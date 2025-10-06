الرياض - أعلنت نيوبيرغر بيرمان، شركة الاستثمار الخاصة والمستقلة والمملوكة بالكامل لموظفيها، عن تشكيل فريق استثماري متخصص في أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوةٍ تعكس التزامها بتطوير قدراتها وتعزيز عملياتها في المنطقة.

ويقود الفريق وليد مراد، المدير الأول للمحافظ ورئيس قسم أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخبرة تتجاوز 20 عاماً في مجال الاستثمار، كان آخرها توليه منصب رئيس أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة لازارد لإدارة الأصول بدبي على مدى 12 عاماً.

وسينضم إلى الفريق إلى جانب السيد مراد كلٌ من:

شوق الشهراني، نائبة رئيس- محللة أسهم

تحمل السيدة الشهراني خبرة تتجاوز سبع سنوات في التحليل المالي، وقد عملت سابقاً كنائبة رئيس - محللة محافظ استثمارية لدى كلٍّ من لازارد لإدارة الأصول وألفا كابيتال.

عماد الحاج، نائب رئيس أول- مدير محافظ

يتمتع السيد الحاج بخبرة عميقة في مجال الاستثمار، حيث شغل سابقاً منصب مدير استثمار في إدارة الأسهم الداخلية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جهاز أبوظبي للاستثمار. وعلى مدى 11 عاماً، شغل عدة مناصب في كلٍّ من برايس ووترهاوس كوبرز وأرقام كابيتال.

طارق سليمان، نائب رئيس أول- محلل أسهم

انضم السيد سليمان إلى الفريق قادماً من بنك "جيه بي مورغان"، حيث عمل كمدير تنفيذي- محللاً لأبحاث الأسهم على مدى سبع سنوات. ويمتد رصيده المهني لأكثر من 12 عاماً في مجال الأبحاث المالية من خلال مناصب متعددة لدى بنك الاعتماد اللبناني وأرقام كابيتال.

ومن المنتظر أن ينضم إلى الفريق محلل أسهم إضافي خلال الفترة المقبلة، وبذلك، يصل مجموع الخبرات الاستثمارية للفريق الجديد إلى أكثر من خمسين عاماً في أسواق الأسهم بالمنطقة.

ويأتي هذا التوسّع بعد انضمام محمد الدرباس إلى الشركة كمدير عام للإشراف على المستثمرين المؤسسيين وإدارة محافظ أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حاملاً خبرة طويلة تمتد لأكثر من 13 عاماً من خلال مناصبه السابقة في جولدمان ساكس، حيث ركّز على خدمة العملاء المؤسسين، ولدى مكتب الاستثمار الكويتي بلندن حيث تولى إدارة محافظ الأسهم.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال جورج ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوبيرغر: "يسرّنا الترحيب بهذه المجموعة المتميزة من الكفاءات الاستثمارية. فقد مكنتنا منصتنا العالمية من الاستثمار في المنطقة منذ سنوات، ومع توسّع حضورنا وتوطيد علاقاتنا مع العملاء، نسعى إلى استقطاب الكفاءات المحلية وتطويرها لبناء فرق مؤهلة تقدم حلولاً مبتكرة تدعم تطلعات عملائنا وتسهم في تنمية الاقتصاد المحلي."

بدوره، قال خالد البداح، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الجديدة لدى نيوبيرغر: "يشكل الفريق الجديد إضافة مهمة لأعمالنا في المنطقة، لما يمتلكه من خبرات عميقة وسجل أداء متميز، مما سيحسن قدرتنا على تحقيق نتائج استثمارية قوية لعملائنا. ونحن في نيوبيرغر بيرمان ملتزمون بتعزيز قدراتنا الاستثمارية العالمية عبر الأسواق العامة والخاصة، بما يلبي احتياجات المستثمرين المحليين ذوي الخبرة."

وأضاف وليد مراد قائلاً: "يسعدني الانضمام إلى شركة نيوبيرغر إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين الذين حظيت بفرصة العمل معهم أو التعرف إليهم على مدار سنوات طويلة. ومن خلال تعاوننا السابق، بنينا علاقة قوية قائمة على الثقة والتفاهم، ما سيمكّننا من الانطلاق بقوة منذ اليوم الأول. وتُعد منصة نيوبيرغر الاستثمارية الشاملة ونهجها القائم على أولوية العميل، فضلاً عن طموحاتها الإقليمية، البيئة المثالية لفريقنا الاستثماري."

نبذة عن نيوبيرغر بيرمان

تأسست شركة نيوبيرغر بيرمان عام 1939، وهي شركة خاصة مستقلة لإدارة الاستثمارات مملوكة بالكامل لفريق موظفيها، ويعمل لديها أكثر من 2,800 موظف في 26 دولة. وتدير الشركة أصولاً بقيمة 538 مليار دولار أمريكي عبر مجالات استثمارية متنوعة تشمل الأسهم والدخل الثابت والأسهم الخاصة والعقارات وصناديق التحوط، لصالح مؤسسات عالمية ومستشارين ماليين وأفراد. ويعتمد نهجها الاستثماري على الإدارة النشطة والأبحاث والملكية المؤثرة في الشركات التابعة لمحفظتها. وقد صنّفتها مجلة بنشينز آند إنفستمنتس ضمن أفضل أماكن العمل في قطاع إدارة الأصول، حيث احتلت المرتبة الأولى أو الثانية في هذا التصنيف على مدار السنوات الإحدى عشرة الماضية (ضمن فئة الشركات التي تضم أكثر من 1,000 موظف). للمزيد من المعلومات: www.nb.com، وللاطلاع على تفاصيل الجوائز والتكريمات، يرجى زيارة www.nb.com/disclosure-global-communications. (آخر تحديث للبيانات في 30 يونيو 2025)

جميع بيانات نيوبيرغر بيرمان الواردة تعود إلى تاريخ 30 يونيو 2025، ما لم يُذكر خلاف ذلك، وهي قابلة للتغيير من دون إشعار مسبق.

تم إصدار هذه المادة بشكل محدود عبر عدد من الشركات العالمية التابعة والمملوكة لمجموعة نيوبيرغر بيرمان جروب. يُرجى زيارة www.nb.com/disclosure-global-communications للاطلاع على معلومات كل شركة والقيود القانونية والتنظيمية ذات العلاقة. ويُعد اسم "نيوبيرغر بيرمان" وشعارها علامات مسجلة مملوكة لمجموعة نيوبيرغر بيرمان جروب.

