دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كومڤولت، الشركة العالمية الرائدة في مجال المرونة السيبرانية وحلول حماية البيانات، اليوم عن تعيين هافيير حداد رئيساً لقنوات التوزيع في الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

ويمتلك حداد خبرة تمتد لأكثر من 26 عاماً في مجال الشراكات التكنولوجية والابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وسيركز في منصبه الجديد على توسيع منظومة قنوات التوزيع في كومڤولت، بالإضافة إلى دعم الشركاء في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة والتحديات المرتبطة بالانتقال إلى الحلول السحابية.

وعمل حداد قبل انتقاله إلى كومڤولت لدى شركة ديل تكنولوجيز، حيث أمضى 16 عاماً في إدارة الفرق في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا. وخلال عمله مديراً عاماً في منطقة الخليج العربي، تعاون حداد مع الحكومات والشركات لمواءمة استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات مع الأهداف الرقمية الوطنية، بما فيها مبادرات تسريع التحول الرقمي. وسبق أن عمل حداد لدى شركة كومبيوتر أسوشيتس، وتخصص آنذاك بالحلول البرمجية للشركات، حيث صقل مهاراته في قطاعات مختلفة تشمل الاتصالات والخدمات المالية والرعاية الصحية. ويتمتع السيد حداد بخبراتٍ واسعة في قطاعات متعددة تتيح له مساعدة الشركاء على تطبيق استراتيجيات مخصصة لحماية البيانات في الأسواق سريعة التغير، وتحقيق إنجازات متميزة في منصبه الجديد لدى كومڤولت.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيمي فاريلي، نائب الرئيس لشؤون قنوات البيع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى كومڤولت: "يتميز هافيير حداد بسجل حافل بالنجاحات في بناء الثقة مع الشركاء، تشمل استضافة منتديات حول الأمن السيبراني في الدوحة وتدريب الفرق في تركيا، مما يتماشى مع رسالتنا المتمثلة في بناء منظومات مرنة. كما يبرز لديه فهمٌ عميق للتعقيدات المرتبطة بالمرونة السيبرانية والتكنولوجيا السحابية، بالإضافة إلى خبراته الواسعة في مجال تشغيل الأعمال وتطويرها وتنميتها في الأسواق الناشئة".

وتركز منهجية هافيير على ضمان مواكبة التكنولوجيا لاحتياجات السوق المحلية، والتي طورها خلال عمله على مجموعة من المشاريع في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى تشجيعه على اعتماد حلول الحماية من التهديدات القائمة على الذكاء الاصطناعي في المنتديات الإقليمية.

ومن جهته، قال هافيير حداد: "تتميز كومڤولت بقدرتها الاستثنائية على تحويل البيانات إلى أصول استراتيجية. وأدركتُ خلال عملي مع الشركاء في مناطق مثل الخليج العربي مدى أهمية حلول المرونة السيبرانية الاستباقية والفعالة في تسريع تحقيق الطموحات الرقمية. وأتطلع إلى تعزيز شبكة قنوات البيع من خلال توفير حلول لتبسيط التعقيدات والوصول إلى نتائج قابلة للقياس".

لمحة حول كومڤولت

تُعد كومڤولت شركة عالمية رائدة في توفير حلول جاهزية البيانات، حيث تمكن العملاء من إدارة بياناتهم بذكاء، بالاعتماد على حلول تختص بتخزينها وحمايتها واستخدامها وتحسينها. وتعمل برمجيات كومڤولت على أتمتة مهام تكنولوجيا المعلومات الاعتيادية، وتحسين كفاءة بيانات العملاء، ما يمنحهم معلومات قيّمة عن أعمالهم. ويمكن لحلول كومڤولت العمل في البيئات السحابية والمحلية، بالاستفادة من الأدوات والعمليات الرقمية المستخدمة سابقاً. ويمكن الحصول على برمجيات كومڤولت، وحلولها وخدماتها من الشركة وعبر النظام البيئي العالمي من الشركاء الموثوق بهم. ويعمل لدى كومڤولت أكثر من 2,300 عامل من ذوي الخبرة العالية ضمن مختلف الأسواق العالمية، وتندرج في مؤشر ناسداك تحت الرمز (CVLT)؛ ويقع مقر الشركة الرئيسي في تينتون فولز، نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

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