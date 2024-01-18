دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسرّ يونيون بانكير بريفيه (UBP)، وهو بنك خاص يتخذ من سويسرا مقراً رئيسياً له، أن يعلن عن تعيين السيد محمد شكري مديراً تنفيذياً جديداً لفرع البنك في الشرق الأوسط المتمركز في دبي، اعتباراً من 1 يناير 2024، وذلك رهناً بالموافقة التنظيمية.

يمتلك محمد شكري خبرة تزيد عن عقدين في القطاع المصرفي، وهو مصرفي مخضرم يتمتع بسجل حافل بالإنجازات في عدة مؤسسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قبل الانضمام إلى يونيون بانكير بريفيه، شغل السيد محمد مناصب قيادية في سيتي بنك، ومصرف المشرق، وبنك أبوظبي الوطني، وأخيراً في جي بي مورغان حيث تولى منصب رئيس تغطية الشركات متعددة الجنسيات لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

في منصبه الجديد، يخلف السيد محمد شكري السيد محمد حامد عبد اللطيف الذي انضم إلى البنك عام 2012 وتولى منصب الرئيس التنفيذي لبنك يونيون بانكير بريفيه الشرق الأوسط منذ عام 2015. واعتباراً من 1 يناير 2024، سيتولى السيد عبد اللطيف دور الرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جنباً إلى جنب مع السيد وليد شاش الذي يقود استراتيجية يونيون بانكير بريفيه للمنطقة منذ عام 2005.

يأتي هذا التغيير الاستراتيجي في القيادة استجابة للنمو السريع الذي تشهده يونيون بانكير بريفيه في الشرق الأوسط، والذي يعكسه التدفق القوي للأفراد ذوي الملاءة المالية الفائقة والمؤسسات والمكاتب العائلية في السنوات القليلة الماضية. كما تعكس هذه التعيينات الجديدة التزام يونيون بانكير بريفيه بالمنطقة، حيث تدير الشركة حالياً أكثر من 12 مليار دولار أمريكي من ثروات عملائها في الشرق الأوسط، منها 4.5 مليار دولار أمريكي مُدارة من دبي.

تعليقاً على التغيير القيادي، صرّحت السيدة نادين لوسيور-بين، رئيسة قسم إدارة الثروات في الأسواق النامية لدى يونيون بانكير بريفيه قائلة: "يسعدنا أن نرحب بانضمام السيد محمد شكري إلى الفريق ونتطلع إلى رؤية السيد محمد عبد اللطيف في دور قيادي عالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تُمثل خبرة السيدة محمد شكري والسيد محمد عبد اللطيف الواسعة وفهمهما القوي للمنطقة القيادة المثالية لإرشاد يونيون بانكير بريفيه عبر المرحلة المقبلة من التطوير والحفاظ على معدل نموها الذي يتجاوز نسبة 10٪ في المنطقة في السنوات القادمة."

من جانبه، أضاف السيد محمد شكري قائلاً: "يشرفني أن أسير على خطى السيد محمد عبد اللطيف. تتمتع منطقة الشرق الأوسط بإمكانيات هائلة وأنا على ثقة من أن يونيون بانكير بريفيه تتمتع بمكانة مثالية للاستفادة من الفرص العديدة التي تلوح في الأفق، بفضل الهيكل العائلي المملوك لها، ونموذج أعمالها المرِن للغاية، وعمق خبرتها ومعرفتها بالمنطقة."

تخدم يونيون بانكير بريفيه منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 20 عاماً ولديها حضور في المنطقة منذ عام 2012. وينعكس التزامها بالمنطقة من خلال مكتبها في دبي، الواقع في مركز دبي المالي العالمي والخاضع لسلطة دبي للخدمات المالية، والذي يضم فريقاً يزيد عن 40 متخصصاً، بما في ذلك مديري العلاقات ومستشاري الاستثمار.

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برنارد شوستر أودري بيرلادين

رئيس قسم الاتصالات بالمجموعة (المتحدث الرسمي) رئيسة العلاقات الإعلامية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

bernard.schuster@ubp.ch audrey.berladyn@ubp.ch

نبذه عن يونيون بانكير بريفيه (UBP) - www.ubp.com

يُعد البنك واحداً من الرواد في عالم البنوك الخاصة في سويسرا وأحد أكبر البنوك من حيث حجم رأس المال، بدخوله ضمن الفئة الأولى لتصنيفات البنوك بنسبة بلغت 25,7 %. وهو بنك متخصص في مجال إدارة الثروات للعملاء، سواءً الثروات الخاصة أو ثروات المؤسسات. ويتخذ البنك من جينيف مقراً له، ويعمل فيه ما يقرب من 2008 موظفين موزعين على ما يزيد عن عشرين موقعاً حول العالم، ويدير أصولاً بقيمة 140.6 مليار فرنك سويسري (جميع الأرقام حتى 30 يونيو 2023).