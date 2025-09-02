دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلاي جروب، الشركة المتخصصة في إدارة الثروات والمكاتب العائلية المتعددة وإدارة الأصول والاستشارات المؤسسية، عن تعيين أحمد شودري في منصب الرئيس العالمي للاستثمارات المهيكلة والمشتقات المالية، وهو منصب مستحدث يعكس التزام الشركة بتوسيع منصة الحلول المهيكلة وتعزيز قدراتها الاستشارية على المستوى العالمي.

ومن المقرر أن يتولى أحمد، المقيم في دبي، مسؤولية تطوير حلول مبتكرة تغطي مختلف فئات الأصول مع تركيز خاص على الاستثمارات المهيكلة، إدارة السيولة، واستراتيجيات التحوّط.

يمتلك أحمد خبرة تقارب 20 عاماً في مجال الاستثمار المصرفي العالمي، حيث شغل مناصب قيادية في تصميم وتنفيذ حلول متخصصة في مختلف أنواع الأسهم والدخل الثابت والسلع والبدائل السائلة. وانضم إلى كلاي جروب قادماً من بنك يو بي إس للاستثمار في هونغ كونغ، حيث تولّى مؤخراً منصبين مزدوجين هما: الرئيس المشارك لهيكلة الأسواق العالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ورئيس حلول منصات الأسواق العالمية. كما عمل سابقاً في مكاتب يو بي إس لندن، ونات ويست ماركتس، وإتش إس بي سي للاستثمار.

وخلال مسيرته المهنية، تعاون أحمد مع مجموعة واسعة من العملاء تضم مديري الأصول وشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية العالمية والبنوك الخاصة. وتشمل خبراته صياغة الأفكار الاستثمارية التكتيكية، تطوير حلول مبتكرة للادخار والتقاعد، استراتيجيات المحافظ الاستثمارية بنوعيها التقديرية والنظامية، إلى جانب تصميم آليات الوصول إلى الاستثمارات البديلة.

وتعليقاً على هذا التعيين قال كالبيش كاخريا، رئيس مجلس إدارة كلاي جروب: "ستشكل خبرة أحمد الواسعة في مجال الاستثمارات المهيكلة وسجله الحافل في تقديم حلول للعملاء بقدر عالٍ من الاحترافية قيّمة مضافة لمنصتنا. ويعكس تعيينه التزامنا المستمر باستقطاب أفضل الكفاءات لتعزيز قدراتنا وتزويد عملائنا بخدمات استشارية واستثمارية بمعايير عالمية."

من جانبه، علّق أحمد شودري على تعيينه قائلاً: "ينسجم التزام كلاي جروب بتقديم حلول مصممة خصيصاً وعالية القيمة لعملائها بشكل كبير مع نهجي في هيكلة الاستثمارات. وأنا متحمس لتسخير خبرتي في الأسواق العالمية والعمل مع فريق الشركة المتميز على ابتكار استراتيجيات تلبي احتياجات عملائنا المتطورة."

يحمل أحمد شودري شهادة البكالوريوس في هندسة الطيران والفضاء من جامعة مانشستر، ودرجة الماجستير في التداول الكمي والتمويل من كلية كاس للأعمال.

نبذة عن كلاي كابيتال

كلاي كابيتال هي شركة رائدة في مجال الخدمات المالية، تأسست في دبي عام 2013، ومرخصة من هيئة دبي للخدمات المالية. (DFSA)

تقدم الشركة حلولاً متكاملة تشمل إدارة الثروات، المكاتب العائلية المتعددة، إدارة الأصول، والاستشارات المؤسسية، مع تركيز خاص على الأفراد ذوي الثروات الفائقة والعائلات والشركات.

بفريق يضم أكثر من 140 خبيراً من 13 جنسية، تمتلك كلاي كابيتال حضوراً دولياً عبر مكاتبها في دبي، لندن، سنغافورة، الهند، سويسرا وأستراليا، وقد نجحت في خدمة أكثر من 450 عائلة حول العالم.

تتبنى الشركة نموذجاً استثمارياً مفتوحاً يجمع بين الانضباط المؤسسي والحلول المصممة خصيصاً، مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة ورؤى استثمارية عالمية، بما يضمن تحقيق أهداف العملاء والحفاظ على ثرواتهم عبر الأجيال.

-انتهى-

