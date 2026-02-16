مدينة الكويت، الكويت - أعلنت Al Tamimi and Company، الشركة الرائدة في مجال الخدمات القانونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعيين Dr. Bashayer Al-Majed في منصب المستشار القانوني الأول، في خطوة تعزز التزام الشركة الراسخ بدمج الخبرات الإقليمية مع الفهم العميق لرؤى السوق الوطني.

تُعدّ Dr. Al-Majed شخصية قانونية بارزة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والاستشارية، فهي باحثة قانونية متميزة ومستشارة سياسات وأستاذة قانون في جامعة الكويت، وتمتلك خبرة واسعة في مجال الإصلاح التشريعي، وصياغة السياسات العامة، والتنمية الاقتصادية، وفهم الأطر التنظيمية المعقدة. ويساهم تعيينها في تعزيز قدرة شركة Al Tamimi على تقديم الدعم للعملاء في القضايا ذات الأثر الكبير في الكويت وفي أنحاء المنطقة.

انطلاقاً من هذا المنصب، ستعمل Dr. Al-Majed على دعم الشركة في مبادرات صياغة السياسات، والمشاريع الكبرى، والاستثمار الأجنبي المباشر، والأعمال الاستشارية الاستراتيجية، بما يعزز قدرة Al Tamimi & Company على تقديم حلول قانونية مبتكرة ومتقدمة تتماشى مع تطلعات العملاء المستقبلية.

وفي تعليقه على هذا التعيين، قال Omar Handoush، الشريك ورئيس مكتب Al Tamimi & Company في الكويت: يشكّل تعيين Dr. Bashayer انعكاساً لتركيزنا المتواصل على استقطاب العقول القانونية المتميزة الذين يحملون في جعبتهم رؤية دولية واسعة وفهماً عميقاً للسياقات المحلية. بالتالي، ستكون خبرتها في مجال السياسات والإصلاح القانوني بمثابة إضافة قيّمة تعود بالفائدة على عملائنا."

من جانبها، قالت Dr. Bashayer Al-Majed: "يسرّني الانضمام إلى شركة Al Tamimi & Company في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات كبيرة وهامة. وأنا أتطلّع إلى المساهمة في جهود الشركة في تطوير السياسات، ودعم المشاريع الاستثمارية، وبناء الأطر القانونية التي تدعم النمو المستدام."

كذلك، يعكس تعيين Dr. Al-Majed، بصفتها مواطنة كويتية، التزاماً راسخاً من شركة Al Tamimi & Company برعاية المواهب والكفاءات المحلية وتمكينها، وترسيخ القيادة الوطنية في مختلف مجالات عمل الشركة ومسار نموها.

Dr. Al-Majed حاصلة على دكتوراه في القانون من "جامعة ليدز" (University of Leeds) في المملكة المتحدة، وماجستير من "جامعة السوربون" (Sorbonne University) في فرنسا، وماجستير في القانون الخاص من "جامعة كوين ماري لندن" (Queen Mary University of London). كما شغلت مناصب استشارية لدى عدة مؤسسات دولية بارزة، بما في ذلك البنك الدولي (World Bank).

لمحة عن شركة Al Tamimi and Company

تعدّ Al Tamimi and Company شركة رائدة في مجال الخدمات القانونية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولها 17 فرعاً موزّعاً في 10 دول. تدأب الشركة، منذ تأسيسها في عام 1989، على توفير الحلول القانونية المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة لمعالجة التحديات المعقدة المرتبطة بالأعمال.

يضمّ فريقنا ما يزيد عن 580 مهنياً يجمعون بين الخبرة القانونية العميقة المقترنة بالرؤى العملية، ما يتيح لهم توفير المشورة القانونية التي تركز على المسائل التجارية والتي تدعم النجاح المستدام للعملاء وتحفّزه. وبفضل التزامنا الراسخ بقيم التنوّع والشمول، نوفّر بيئة عمل ديناميكية تستقطب أصحاب المواهب والكفاءات وتمكننا من تحقيق نتائج متميزة عبر مختلف القطاعات.

