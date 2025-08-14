أعربت شركة "وسوم"، وهي شركة استثمارية قابضة استحوذت عليها "بلو فايف كابيتال" في الفترة الماضية، عن فخرها بالإعلان عن تعيين خمسة أعضاء جدد في مجلس إدارتها.

يجمع المجلس الجديد عدداً من القادة العالميين من القطاع المالي العالمي والاستثمار بالأسهم الخاصة والقطاع، لتوجيه وتحفيز نمو شركة "وسوم" وتأثيرها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. كذلك، تعكس هذه التعيينات الجديدة النهج الذي تعتمده "وسوم" لبناء شركات رائدة في السوق تقود جهود التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقق عوائد مستدامة، وتسمح بخلق قيمة طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، قال حازم بن قاسم، رئيس مجلس إدارة "وسوم": "يضمّ هذا المجلس مزيجاً استثنائياً متميزاً من الأفراد من ذوي الفكر العميق والحضور العالمي والقدرة التشغيلية. ومن خلال ضمّ جهودنا، سنكون مؤهلين لتعزيز ريادة ’وسوم‘ باعتبارها منصة استثمارية أكثر مرونة وتأثيراً في المنطقة؛ تعطي الأولوية للأداء والابتكار وتحقيق الأهداف."

يضمّ مجلس الإدارة الجديد كلاً من:

حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال"

منى صريح، رئيسة قسم الاستثمار الخاص بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في شركة "بلو فايف كابيتال"

إميلي مورس، رئيسة قسم الاستثمار الخاص بمنطقة أوروبا في شركة "بلو فايف كابيتال"

كريستيانو سيلاي، مدير غير تنفيذي

نيكولاي ريسنكامبف، مدير غير تنفيذي

تساهم عملية الاستحواذ على "وسوم" بإضافة مجموعة من الشركات إلى محفظة شركة "بلو فايف كابيتال" عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والتكنولوجيا والضيافة والطيران والبنية التحتية. هذا وتخطط "بلو فايف كابيتال" للاستفادة من خبرتها التشغيلية وشبكتها العالمية لتسريع النمو وتحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق التعاون عبر الشركات التي استحوذت عليها حديثاً.

لمحة عن شركة "وسوم" القابضة:

تعدّ "وسوم" شركة قابضة استثمارية من الجيل التالي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تمّ إنشاؤها خصيصاً بهدف دعم المحركات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

لمحة عن "بلو فايف كابيتال":

تعدّ "بلو فايف كابيتال" منصة استثمارية عالمية تمتلك اليوم 2.6 مليار دولار من الأصول المدارة وتهدف إلى اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصادات التي تسجّل نمواً عالياً بهدف إدخال التحول على النماذج المالية التقليدية وتعزيز النمو المستدام. توفّر "بلو فايف كابيتال"، المسجّلة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ولها مكاتب في كل من لندن، والمنامة، وأبوظبي، ودبي، إمكانية الاستفادة الاستراتيجية من القطاعات التي ستحدد ملامح الجيل القادم من الازدهار الاقتصادي من خلال دعم عمليات الاستحواذ والاندماج في أجزاء من قطاع الخدمات المالية، وتحديداً في مجالات التأمين والثروات الخاصة والأسواق العامة.

