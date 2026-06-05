دبي – أعلنت شركة ريفولوت اليوم أن الشريك المؤسس فلاد ياتسينكو قد قرر الانتقال من منصبه كرئيساً تنفيذياً للتكنولوجيا إلى دور عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2026. وسيواصل من خلال هذا الدور تقديم خبراته ودعمه للشركة.

ويأتي هذا الانتقال بعد أكثر من عقد من التميّز، حيث كان فلاد أحد المهندسين الرئيسيين وراء تصميم وتطوير المنصة المبتكرة لـريفولوت. وسيخلفه في قيادة الجانب التقني دوناتو لوشيا، الذي سيتولى منصب نائب رئيس التكنولوجيا.

ويُعد دوناتو أحد الأعضاء الرئيسيين في فريق الهندسة لدى ريفولوت خلال السنوات الثماني الماضية، وكان يشغل مؤخراً منصب رئيس قسم التكنولوجيا. وتجعله خبرته القيادية التقنية العميقة ومعرفته الوثيقة بالبنية التقنية الأساسية للشركة في موقعٍ متميز لقيادة قسم الهندسة العالمي في ريفولوت خلال المرحلة المقبلة.

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