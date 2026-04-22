تامر مسلم: اختيارنا يعكس التعاون الوثيق بين الدولة والقطاع الخاص لفتح آفاق استثمارية جديدة في الأسواق الإفريقية

القاهرة، أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي، والذي تضمن اختيار تامر مسلم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فورت كابيتال جروب، الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، وصاحبة العلامة التجارية فريجيز (Fregy’s) لمنتجات البطاطس النصف مقلية، لعضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات. ويهدف هذا القرار إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية المصالح المشتركة بين الدولتين وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

ويأتي هذا التكليف الرسمي تقديراً للدور المحوري الذي تلعبه الكوادر القيادية في "فورت كابيتال جروب" في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تنص المادة الثانية من القرار على قيام المجلس برفع تقارير دورية حول مقترحات تنمية المصالح المشتركة، مع تيسير كافة الجهات المعنية ومكاتب التمثيل التجاري لمهام المجلس في الخارج لضمان تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

أعرب تامر مسلم، عن فخره بهذا التكليف، وصرح قائلاً: "إن اختيارنا للمشاركة في هذه المهمة الوطنية يعكس التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع جنوب إفريقيا، حيث نسعى من خلال المجلس إلى فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري وتذليل العقبات أمام الكوادر المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات، ويدعم خططنا التوسعية في الأسواق الواعدة بما يضمن استدامة التنافسية الدولية".

جدير بالذكر أن "فورت كابيتال جروب" تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الكيانات المصرية في مجال التصنيع الزراعي، حيث تدير منشأة متطورة بشرق العوينات وتعد ثاني أكبر مُصدّر للبطاطس النصف مقلية في مصر مع انتشار منتجاتها في أكثر من 18 سوقاً عالمياً، وتنفذ المجموعة حالياً خطة توسع استراتيجية باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاعات التصنيع الغذائي، والزراعة، والتكنولوجيا الزراعية، بما يوسع فرص العمل ويعزز النمو المستدام.

