أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة- أعلنت مطارات أبوظبي، الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، عن تعيين كارستن نورلاند في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية. ويعد كارستن من الكفاءات العالمية المتمرسة اذ يتمتع بسجل عالمي حافل في قيادة الاستراتيجيات التجارية، وتنويع الإيرادات، وتحقيق النمو المرتكز على العملاء، حيث سيتولى المهام الإشرافية على جميع جوانب العمليات التجارية للشركة، بما يشمل تطوير شبكة الوجهات الجوية، وأنشطة التجزئة، والأسواق الحرة، والمأكولات والمشروبات، وإدارة العقارات، والشراكات التجارية.

وينضم كارستن إلى مطارات أبوظبي حاملاً معه خبرة واسعة في قيادة عمليات التحوّل وتحقيق الأداء التجاري في قطاعات الطيران والبنية التحتية والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة. وسبق له أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "سكاندلاينز"، حيث قاد عملية تحوّل شاملة أسفرت عن تسجيل أرقام قياسية في حركة الشحن والسياحة، إلى جانب تحقيق مكاسب مالية كبيرة، إلى جانب تبنّي توجه استراتيجي جديد طويل الأمد.

وشغل كارستن مناصب بارزة أخرى، ومنها النائب الأول للرئيس للشؤون الدولية، والمدير العام لمنطقة الشمال ووسط أوروبا في شركة "رويال يونيبرو"، ونائب الرئيس لشؤون التسويق والمبيعات في مطار كوبنهاغن. وسيتولى في منصبه الجديد لدى مطارات أبوظبي قيادة مسؤولية تطوير استراتيجية تجارية متكاملة والعمل على تنفيذها، حيث تغطي نمو الإيرادات الجوية من خلال شراكات الطيران وتوسعة شبكة الوجهات، إلى جانب تنمية الإيرادات غير الجوية من خلال الامتيازات التجارية والمنصات الرقمية والعقارات وخدمات المسافرين.

وفي تعليقها على التعيين الجديد، قالت ايلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "نعرب عن سعادتنا لانضمام كارستن نورلاند إلى فريق القيادة في مطارات أبوظبي. إن سجله المتميز في تطوير العمليات التجارية وتحقيق النمو المستدام يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية، في الوقت الذي نواصل فيه الارتقاء بتجربة المسافرين وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطيران".

وينضم كارستن إلى مطارات أبوظبي في وقت تشهد فيه عمليات الشركة زخماً كبيراً، خاصة بعد الإطلاق الناجح للمبنى الجديد في مطار زايد الدولي. ومن المتوقع أن تُسهم قيادته في تسريع تطوير المبادرات التجارية لتحسين تجربة المسافرين بشكل ملموس، فضلاً عن تقوية الشراكات مع الجهات المعنية، وفتح آفاق جديدة للإيرادات، مما يؤدي إلى دعم دور مطارات أبوظبي كمحرك رئيسي لقطاعات الطيران والسياحة والنمو الاقتصادي.

نبذة عن "مطارات أبوظبي:

تقوم "مطارات أبوظبي" بإدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، وهي مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاصّ ومطار جزيرة دلما ومطار جزيرة صير بني ياس. وتشرف كذلك على سوق أبوظبي الحرّة والمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. وتُعدّ "مطارات أبوظبي" بعد استقبالها أكثر من 29 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2024 بوابة للمسافرين إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم، في حين تواصل سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للطيران. ويحظى المسافرون عبر مطار زايد الدولي منذ نوفمبر 2023 بتجربة سفر استثنائية عبر المبنى الجديد المجهّز بأحدث المرافق، والذي ساهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل ملحوظ. وتطمح "مطارات أبوظبي" من خلال هذا المبنى، الذي يوفّر للمسافرين وشركات الطيران على حدّ سواء مرافق عالمية المقاييس، إلى الارتقاء بمكانة العاصمة لتصبح الوجهة المفضّلة لدى المسافرين حول العالم.

