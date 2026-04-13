دبي، الإمارات العربية المتحدة / الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت Royal Philips (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PHG، وبورصة أمستردام تحت الرمز: PHIA)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الصحة، اليوم عن تعيين مارك زورا رئيسًا تنفيذيًا لشركة فيليبس في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (META)، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2026.

ويتمتع زورا بخبرة تمتد إلى 15 عاما داخل فيليبس، اكتسب خلالها خبرة إقليمية واسعة وسجلا حافلا في قيادة النمو والتحول عبر أسواق متنوعة. ومنذ انضمامه إلى الشركة عام 2011 في منصب مدير الحسابات الرئيسية الدولية، شغل عددا من المناصب القيادية العليا، من بينها أول مدير عام لفيليبس في قطر، وقائد منطقة الخليج والمشرق، وأخيرا قائد أعمال العلاج الموجه بالصور في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وقال زورا: "هذه المرحلة تمثل محطة مهمة لقطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، حيث يفتح تسارع التحول في القطاع المجال أمام تحديات وفرص في آن واحد. وعلى مدار أكثر من 15 عاما من العمل إلى جانب عملائنا وشركائنا، لمست عن قرب حجم المرونة والطموح اللذين يميزان هذه المنطقة. وتتمتع فيليبس بمكانة فريدة تؤهلها لدعم هذا الزخم من خلال تقديم ابتكارات تسهم في تحسين النتائج الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية، وتخفيف الأعباء عن مقدميها. وستنصب أولويتي على تسريع هذا الأثر، وتعميق شراكاتنا، والمساهمة في بناء أنظمة صحية أكثر استدامة ومحورية حول المريض على نطاق واسع".

ومع حضور يمتد لأكثر من 90 عاما في المنطقة، تواصل فيليبس تعاونها الوثيق مع الحكومات والأنظمة الصحية ومقدمي الرعاية عبر مختلف مراحل منظومة الرعاية الصحية. وانطلاقا من رسالتها المتمثلة في تحسين صحة الناس ورفاههم من خلال الابتكار الهادف، تواصل الشركة تركيزها على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتقديم حلول مصممة بما يتماشى مع أولويات الرعاية الصحية المحلية.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

رينجين إردينج

قائدة الاتصالات والعلامة التجارية

فيليبس الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا

البريد الإلكتروني: Rengin.Erdinc@philips.com

-انتهى-

#بياناتشركات