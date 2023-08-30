دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة LEGO عن تعيين كريستيان إيمهوف مديرًا عامًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ويتمتع إيمهوف بخبرة واسعة وسجل حافل بالإنجازات في قيادة الشركات في الأسواق المتقدمة والناشئة على السواء.

ويتولى إيمهوف هذا المنصب خلفًا لجارون باير الذي أسس لحضور مجموعة LEGO في الشرق الأوسط وقاد عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على مدار السنوات الأربع الماضية. وقد لعب إيمهوف، منذ انضمامه إلى مجموعة LEGO في عام 2012، دورًا محوريًا في نموّ الشركة انطلاقًا من مكتب ميونيخ في ألمانيا، حيث قاد مبادرات مبتكرة في النمسا وسويسرا وغيرهما.

وانتقل إيمهوف، في عام 2017، إلى جوهانسبرغ ليتولى منصب المدير العام للمجموعة في جنوب إفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى، حيث قاد نهجا أدّى إلى إحداث تحوّل في استراتيجية التوجّه إلى الأسواق، وأنشأ أول المتاجر المعتمدة لعلامة LEGO في إفريقيا، بجانب منصّة قوية للتجارة الإلكترونية هناك. كذلك استطاع بفضل قيادته توسعة قنوات البيع بالجملة في جنوب إفريقيا وتعزيز العلاقات مع الموزعين في كل من غرب إفريقيا وشرقها. وعاد إيمهوف إلى منطقة أوروبا الوسطى في عام 2021، بعد أن حقق سجلًا حافلًا بالإنجازات في القارة السمراء، ليتولى لاحقًا منصب المدير العام بالإنابة للمجموعة هناك. وقد بات اليوم حاضرًا لمواجهة التحدّي المثير للاهتمام والمتمثل في قيادة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المتسمة بالحيوية.

وأعرب إيمهوف عن إيمانه بقوة التغيير الذي يُحدثه التعلّم من خلال اللعب، مؤكدًا تصميمه على جعل "علامة LEGO التجارية وتجربتها الفريدة في متناول المزيد من الصغار والكبار في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا"، مضيفًا أن الجهود الجماعية التي تبذلها مجموعة LEGO في رعاية الإبداع والتفكير النقدي وتنمية المهارات بين العقول الشابة في هذه المنطقة "واضحة للعيان"، ومؤكِدًا التزامه بمواصلة "البناء على الأسس المتينة التي أرساها فريق عملنا الرائع هنا".

وتعمل مجموعة LEGO على إشراك المستهلكين في المنطقة بنشاط ليصبحوا جزءًا أصيلًا من ثقافة اللعب. ويخطط إيمهوف للاستفادة من ذلك في توسعة نطاق العلامة التجارية على امتداد قنوات التوزيع والاتصال المختلفة. ومن المنتظر أن تمكّنه خبرته في الأسواق المتنوعة من وضع استراتيجيات مصممة لتتناسب مع ثقافات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والاحتياجات الفريدة لسكانها. ومن المقرّر كذلك أن يعمل على وضع تصوّرات استراتيجية للتوسّع الجغرافي من أجل ضمان وصول تجربة LEGO إلى مزيد من الأنحاء في المنطقة.

يُذكر أن إيمهوف حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بتخصّص التسويق والخدمات اللوجستية من جامعة العلوم التطبيقية في دريسدن.

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نبذة عن مجموعة LEGO

تتمثل رسالة مجموعة LEGO في إلهام بُناة المستقبل وتطوير مهاراتهم من خلال اللعب وتأثيراته القوية. ويأتي تعلُّم النظام من خلال اللعب المستند على مكعبات "ليغو"، ليتيح للأطفال والشباب بناء أي شيء يمكنهم تخيله وإعادة بنائه مرارًا.

تأسست مجموعة LEGO في بيلوند بالدنمارك في العام 1932 على يدَي أولي كيرك كريستيانسن، واسمها مشتق من الكلمتين الدنماركيتين LEg GOdt، اللتين تعنيان "العب جيدًا". ولا تزال مجموعة "ليغو" اليوم شركة عائلية يقع مقرها في بيلوند. ولكن منتجاتها تُباع في أكثر من 130 دولة حول العالم.

يمكن زيارة الموقع www.LEGO.com/aboutus لمزيد من الأخبار والمعلومات عن الشركة، وأدائها المالي ومشاركتها في المسؤولية.