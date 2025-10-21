دبي، الإمارات العربية المتحدة: عيّنت فارنك، الشركة الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سالومي جوبيرت رئيسةً جديدةً لقسم الخدمات المتكاملة.

وتتمثل مهمة جوبير الرئيسية برفع تقاريرها مباشرةً إلى المدير العام جوليان خليل، وتتولى مسؤولية إدارة التخطيط الاستراتيجي، ومراقبة الجودة، والابتكار المستدام.

وبهذه المناسبة قال جوليان خليل، المدير العام لشركة فارنك: "تعد سالومي رائدةٌ مخضرمةٌ في قطاع الضيافة والخدمات اللوجستية، حيث تتمتع بخبرةٍ تزيد عن 15 عامًا في إدارة عملياتٍ واسعة النطاق في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، وقد قادت بنجاحٍ افتتاح العديد من الفنادق من فئة الخمس نجوم ووجهات الترفيه الرئيسية".

وأضاف خليل قائلاً: إنها قائدة عملية، نجحت في تطبيق استراتيجيات تحسين التكلفة، وتلتزم بمعايير التميز الدولية. ستكون جزءًا لا يتجزأ من فريق الإدارة العليا لدينا، وأتطلع إلى العمل معها عن كثب".

ستشرف جوبير بموجب منصبها الجديد على تقديم خدمات وأداء قسم الخدمات الناعمة في شركة فارنك، بما يضمن التميز التشغيلي وجودة الخدمة والاستدامة، كما ستقود تحسينات العمليات وإدارة الموردين وتطوير فرق العمل في مواقع متعددة.

بدأت جوبير، وهي مواطنة جنوب أفريقية، مسيرتها المهنية عام 1997 كمدبرة منزل في فنادق هيلتون، وبعد تسع سنوات من النجاح، انضمت إلى مجموعة أكور كمدبرة منزل تنفيذية متكاملة، وبعد عامين، في عام 2013 عُيّنت مدبرة منزل تنفيذية لمجموعة داماك في دبي، كما أمضت جوبيرت السنوات السبع الماضية في العمل كمديرة أولى للخدمات التقنية والمساندة في شركة إينوفا، شركة الطاقة المتكاملة والخدمات التقنية المتعددة، ومقرها الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق علقت جوبير قائلة: "تتمتع فارنك بسمعة طيبة في سوق إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستثمر الشركة بكثافة في التدريب والاستدامة والابتكار والتكنولوجيا، وهي العناصر الأساسية التي تدعم عمليات أكثر كفاءةً من حيث التكلفة واستدامةً، كما يسعدني الانضمام إلى هذه الشركة المتطورة ذات الرؤية المستقبلية".

.نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 10,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

