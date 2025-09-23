من المتوقع أن يستضيف معرض أوتوميكانيكا دبي أكثر من 2400 عارض من أكثر من 60 دولة، في 20 قاعة عرض و17 جناحاً دولياً، بالإضافة إلى 12 فعالية مرافقة للمعرض.

سيتم انعقاد الدورة الثانية والعشرون من معرض أوتوميكانيكا دبي في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2025، في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي، وهو أكبر معرض تجاري دولي متخصص في قطاع خدمات المركبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تعيين كريس لي مديراً لمجموعة معارض التنقل والخدمات اللوجستية.

هذا ويعد لي أحد أبرز قادة تنظيم فعاليات الأعمال التجارية على مستوى العالم، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عقدين. وقد كان له دور فعال في تحقيق النمو والتحول التجاري والريادة في السوق في مجموعة واسعة من المعارض التجارية العالمية. ومن أبرز إنجازاته قيادته لبرنامج فعاليات "فيتوفودز" في شركة إنفورما، حيث نجح في تطوير معرض تجاري أوروبي صغير إلى منصة عالمية رائدة تغطي قارات آسيا والأمريكيتين وأفريقيا.

شغل لي عدة مناصب قيادية في شركتي دي إم جي وهايف جروب، حيث ساهم في تطوير معرض تصنيع المعدات الكهربائية والعوازل، وهو المعرض العالمي الرائد في مجال لفائف العزل والتصنيع الكهربائي، مما أسهم في تحقيق نمو واستثمارات جديدة من خلال إدخال ميزات جديدة وإقامة شراكات استراتيجية.

وبهذه المناسبة صرح تيد بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست قائلاً: "يمثل تعيين كريس خطوة مهمة نحو الأمام، في إطار سعينا لتوسيع نطاق أعمالنا وتأثيرنا في أحد أكثر قطاعاتنا ديناميكية، حيث يتمتع كريس بخبرة واسعة في تنظيم الفعاليات الدولية وتطويرها، وسجل حافل في قيادة فرق العمل عالية الأداء وبناء شبكات علاقات قوية في القطاع، ما يجعله الخيار الأمثل في هذه المرحلة الحيوية".

وأضاف بلوم قائلاً: "سيكون لقيادته دور محوري في تعزيز نمو معرض أوتوميكانيكا دبي، وتحديد مسار فعالياتنا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة".

يأتي هذا الإعلان قبل انطلاق فعاليات الدورة الثانية والعشرين من معرض أوتوميكانيكا دبي، الذي سُيعقد في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي. وبناءً على النجاح المتميز الذي حققته الدورة السابقة عام 2024، والتي استقطبت 2229 عارضًا، من المتوقع أن يتجاوز معرض هذا العام هذه الأرقام القياسية، حيث سيشهد مشاركة أكثر من 2400 عارض من أكثر من 60 دولة، موزعين على 20 قاعة عرض، بالإضافة إلى مشاركة 17 جناحاً دولياً متخصصاً، مع توسيع نطاق فئات المنتجات المعروضة.

وسيقدم معرض أوتوميكانيكا دبي 2025 ستة محاور عالمية رئيسية: الاستدامة، والتحول نحو السيارات الكهربائية والتحول الرقمي، والابتكار، والتدريب، وتوظيف الكفاءات، والسلامة. ومن بين الفعاليات التي ستُعاد إقامتها: أكاديمية أوتوميكانيكا، وفعالية إنوفيشن فور موبيليتي، وورش العمل الحديثة، وفعالية أفريكونيكشنز وحفل جوائز أوتوميكانيكا، بالإضافة إلى تحدي بت ستوب التفاعلي.

وتعكس الفعاليات الجديدة لدورة هذا العام التوجهات العالمية والإقليمية الكبرى، بما في ذلك سي في إيفولوشن، الذي يركز على المركبات التجارية والخدمات اللوجستية الذكية، وفليت فورورد، وهو منتدى استراتيجي عن استدامة الأساطيل والتحول الرقمي، ومؤتمر لاب إكس، المخصص لزيوت التشحيم والمواد المضافة.

وفي هذا السياق صرح لي قائلاً: "أعتبر انضمامي إلى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست وقيادة معارض التنقل والخدمات اللوجستية شرفاً كبيراً، خاصة في هذا الوقت المهم بالنسبة لقطاع السيارات، حيث رسخ معرض أوتوميكانيكا دبي مكانته كأبرز منصة في المنطقة للابتكار والتعاون والنمو في قطاع خدمات المركبات".

وأضاف لي قائلاً: "أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع فريقنا وشركائنا في هذا القطاع لبناء مستقبل أفضل انطلاقاً من هذه القاعدة القوية، وتوسيع نطاق تأثيرنا، وتقديم قيمة أكبر للمعارضين والزوار وأصحاب الشأن في السنوات القادمة".

بدوره علق مايكل يوهانس، نائب الرئيس لشؤون النقل والخدمات اللوجستية في شركة مسي فرانكفورت للمعارض: "يسعدني أن أرحب بـ كريس لي كعضو جديد في عائلة معرض أوتوميكانيكا، حيث سنعمل معاً بشكل وثيق على تحقيق إنجازات جديدة ومواصلة ترسيخ مكانة قطاعنا بالصدارة في هذا القطاع".

هذا وسيضم معرض أوتوميكانيكا دبي 2025 عشرة أقسام متخصصة للمنتجات تشمل كلاً من: قطع الغيار والمكونات، النظم الكهربائية والإلكترونية، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم والوقود، والإطارات والبطاريات، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء، بالإضافة إلى فئة جديدة تُركّز على الاتصالية والقيادة الذاتية.

نبذة عن معرض أوتوميكانيكا دبي:

معرض أوتوميكانيكا دبي، هو أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط، سيقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من 9 الى 11 ديسمبر 2025. يعمل أوتوميكانيكا دبي كحلقة وصل رئيسية للأسواق التي يصعب الوصول إليها والتي تربط الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسية.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2,500 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 29* شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2024 أكثر من 780 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة.

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2024-2025، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 7,450 عارضاً من أكثر من 68 دولة واستقبلت 249,500 زائراً من 164 دولة.

-انتهى-

