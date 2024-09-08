دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن تعيين رون يونغ، مؤسِّس مجموعة شركات "نوليدج أسوشيتس إنترناشيونال" في كامبريدج بالمملكة المتحدة، كمستشار في المعرفة والذكاء الاصطناعي للمؤسَّسة.

ومنذ إطلاقها عام 2007 بمبادرةٍ شخصية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دأبت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على تنفيذ العديد من البرامج الرائدة التي تهدف الى ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على الخريطة المعرفية العالمية.

وتهدف مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إلى تمكين الأجيال القادمة، عبر إتاحة الفرصة أمامها لابتكار حلولٍ مستدامة تسهل عملية تطوير المعرفة والبحث في العالم العربي والعالم. وتلتزم المؤسَّسة ببناء مجتمعات قائمة على المعرفة، عبر دعم المشاريع والأنشطة والمبادرات البحثية، والأفكار والمبادرات الابتكارية على صعيد التعليم وريادة الأعمال والبحث وتطوير المعرفة.

وسيضطلع المستشار في المعرفة والذكاء الاصطناعي بدورٍ هام في تمكين المؤسَّسة من دمج كافة معايير الآيزو والشهادات والخبرات المكتسبة على مر السنوات مع مواصفة الآيزو 42001 لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي الذي أعلنت عنه المنظمة الدولية للمعايير (ISO) أخيراً. وتهدف المؤسَّسة من خلال هذه الخطوة إلى تطوير نظام إدارة موحّد يتيح لها رفد المؤسَّسات القائمة على المعرفة، كالهيئات الحكومية الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالخدمات الاستشارية اللازمة ودعمها في مسيرتها نحو تطوير المعرفة.

وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "نحرص في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على دعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي أطلقها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال اعتماد أفضل المنهجيات والأساليب الرامية لتطوير المعرفة ونقلها للأفراد وفرق العمل والمؤسَّسات والمجتمعات القائمة على المعرفة حول العالم. ويسرُّنا أن نواصل عملنا مع السيد رون يونغ لتطوير أنظمة إدارة شاملة مدعومة بالمعرفة والذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسَّسات على تحديد أفضل الموارد البشرية والرقمية الأساسية التي يمكن تطويرها من خلال الإدارة الفعالة للمعرفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي".

وبدوره، قال رون يونغ: "تعدُّ، مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مؤسَّسة معرفية رائدة عالمياً، تدعمها الرؤية الطموحة لسعادة جمال بن حويرب في تعزيز المعرفة البشرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسَّسات وإعدادها للأجيال الحالية والقادمة. ويشرفني أن أتعاون مع هذه المؤسَّسة المرموقة في برنامجها لتطوير المعرفة."

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ستسلط الضوء على آخر المستجدات والمعلومات في هذا الصدد خلال قمَّة المعرفة 2024، والتي ستقام يومي 19 و20 نوفمبر المقبل في دبي.

-انتهى-

#بياناتحكومية