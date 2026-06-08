الامارات العربية المتحدة – رأس الخيمة – شهدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ، إنطلاق الملتقى الثاني لمحكمي وخبراء مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم ، بحضور سعادة محمد علي مصبح النعيمي رئيس الغرفة رئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم ، وسعادة د. راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة ، ومسؤولي المركز ونخبة من المحكمين والخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والهندسية والمحاسبية ، الى جانب عدد كبير من مستشاري الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ، وممثلي مكاتب محاماة محلية ودولية.

وأكد سعادة محمد مصبح النعيمي في كلمة له ، على أن هذا الملتقى يُعد فرصة حقيقية للتعاون ومنصة لتبادل المعرفة والخبرات ، مؤكداً إلتزام القائمين عليه وفريق العمل على تبسيط وتحسين ممارسات وإجراءات العمل في المركز، وحرصهم على إشراك النخبة من أصحاب المصلحة من مُحكمين وقانونيين وخبراء ومختصين ، لتحقيق التفوق في مجال تسوية المنازعات عن طريق الوسائل البديلة ، ومواصلة المبادرات والانشطة للسعي للوصول الى اعلى درجات التميز، والمساهمة في تطور مجتمع فض المنازعات بالطرق البديلة ، وتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف قطاعات الأعمال بالامارة .

وشهد الملتقى تكريماً لشخصية هذا العام 2026 ، وحظيت به المستشار د. منار محمد مال الله الحمادي ، اول كفيفة اماراتية تعمل في مجال المحاماه على مستوى دول الخليج ، تقديراً لمسيرتها المهنية الرائدة وإنجازاتها الملهمة في المجال القضائي ، كما تم تكريم كل من ساهم في دعم جهود المركز ، في تطوير منظومة الوساطة والتحكيم بالامارة ، وفق أفضل الممارسات المهنية ممن اعتبرهم المركز شركاء النجاح .

ومن جهته أكد دكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة التجارة في تعليق له خلال الملتقى ، على أهمية الوسائل البديلة في تسوية المنازعات ، وخاصة الوساطة والتحكيم وتعاظم هذا الدور في الوقت الحالي ، ودور مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية ، مشيرا الى أن الوساطة والتحكيم تلعب دوراً كبيراً في جذب الاستثمار للامارة .

واختُتم الملتقى فعالياته بالتأكيد على مواصلة تطوير خدمات المركز ، وتعزيز الشراكات المهنية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة رأس الخيمة.

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