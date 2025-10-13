الكويت: أعلنت شركة كي بي إم جي الكويت عن سلسلةٍ من الترقيات للعام الحالي في صفوف المديرين لديها؛ شملت ترقية شريكٍ واحد، وشريكين مساعدين، وأربعة مديرين تنفيذيين، وذلك في إطار التزام الشركة المستمر بدعم الكفاءات، وتعزيز قدراتها في مختلف مجالات عملها، ودعم مسيرتها نحو تحقيق أعلى مستويات التميز والجودة في تقديم الخدمات المهنية.

جاءت هذه الترقيات في سياق تعزيز مكانة كي بي إم جي الكويت الريادية في مجالات التدقيق، والاستشارات الإدارية، واستشارات المخاطر، واستشارات الصفقات والخدمات المحاسبية، بما يمكّن الشركة من الارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائها من خلال نموذج عملها متعدد المجالات.

وفي مقدمة الترقيات لهذا العام، تمت ترقية علي عباس إلى منصب شريك في استشارات المخاطر، وذلك استناداً لخبراته التي تمتد لقرابة العشرين عاماً في الشركة، ومعرفته العميقة في مجالات إدارة المخاطر المؤسسية، والتدقيق الداخلي، واستشارات الحوكمة، كما أنه لعب دوراً محورياً في توسيع نطاق استشارات المخاطر في الكويت والمنطقة.

كما تمّت ترقية عصام أحمد إلى منصب شريك مساعد في خدمات الاستشارات المحاسبية، وعمران شيخ إلى منصب شريك مساعد في خدمات استشارات الصفقات، بفضل خبرتهما القيادية ومعرفتهما المتعمقة في مجاليهما، والتي ساهمت بشكلٍ كبير في نمو الشركة وتعزيز تأثيرها الإيجابي على عملائها.

وإلى جانب ترقيات الشريك والشريكين المساعدين، أعلنت الشركة أيضًا عن ترقية أربعةٍ من موظفيها إلى مناصب مديرين تنفيذيين، وهم: مويز مولثان والا، ودينا رزق الله من فريق التدقيق، وجوهان كابرال من قسم استشارات المخاطر، وأوهانيس مكدسيان من قسم الاستشارات الإدارية. وستُسهم هذه الترقيات في تعزيز الصفوف القيادية بخبراتٍ إضافية، استمرارًا لالتزام الشركة بتنمية فرق عمل عالية الأداء.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور رشيد القناعي، الشريك المدير في مكتب كي بي إم جي الكويت:

"يسعدني الإعلان عن ترقية علي عباس إلى منصب شريك، وكلٍّ من عصام أحمد وعمران شيخ إلى منصب شريكٍ مساعد. لقد أثبت الزملاء الثلاثة كفاءتهم ونزاهتهم والتزامهم الراسخ تجاه عملائنا وفِرَق العمل في مختلف الأوقات. وتعكس هذه الترقيات تركيزنا الاستراتيجي على بناء فريقٍ قيادي يتمتع بالمرونة والاستعداد للمستقبل، وكذلك القدرة على تقديم خدماتٍ مهنيةٍ عالية الجودة عبر مختلف القطاعات. وأنا على ثقةٍ بأن مساهماتهم المتواصلة ستُسهم في تعزيز مكانة الشركة ضمن مجتمع الأعمال في الكويت."

من جهته، أوضح زبير باتيل، الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات، ورئيس قسم الأفراد في شركة كي بي إم جي الكويت: "تشير الترقيات الجديدة لهذا العام إلى تمتع الشركة بخبرات وكفاءات متميزة في فريقها. وقد أظهر كلٌّ من علي عباس وعصام أحمد وعمران شيخ قيادةً فاعلة، وساهموا بشكل ملموس في دفع عجلة الابتكار وتحقيق قيمة مضافة للعملاء في تخصصاتهم، ما يجعل وجودهم عنصرًا أساسيًا ضمن صفوف القيادة للحفاظ على مرونة الشركة وقدرتها على تقديم خدمات متكاملة، وضمان استمرار نموها وتقدمها. كما تؤكد هذه الترقيات حرص شركتنا المستمر بالاستثمار في فريق العمل، والإعداد المؤسسي للمستقبل."

