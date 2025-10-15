الظهران، المملكة العربية السعودية - أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عن تعيين الدكتور راسل هايلز رئيسًا لـ"مراكز التميز"، وذلك من أجل الدفع بعجلة نشر نموذج الرعاية الصحية المتخصصة في المملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ضمن برنامج تحول القطاع الصحي.

ويعد د. هايلز أحد أمهر أطباء أشعة الأورام وأستاذًا في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز المرموقة عالميًا، ويتمتع بخبرة واسعة في تولي دور القيادة إلى جانب معرفته العميقة بالمعايير والخبرات والبروتوكولات المستندة إلى الأدلة لجونز هوبكنز الطبية. ويمثل تعيين د. هايلز إنجازًا مهمًا في سبيل أداء رسالة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في تبنّي أفضل الممارسات المعتمدة عالميًا، إضافة إلى تعزيز جودة الرعاية وضمان استفادة المرضى من مزايا تلقي الرعاية الطبية وفق أفضل ممارسات الرعاية الصحية إضافةً لكونها بمتناول اليد.

وتعليقًا على ذلك، قال د. راسل هايلز:" تمثل مراكز التميز ما هو أكثر من مجرد عيادات تخصصية. إذ أنها نموذج موحد يختصر الرحلة العلاجية على المريض ويحسّن نتائجها بشكل ملحوظ. إننا نجهز فرقًا ونرسم مسارات لتقديم الرعاية الصحيحة في الوقت المناسب مع كونها في متناول اليد، وذلك من خلال تبنّي البروتوكولات المستندة إلى الأدلة لجونز هوبكنز الطبية برؤى محلية."

وأضاف:" تتضاعف أهمية برنامجنا بكونه منصة للتعليم المستمر، الذي يضمن أن فرق مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على اطلاع دائم بأحدث التطورات العالمية مع تشارك المعرفة حول المملكة العربية السعودية."

ويجسد نموذج مراكز التميز رسالة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لتوفير رعاية متقدمة ومنسقة يسهل على المجتمعات في المملكة العربية السعودية تلقيها. ويجتمع تحت مظلة كل مركز خبرات إكلينيكية وطاقات ابتكار ضمن منظومة متكاملة مصمّمة لضمان أعلى مستويات الجودة وتيسير رحلة المريض مع التأكد أن جميع مراحل الرعاية معتمدة على إطار عمل دقيق."

وسيكون أول تلك المراكز هو مركز التميز في طب الأورام، الذي يعمل على تحقيق التحوّل في رعاية أمراض السرطان في المملكة. ويركز المركز على سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم، وهي من بين أكثر أنواع السرطان انتشارًا في المملكة. ويجمع المركز بين الخبرات متعددة التخصصات والابتكار ومعايير جونز هوبكنز الطبية من أجل تقديم رعاية دقيقة وشاملة يغمرها التعاطف.

ويعمل فريق متفاني بتنسيق متكامل يجمع بين مختلف التخصصات على الإشراف على رحلة المريض- منذ الكشف وصولًا للتشخيص، وشاملًا للعلاج والتعافي والإدارة الصحية على المدى البعيد. ولا يقتصر عمل هذه المنهجية على تحسين النتائج، بل يتجاوزه إلى تعزيز التزام مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بكون المرضى محور الرعاية الطبية.

ومع استكمال تأسيس مركز التميز في طب الأورام، يتجه مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي إلى التوسع في هذا النموذج ليشمل تخصصات إضافية.

ومن المقرر أن يشارك مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في ملتقى الصحة العالمي 2025 في الرياض، وذلك في وقت لاحق من الشهر الجاري بين 27-30 أكتوبر. وسيحظى الحاضرون بفرصة حصرية ورؤية عميقة للاطلاع على مركز التميّز في طب الأورام، الأمر الذي يُبرز أسلوب عمل هذا النموذج المتكامل في قيادة تحوّل رعاية أمراض السرطان في المملكة، إلى جانب إرساء معايير جديدة لكل مريض ولكل عائلة ولكل مجتمع.

نبذة عن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (جاها)

يُعد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أحد أبرز مزوّدي خدمات الرعاية الصحية في المملكة، وقد تأسس في عام 2014 بشراكة عالمية بين أرامكو السعودية وجونز هوبكنز الطبية (JHM). تستند هذه الشراكة الممتدة لعقد كامل إلى الإرث الطبي العريق لأرامكو السعودية منذ عام 1945 متمثلًا في شركة أرامكو السعودية للخدمات الطبية (SAMSO)، وإلى الريادة العالمية لجونز هوبكنز الطبية في الابتكار الطبي الإكلينيكي والبحث العلمي المتقدم والتعليم الطبي المرموق عالميًا.

يُقدّم المركز رعاية صحية عالمية المستوى تتمحور حول المريض وتغطي مختلف التخصصات الطبية شاملةً أمراض القلب والأورام والعظام وصحة المرأة وصحة الطفل والصحة النفسية والأعصاب والرعاية العضلية الهيكلية. ومن خلال الجمع بين إمكانات أرامكو السعودية وخبرات جونز هوبكنز الطبية، يعتمد المركز نماذج رعاية مبتكرة تشمل الطب عن بُعد والرعاية المنزلية والتشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوفير خدمات صحية شاملة ومتاحة بأحدث التقنيات لتلبي احتياجات كل مريض على حدة.

وبالتركيز على تطوير الطب الدقيق، ودفع عجلة الابتكار في الرعاية الصحية الرقمية، وتأهيل كوادر وطنية مُتمكّنة، يُواصل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تلبية الاحتياجات الصحية المتنامية للمجتمعات التي يخدمها.

