الإمارات العربية المتحدة: كشفت فنادق حياة المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز: H عن تعيين خافيير أغيلا رئيسًا لمجموعة "إنكلوسيف كولكشن" اعتبارًا من 1 مارس 2025، بالإضافة إلى دوره الحالي كرئيس للمجموعة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي هذا التعيين في إطار تعزيز التركيز على العلامات التجارية للفنادق الشاملة التي تمتلكها المجموعة، والتي تضم حوالي 55,000 غرفة. كما يعكس هذا القرار حرص حياة على التميز وزيادة الاستفادة من إمكانيات علامات "إنكلوسيف كولكشن" والتي تضم 11 علامة تجارية. وتشمل هذه العلامات "" باهيا برينسيبي للفنادق والمنتجعات"، التي دخلت مؤخرًا إلى محفظة حياة من خلال شراكة استراتيجية بنسبة 50/50 مع مجموعة بينيرو، حيث يشغل أغيلا عضوية مجلس إدارة هذه الشراكة.

جاء تعيين أغيلا بعد إطلاق حياة لخمس محفظات مميزة لعلاماتها التجارية، والتي تشمل، أسلوب الحياة، الفخامة، الشمولية، الكلاسيكيات، والأساسيات. كما أطلقت الشركة أيضًا مجموعة مخصصة لعلامة أسلوب الحياة، تحت قيادة أمار لالفاني. ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن تفاصيل مجموعة جديدة للفخامة في وقت لاحق من هذا العام.

قال مارك هوبلامازيان، الرئيس التنفيذي لمجموعة حياة،"إن محفظاتنا المميزة لعلاماتنا التجارية وقيادتنا المخصصة تعزز التزامنا بتقديم تجارب تلبي متطلبات ضيوفنا وعملائنا الذين يختلفون بشكل كبير." وأضاف قائلاً: "انضم خافيير إلى حياة من خلال دمج مجموعة أبل ليجر في عام 2021، ومع خبرته الواسعة في مجال الفنادق الشاملة والنمو الذي شهدته منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت قيادته منذ عام 2022، فإنني واثق من أنه سيعمل على تحقيق إمكانات محفظتنا المتنامية 'إنكلوسيف كولكشن' وسيساهم في تعزيز مكانة حياة كقائد في مجال الفنادق الشاملة. كما سيولي اهتمامًا أكبر بضيوفنا وعملائنا ومالكي العقارات في هذا القطاع المثير."

واختتم هوبلامازيان بالقول: "خافيير يتمتع بعقلية نمو مليئة بالأفكار المبتكرة والحرص على تحسين الأداء باستمرار لجميع علاماتنا التجارية في 'إنكلوسيف كولكشن'."

في دوره الموسع، سيتولى أغيلا الإشراف على جميع جوانب أعمال حياة العالمية في مجال الفنادق الشاملة، بما في ذلك التطوير والعمليات والعلامات التجارية والأداء التجاري، كما سيعمل بشكل وثيق مع الفرق الوظيفية في مختلف أنحاء العالم.

نبذة عن مجموعة حياة للفنادق

يقع المقر الرئيسي لمجموعة حياة للفنادق في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، وهي تُعتبر شركة عالمية رائدة في قطاع الضيافة تسعى إلى تقديم العناية للضيوف ليكونوا دائمًا بأفضل حال. وتضم محفظتها أكثر من 1,250 فندقًا ومنتجعًا شامل الخدمات في 75 دولة عبر ست قارات وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. وتشمل محفظة الشركة العلامات الفندقية التالية التابعة لمجموعة تايملس كوليكشن:" بارك حياة"، "جراند حياة"، "حياة ريجنسي"، "حياة"، "حياة ريزيدينس كلوب"، "حياة بليس"، "حياة هاوس"، و"يوركوف"؛ كما والفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة باوندلس كوليكشن، وهي: "ميرافال"،"أليلا"، "أنداز"، "تومبسون هوتيلز"، "حياة سنتريك"، "كابشن باي حياة"، بالإضافة إلى الفنادق والمنتجعات التابعة لمجموعة إندبندنت كوليكشن، وتشمل: "ذا أنباوند كوليكشن باي حياة"، "ديستينيشن باي حياة"، "جوا دي فيفر باي حياة"؛ ومجموعة إنكلوسيف كوليكشن التي تشمل: "حياة زيفا"، "حياة زيلارا"، منتجعات وسبا "زوتري ويلنس"، منتجعات وسبا "سيكرتس"، منتجعات وسبا "دريمز"، منتجعات وسبا "بريثليس"، منتجعات وسبا "فيفيد"، منتجعات وسبا "آلوا" ومنتجعات وسبا "صن سكايب". كذلك، تدير الشركات التابعة لحياة برنامج "وورلد أوف حياة" لولاء العملاء، و"إيه إل جي فاكايشنز"، و"نادي أنليميتد فاكايشن"، وبرنامج خدمات إدارة الوجهات "أمستار دي إم سي" ومنصة تكنولوجيا السفر "تريسبت سوليوشنز". للمزيد من المعلومات حول مجموعة حياة للفنادق، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.hyatt.com

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