتمحور المرحلة المقبلة حول تسريع هذا النجاح من خلال تعميق شراكاتنا، والارتقاء بمستوى ما يمكن أن يقدمه التعليم التنفيذي في المنطقة، والاستمرار في بناء ثقافات تعلم ستسهم في إعداد الجيل القادم من القادة في دول مجلس التعاون الخليجي."

ويأتي هذا التعيين في أعقاب فترة من الزخم والنمو المتواصل لـ LEORON في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك التوسع المستمر في قاعدة عملائه من الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عُمان وقطر. ومع تولي لوله بونجاكو كارابينار قيادة استراتيجية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والتعليم التنفيذي، يتمتع LEORON بموقع قوي يتيح له البناء على هذا الزخم وتعزيز مكانته كشريك التحول المؤسسي وتطوير القوى العاملة الأكثر شمولاً وثقةً في المنطقة.

نبذة عن LEORON

يُعد LEORON الشركة الرائدة في مجال التدريب المؤسسي وتقنيات التعليم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يقدم أكثر حلول التعلم والتطوير شمولاً عبر مختلف الوظائف المؤسسية الاستراتيجية. ومن خلال الجلسات التدريبية الحضورية، وبرامج التدريب داخل المؤسسات، وخدمات الإرشاد والتوجيه المهني، يقدم خبراؤه أكثر من 2,000برنامج سنوياً، فيما يستفيد أكثر من 50,000 متخصص من أحدث البرامج التعليمية والحلول التقنية المتقدمة في أنحاء المنطقة. كما يدعم LEORON عملاءه بمجموعة واسعة من الخدمات، تشمل تحليل الاحتياجات التدريبية، وتطوير وتقييم الكفاءات، وحلول التعلم الإلكتروني المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاعات ومجالات معرفية متنوعة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.leoron.com.

للاستفسارات الإعلامية:

إسراء أبو كوش

TishTash Communications

Israa@tishtash.com

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