أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة«كور42» ، التابعة لمجموعة «جي42» والمتخصصة في حلول السحابة السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تعيين «شريف توفيق» في منصب الرئيس التنفيذي للأعمال.

وسيتولى «شريف توفيق» قيادة الأنشطة التجارية للشركة على مستوى العالم، مع إشراف كامل على مسارات توليد الإيرادات، بما يشمل المبيعات والتسويق، وتطوير الأعمال، والشراكات، إلى جانب الخدمات الاحترافية والخدمات المُدارة. ويتركز دوره على توسيع انتشار الشركة دوليًا، وتسريع تبني منصاتها التقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والسحابة السيادية.

ويأتي تعيينه مستندًا إلى خبرة طويلة تمتد لنحو 30 عامًا في قطاع التكنولوجيا، قضى أكثر من 25 عامًا منها في «مايكروسوفت»، حيث شغل مناصب قيادية عُلْيا في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وأسهم في بناء شراكات استراتيجية، وتوسيع نطاق الأعمال التقنية، ودعم التحول الرقمي في الأسواق الناشئة.

وأوضح «طلال القيسي»، الرئيس التنفيذي المُكلَّف لشركة «كور42»، أن «شريف توفيق» يمتلك سجلًا قويًا في تطوير الشراكات التقنية وإدارة الأعمال التجارية على المستوى العالمي، لافتًا إلى دوره في دعم الشراكة بين «جي42» و«مايكروسوفت»، وما يحمله من فهم عميق لمتطلبات تطوير البنية التحتية الرقمية وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن الشركة تمضي قُدُمًا في توسيع عملياتها الدولية، وتعزيز التعاون مع الحكومات والمؤسسات والشركاء، بما يسهم في نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق عملي واسع.

وكان «شريف توفيق» قد شغل مؤخرًا منصب رئيس الشراكات في التحالف العالمي بين «جي42» و«مايكروسوفت»، حيث أسهم في دفع مبادرات السحابة السيادية، وتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول، إلى جانب قيادة مشاريع تحول رقمي واسعة في قطاعات حكومية ومؤسسية.

من جانبه، أكد «شريف توفيق» أن «كور42» تعمل على تطوير بنية رقمية تدعم الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي في المرحلة المقبلة، في وقت تشهد فيه الدول والمؤسسات انتقالًا متسارعًا من مرحلة الطموح إلى التنفيذ الفعلي واسع النطاق. وأشار إلى أن تركيزه سينصب على توسيع الحضور العالمي للشركة، وتمكين العملاء من اعتماد حلول موثوقة وجاهزة للتشغيل بمجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية السيادية.

ويشغل «شريف توفيق» أيضًا منصب المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «Fusion Minds AI»، وهي مبادرة تعنى بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المسؤول وتوظيفها في مجالات الاستدامة.

ويأتي هذا التعيين ضمن مسار توسعي تتبناه «كور42» لتعزيز موقعها العالمي، انطلاقًا من دولة الإمارات، ودعم تطوير بنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي تخدم الحكومات والمؤسسات والجهات البحثية حول العالم.

نبذة عن "كور 42"

تُعد «كور42»، إحدى شركات مجموعة «جي42» الإماراتية، من أبرز مزوّدي خدمات وحلول الحوسبة السحابية السيادية، والبنية التحتية المتطورة للذكاء الاصطناعي بكافة خدماته. وتسعى الشركة إلى تمكين الأفراد والمؤسسات والدول من تعظيم الاستفادة من هذه التقنيات، لتحقيق أهداف التحول الرقمي الطموحة بسرعةٍ وكفاءةٍ عالية. وتعمل «كور42» على بناء الركائز الرقمية الأساسية التي تخدم المجتمعات الذكية، كما تتولى إدارة شبكة "جي42" للذكاء الاصطناعي التي تُحوّل القدرات الحوسبية الضخمة إلى خدماتٍ متاحةٍ عند الطلب، وعلى نطاقٍ واسع. وتُشكّل هذه الأسس قاعدةً لتمكين الجهات من توسيع استخدام حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والاستفادة من بياناتها الخاصة بفاعليةٍ لتحويلها إلى نتائج عملية ملموسة.

